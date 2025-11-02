Ovo su najbolji dodaci prehrani za zdravlje u hladnim danima

5. LJEKOVITE GLJIVE Istraživanja pokazuju da mnoge vrste ljekovitih gljiva mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava. Tako je studija iz 2017. na miševima s tuberkulozom otkrila je da liječenje kordicepsom pomaže u smanjenju bakterijskog opterećenja u plućima, pojačava imunološki odgovor i smanjuje upalu. Slično tome, studija iz 2019. na 79 odraslih osoba otkrila je da je dodavanje 1,7 grama ekstrakta micelija kordicepsa dovelo do 38% povećanja aktivnosti prirodnih koje štite od infekcije. Ćureći rep je još jedna ljekovita gljiva koja može pojačati imunološki odgovor, posebno kod osoba s određenim vrstama raka. Proizvodi od ljekovitih gljiva mogu se pronaći u obliku tinktura, čajeva i dodataka prehrani. | Foto: photo:Chirasak Tolertmongkol