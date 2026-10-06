Ovo su hit zemlje za digitalne nomade: I Hrvatska je na listi!

1. GRUZIJA. Na samom vrhu našla se Gruzija. Jedna od njezinih najvećih prednosti je jednostavnija administracija – nema obvezne prijave prebivališta ni potrebe za poreznim identifikacijskim brojem, a bankovni račun moguće je otvoriti uz putovnicu, i to vrlo brzo. Zbog malog broja birokratskih prepreka osvojila je prvo mjesto. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija