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PROVEDENO ISTRAŽIVANJE

Ovo su hit zemlje za digitalne nomade: I Hrvatska je na listi!

Rad na daljinu mnogima je omogućio da posao obavljaju gotovo iz bilo kojeg dijela svijeta, no život digitalnog nomada nije samo laptop s pogledom na more. Novo istraživanje otkrilo je u kojim je zemljama digitalnim nomadima najjednostavnije organizirati život
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Ovo su hit zemlje za digitalne nomade: I Hrvatska je na listi!
Tvrtka Holafly u sklopu Digital Nomad Friction Indexa 2026. analizirala je 17 popularnih destinacija. U obzir su uzeli složenost viznog sustava, pristup bankarskim uslugama i zdravstvenoj skrbi, povezanost, troškove života te rizik od različitih poremećaja. Cilj je bio utvrditi gdje se ljudi koji rade na daljinu susreću s najmanje svakodnevnih prepreka. | Foto: 123RF
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Tvrtka Holafly u sklopu Digital Nomad Friction Indexa 2026. analizirala je 17 popularnih destinacija. U obzir su uzeli složenost viznog sustava, pristup bankarskim uslugama i zdravstvenoj skrbi, povezanost, troškove života te rizik od različitih poremećaja. Cilj je bio utvrditi gdje se ljudi koji rade na daljinu susreću s najmanje svakodnevnih prepreka. | Foto: 123RF
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