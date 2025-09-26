SPRIJEČITE KATASTROFU
Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade s kondomima
Kondom je najjednostavnija i najsigurnija zaštita od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće - ali samo ako se pravilno koristi. Ipak, mnogi muškarci rade česte greške koje mogu poništiti njegovu učinkovitost
U nastavku provjerite koje greške s kondomima muškarci najčešće rade.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. STAVLJAJU POGREŠNU VELIČINU -
Kada je riječ o kondomima, prava veličina je bitna. Neki momci kupuju prevelike kondome jer im je neugodno uzeti manje, ali tad riskiraju neželjenu trudnoću kod partnerice ili zarazu spolno prenosivim bolestima. Osim toga, kondom može skliznuti sa spolovila i ostati u partnerici, što je vrlo neugodna situacija. Nije dobro ni kad je kondom premalen jer uslijed snošaja može puknuti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. ČUVANJE U NOVČANIKU -
Iako se to može činiti kao dobra ideja, jer su uvijek pri ruci, to nije mudro raditi. Naime, stalni pritisak i trenje unutar novčanika mogu oslabiti pakiranje i rezultirati pukotinama i oštećenjem samog kondoma pa više neće služiti svrsi, a da to možda nećete ni znati.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. IZNOVA KORISTE ISTI KONDOM - Kondomi su namijenjeni za jednokratnu upotrebu, i to ne bez razloga. Ponovna uporaba istog kondoma, čak i nakon pranja (ni to ne radite) povećava rizik od neželjene trudnoće i prijenosa spolnih bolesti
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. IMA ROK TRAJANJA -
Nikome nije do provjeravanja roka trajanja kondoma kad dođe do akcije, ali i to je bitno napraviti ako vam je stalo do sigurnog seksa.
Stari kondomi mogu oslabiti, stanjiti se i izgubiti na elastičnosti čime se povećava rizik od pucanja, jer više nisu u stanju izdržati silno trenje prilikom upotrebe.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
5. KORISTE POGREŠNI LUBRIKANT -
Upotreba krivog lubrikanta može povećati rizik od pucanja kondoma, a to ne želite. Lubrikacija je idealna tijekom seksa, jer stvara glatkoću i užitak u intimnim trenucima. Međutim, nisu sva maziva jednaka.
Lubrikanti na bazi ulja mogu djelovati primamljivo, ali nisu kompatibilni s kondomima - znaju uzrokovati slabljenje lateksa. Lubrikanti na bazi vode najbolja su opcija za korištenje s kondomima.
| Foto: 123RF
6. OTVARAJU PAKET ZUBIMA - Korištenje zuba ili oštrih noktiju za otvaranje paketa kondoma može se činiti kao brza opcija, no to može dovesti do neželjenih posljedica kao što je oštećenje samog kondoma, a to pak zna voditi neželjenoj trudnoći i zarazi
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
7. STAVLJAJU GA PREKASNO - Mnogi muškarci misle da je dovoljno navući kondom tek prije samog kraja odnosa. Time se riskira prijenos spolno prenosivih infekcija i neželjena trudnoća jer već u pred-ejakulatu ima spermija. Kondom štiti samo ako je na mjestu od samog početka.
| Foto: Dreamstime
8. NE OSTAVE PROSTOR NA VRHU -
Na vrhu kondoma uvijek treba ostaviti mali "rezervoar" za ejakulat. Ako ga nema, tlak sperme lako može dovesti do pucanja. To je sitnica, ali čini veliku razliku u sigurnosti.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
9. POGREŠNO GA OKREĆU -
Ako se kondom navuče naopako pa zatim preokrene, već je kontaminiran preejakulatom. Mnogi misle da je to sitnica, ali upravo tako dolazi do neželjenih posljedica. Ako ne ide glatko – uzmi novi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. NE SKIDAJU GA NA PRAVI NAČIN -
Nakon ejakulacije, penis se brzo opušta i kondom može skliznuti unutra. Muškarac treba odmah pridržati kondom pri izvlačenju. To je sitnica koja često odlučuje o uspjehu zaštite.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. NE KORISTE GA UOPĆE JER 'NE PAŠE' -
Mnogi odustanu od kondoma nakon jednog neugodnog iskustva – preuski, preveliki ili osjećaj “bez osjeta”. No, na tržištu postoji puno različitih tipova – ultra tanki, veći, manji, s lubrikantom. Bitno je pronaći pravi, a ne odustati.
| Foto: Dreamstime
12. NE RAZGOVARAJU O TOME S PARTNERICOM - Neki muškarci se boje da će kondom “pokvariti trenutak”, pa ga pokušaju navući kriomice ili uopće ne spomenu. Otvoren razgovor uklanja stres i pokazuje odgovornost. Pristojnost i povjerenje su najbolji afrodizijak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA