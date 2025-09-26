Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade s kondomima

1. STAVLJAJU POGREŠNU VELIČINU - Kada je riječ o kondomima, prava veličina je bitna. Neki momci kupuju prevelike kondome jer im je neugodno uzeti manje, ali tad riskiraju neželjenu trudnoću kod partnerice ili zarazu spolno prenosivim bolestima. Osim toga, kondom može skliznuti sa spolovila i ostati u partnerici, što je vrlo neugodna situacija. Nije dobro ni kad je kondom premalen jer uslijed snošaja može puknuti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA