Ovo su hit zemlje za digitalne nomade: I Hrvatska je na listi!

Rad na daljinu mnogima je omogućio da posao obavljaju gotovo iz bilo kojeg dijela svijeta, no život digitalnog nomada nije samo laptop s pogledom na more. Novo istraživanje otkrilo je u kojim je zemljama digitalnim nomadima najjednostavnije organizirati život
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Tvrtka Holafly u sklopu Digital Nomad Friction Indexa 2026. analizirala je 17 popularnih destinacija. U obzir su uzeli složenost viznog sustava, pristup bankarskim uslugama i zdravstvenoj skrbi, povezanost, troškove života te rizik od različitih poremećaja. Cilj je bio utvrditi gdje se ljudi koji rade na daljinu susreću s najmanje svakodnevnih prepreka.
| Foto: 123RF
Tvrtka Holafly u sklopu Digital Nomad Friction Indexa 2026. analizirala je 17 popularnih destinacija. U obzir su uzeli složenost viznog sustava, pristup bankarskim uslugama i zdravstvenoj skrbi, povezanost, troškove života te rizik od različitih poremećaja. Cilj je bio utvrditi gdje se ljudi koji rade na daljinu susreću s najmanje svakodnevnih prepreka.
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Foto: 123RF
Tvrtka Holafly u sklopu Digital Nomad Friction Indexa 2026. analizirala je 17 popularnih destinacija. U obzir su uzeli složenost viznog sustava, pristup bankarskim uslugama i zdravstvenoj skrbi, povezanost, troškove života te rizik od različitih poremećaja. Cilj je bio utvrditi gdje se ljudi koji rade na daljinu susreću s najmanje svakodnevnih prepreka.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte deset zemalja u kojima je, prema istraživanju, najjednostavnije živjeti i raditi kao digitalni nomad.
| Foto: 123RF
1. GRUZIJA.
Na samom vrhu našla se Gruzija. Jedna od njezinih najvećih prednosti je jednostavnija administracija – nema obvezne prijave prebivališta ni potrebe za poreznim identifikacijskim brojem, a bankovni račun moguće je otvoriti uz putovnicu, i to vrlo brzo. Zbog malog broja birokratskih prepreka osvojila je prvo mjesto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. PERU.
Peru je zauzeo drugo mjesto. Istaknuo se zahvaljujući kategoriji boravka Rentista, koja omogućuje neograničen stalni boravak uz relativno nizak prag potrebnih prihoda. Ipak, slabiji rezultat u odnosu na Gruziju povezan je s izloženošću potresima i klimatskom fenomenu El Niño.
| Foto: Canva
3. JUŽNA AFRIKA.
Na trećem mjestu je Južna Afrika. Nerezidenti ondje nemaju obvezu registrirati adresu niti pribavljati porezni identifikacijski broj, što znatno olakšava dolazak i boravak. Kao nedostatak u istraživanju se navodi zdravstvena skrb, koja je dobila ispodprosječnu ocjenu.
4. TAJLAND.
Tajland je četvrta najbolja zemlja za digitalne nomade. Među prednostima se ističe posebno osmišljen vizni program za ljude koji rade na daljinu te relativno jednostavna bankarska administracija. Među minusima je izloženost prirodnim katastrofama.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
5. MALEZIJA.
Odmah iza Tajlanda našla se Malezija. I ona ima program namijenjen digitalnim nomadima, a bankarske prepreke ocijenjene su umjerenima. Kao i kod Tajlanda, na rezultat je negativno utjecao rizik od prirodnih katastrofa.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
6. VIJETNAM.
Šesto mjesto na ljestvici pripalo je Vijetnamu. Time se ova azijska zemlja našla ispred Hrvatske i niza popularnih europskih destinacija za rad na daljinu.
| Foto: 123RF
7. HRVATSKA.
Hrvatska se smjestila na visoko sedmo mjesto i tako ušla među deset zemalja s najmanje prepreka za digitalne nomade. U istraživanju se navodi da europske zemlje imaju programe namijenjene digitalnim nomadima, ali ih određeni administrativni zahtjevi, poput obvezne registracije i pribavljanja poreznog identifikacijskog broja, mogu udaljiti od samog vrha.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. MAĐARSKA.
Mađarska je zauzela osmo mjesto. Poput Hrvatske, nalazi se visoko među europskim odredištima za digitalne nomade, no administrativni zahtjevi utjecali su na njezin ukupni rezultat.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. PORTUGAL.
Portugal, već godinama jedno od popularnijih europskih odredišta među ljudima koji rade na daljinu, završio je na devetom mjestu ukupne ljestvice.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI.
Top 10 zatvaraju Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su prema Digital Nomad Friction Indexu zauzeli desetu poziciju među 17 analiziranih popularnih destinacija.
| Foto: 123RF