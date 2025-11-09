Ovo su najbolje europske destinacije za doček nove godine - Na listi i hrvatski gradovi

1. PARIZ, FRANCUSKA Pariz je klasika kad je riječ o dočeku Nove godine. Vatromet iznad Eiffelovog tornja stvara prizor koji oduzima dah. Grad odiše romantikom, ali ima i mnogo živahnih mjesta za one koji vole energičniji provod. Bilo da slavite uz večeru ili na Champs-Élysées, Pariz zna kako učiniti noć nezaboravnom. | Foto: Carlos Sanchez Pereyra