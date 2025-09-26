Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SPRIJEČITE KATASTROFU

Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade s kondomima

Kondom je najjednostavnija i najsigurnija zaštita od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće - ali samo ako se pravilno koristi. Ipak, mnogi muškarci rade česte greške koje mogu poništiti njegovu učinkovitost
Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade s kondomima
U nastavku provjerite koje greške s kondomima muškarci najčešće rade. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025