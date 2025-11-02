Ovo su najbolji dodaci prehrani za zdravlje u hladnim danima

Nedostatak određenih vitamina, uključujući vitamin C, cink i druge, može oslabiti vaš imunološki sustav. Ako ne unosite dovoljno vitamina prehranom, uzimanje dodataka može mu pomoći u borbi protiv virusa
| Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
| Foto: Dreamstime
1. VITAMIN D Nutrijent topiv u mastima neophodan za funkcioniranje imunološkog sustava. Pojačava učinke monocita i makrofaga - bijelih krvnih stanica koje su važni dijelovi imunološke obrane. Studija iz 2019. godine otkrila je da suplementacija vitaminom D značajno smanjuje rizik od respiratornih infekcija kod osoba s nedostatkom ovog vitamina i smanjuje rizik od infekcije kod onih s adekvatnom razinom vitamina D.
| Foto: 123RF
2. CINK Mineral ključan za funkcioniranje imunološkog sustava jer pomaže razvoju i komunikaciji imunoloških stanica, smanjenju upale, zaštiti tkivnih barijera u tijelu a spriječava i ulazak stranih patogena. Istraživanja pokazuju da dodaci cinka mogu biti korisni za ljude koji su već bolesni, npr, mogao bi pomoći u skraćivanju trajanja prehlade. Dugoročno uzimanje cinka obično je sigurno za zdrave odrasle osobe, sve dok je dnevna doza ispod 40 miligrama dnevno. Prekomjerne doze mogu ometati apsorpciju bakra i željeza, što bi moglo povećati rizik od infekcije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. VITAMIN C Možda najpopularniji dodatak prehrani za zaštitu od infekcija. Ovaj vitamin podržava funkciju raznih imunoloških stanica i poboljšava njihovu sposobnost zaštite od infekcija. Također može pomoći pri uklanjanjem starih stanica i zamjenom novima. djeluje kao antioksidans i štiti od oksidativnog stresa, smanjuje trajanje i težine infekcija gornjih dišnih putova. Visoka doza intravenskog vitamina C može pomoći u poboljšanju simptoma kod osoba s teškim infekcijama, uključujući sepsu i sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS) koji je posljedica virusnih infekcija. Gornja granica za vitamin C je 2000 mg.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. BAZGA Crna bazga (Sambucus nigra), odavno se koristi za liječenje infekcija. Studije na životinjama sugeriraju da ekstrakt bazge može imati antivirusni potencijal protiv patogena odgovornih za infekcije gornjih dišnih putova i sojeva virusa gripe. Pregled iz 2018. otkrio je da dodaci prehrani od bazge mogu pomoći u smanjenju simptoma upale gornjih dišnih putova uzrokovanih virusnim infekcijama. Slično tome, pregled iz 2021. godine napomenuo je da bazga može pomoći u smanjenju trajanja i težine prehlade. Sirove bobice bazge treba kuhati prije konzumacije. To pomaže uništiti sambunigrin, spoj koji se nalazi u bazgi i koji može uzrokovati trovanje cijanidom.
5. LJEKOVITE GLJIVE Istraživanja pokazuju da mnoge vrste ljekovitih gljiva mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava. Tako je studija iz 2017. na miševima s tuberkulozom otkrila je da liječenje kordicepsom pomaže u smanjenju bakterijskog opterećenja u plućima, pojačava imunološki odgovor i smanjuje upalu. Slično tome, studija iz 2019. na 79 odraslih osoba otkrila je da je dodavanje 1,7 grama ekstrakta micelija kordicepsa dovelo do 38% povećanja aktivnosti prirodnih koje štite od infekcije. Ćureći rep je još jedna ljekovita gljiva koja može pojačati imunološki odgovor, posebno kod osoba s određenim vrstama raka. Proizvodi od ljekovitih gljiva mogu se pronaći u obliku tinktura, čajeva i dodataka prehrani.
| Foto: photo:Chirasak Tolertmongkol
6. ASTRAGALUS Naziva se još i kozlina, biljka koja se često koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini. Istraživanja na životinjama sugeriraju da njegov ekstrakt može značajno poboljšati imunološke odgovore. Kliničke studije pokazale su da bi mogao biti učinkovit kao preventivna mjera protiv prehlada te da može smanjiti trajanje i simptome prehlade, povećanjem broja leukocita kod osoba koje imaju kronično sniženi broj leukocita.
| Foto: DREAMSTIME
8. ČEŠNJAK Ima snažna protuupalna, antivirusna i imunomodulatorna svojstva. Može pomoći u poboljšanju imunološkog zdravlja stimuliranjem i pojačavanjem određenih citokina (proteini koji pokreću imunološke odgovore stanica). Jača imunitet zbog toga što sadrži vitamin C, mangan, bakar i vitamin B6.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. ANDROGRAFIS Ova biljka sadrži andrografolid, terpenoidni spoj koji može imati antivirusne učinke protiv nekoliko virusa koji uzrokuju respiratorne bolesti. Djeluje stimulirajući različite vrste stanica, kao što su citokine T stanice i prirodne stanice ubojice. Pomaže kod bolesti gornjih dišnih puteva, kao što su kašalj i grlobolja. Andrografis podržava pravilnu cirkulaciju krvi i odgovarajuću razinu glukoze.
10. SLADIĆ ILI SLATKI KORIJEN Sadrži mnoge tvari, uključujući glicirhizin, koje mogu pomoći u zaštiti od virusnih infekcija. Istraživanja sugeriraju da glicirhizin ima nekoliko protuupalnih, antioksidativnih i imunološki jačajućih svojstava koja bi mogla pomoći u zaštiti od nekoliko bolesti, kao što su hepatitis A, B i C, vezikularni stomatitis, herpes simpleks, influenza A...
| Foto: Fotolia
11. AFRIČKI GERANIJ (PELARGONIUM SIDOIDES) Jedna od najispitivanijih biljaka u kontekstu uobičajenih virusnih infekcija dišnog sustava. Neka istraživanja podržavaju upotrebu ekstrakta ove biljke za ublažavanje simptoma akutnih virusnih respiratornih infekcija, uključujući prehladu i bronhitis. Ipak, rezultati su mješoviti i potrebna su daljnja istraživanja.
12. B KOMPLEKS Vitamini B skupine, uključujući B12 i B6, kao i B9 (folna kiselina) važni su za zdrav imunološki odgovor. Podržavaju stvaranje i funkciju imunoloških stanica, kao što su limfociti i interleukini. Ipak, mnogi odrasli imaju Njihov manjak, što može negativno utjecati na imunološki sustav.
| Foto: Fotolia
13. KURKUMIN Glavni aktivni spoj u kurkumi ima snažna protuupalna svojstva, a studije na životinjama pokazuju da može pomoći u poboljšanju imunološke funkcije. Pomaže imunološkom sustavu tako što ga "popravlja" - stimulira ga kad je oslabljen, a ublažava ga kad je preaktivan.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
14. EHINACEA Rod biljaka iz porodice tratinčica. Pokazalo se da određene vrste poboljšavaju imunološki sustav i mogu zaštititi od infekcija gornjih dišnih putova. Poznata je po tome da jača imunološki sustav poticanjem proizvodnje T-stanica, što povećeva sposobnost bijelih stanica u obrani od patogenih spojeva.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
15. PROPOLIS Sličan smoli, a pčele ga proizvode za upotrebu kao brtvilo u košnicama. Iako ima impresivne učinke na jačanje imunološkog sustava i može imati i antivirusna svojstva, potrebna su daljnja istraživanja na ljudima. Zna se ipak da ima snažno antibakterijsko, antivirusno i protuupalno djelovanje, kao i visok udjel antioksidansa, poput bioflavonoida.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA