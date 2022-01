Teorije zavjere nisu novost, ali uvijek iznova uzimaju maha, i dobivaju na snazi, ponajviše zahvaljujući internetu. Primjerice, u 2020. vidjeli smo više od poštenog udjela dezinformacija na internetu – neke su ukorijenjene u povijesnim detaljima, druge u strahu. Ovdje vas uvodimo u najluđe teorije u koje su ljudi vjerovali tijekom godina, od one o 'Zemlji unutar Zemlje' do princa Charlesa koji živi kao zatvoreni vampir.

Slijetanje na Mjesec bilo je lažno

Zastava koja se pomiče na vjetru, nema zvijezda na nebu, neusklađene sjene - sve su to točke iz teorije zavjere da Neil Armstrong nije napravio prvi 'skok za čovječanstvo' na Mjesecu 1969. Godinama, zavjerenici su tvrdili da je NASA inscenirala slijetanje i da je tajnu od tada štitila CIA.

Vlada je ubila JFK-a

Postoje brojne teorije zavjere o smrti predsjednika Kennedyja, ali jedna od najpopularnijih je da iza atentata stoji vlada. Mnogi Amerikanci ne vjeruju da je Lee Harvey Oswald djelovao sam, a biograf Philip Shenon tvrdi da je čak i Bobby Kennedy isprva mislio da je CIA odgovorna za smrt njegovog brata.

COVID-19 su osmislili mediji

Neki ljudi misle da je virus prevara koju su osmislili mediji i globalna elita kako bi kontrolirali stanovništvo. Iako nam vjerojatno neće svatko povjerovati, mi ćemo upravo ovdje i sada samo naglasiti da je COVID-19 itekako pravi i smrtonosni virus.

Zemlja je 'usisana' u crnu rupu

Europska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) u središtu je mnogih ludih teorija zavjere, uključujući ljude koji vjeruju da su, kada je CERN otkrio Higgsov bozon 2012., nehotice stvorili crnu rupu i da je Zemlja u nju usisana. Ti ljudi misle da je 2012. bio smak svijeta, ali mi to još nismo shvatili.

Disney je stvorio 'Frozen' kao smetnju

Ljudi su dugo raspravljali o zavjeri da je Walt Disney upotrijebio kriogeničku tehnologiju kako bi se zamrznuo kada je umro - iako obitelj Disney pobija te tvrdnje. Međutim, nova teorija je da je The Walt Disney Company stvorila 'Frozen' kao način da hakira Googleov algoritam pretraživanja i odvrati potrošače od informacija o mogućem postupku zamrzavanja pokojnog Walta Disneyja.

Međunarodna zračna luka Denver sjedište je Iluminata

Iluminati dovode do zavjereničke zečje rupe u koju nećemo ulaziti previše – osim kada je u pitanju međunarodna zračna luka Denver. Mnogi su uvjereni da je to sjedište tajne skupine. Zračna luka je prihvatila glasine ismijavajući je, ali to nije spriječilo ljude da povjeruju da tajni tuneli i jazbine guštera vrebaju ispod zgrade.

Zemlja je šuplja

Znanstvenici su 2014. objavili nova nepoznata otkrića o Zemljinoj jezgri, a teoretičari zavjera počeli su slaviti. Nakon što smo saznali da uopće ne znamo puno o površini Zemlje ili onome što se nalazi ispod njezinih slojeva, teorija šuplje Zemlje dobila je na snazi ​​– neki čak misle da postoji Zemlja unutar Zemlje.

Svijet je ravan

Društvo Ravne Zemlje proširilo se diljem svijeta posljednjih godina, sa sve više ljudi koji vjeruju da je svijet ravan i nepomičan, a ne da je rotirajuća kugla kako ih znanost želi navesti da vjeruju.

Princ Charles je vampir

Zašto? Pa, princ od Walesa je u srodstvu s Vladom Nabijačem, inspiracijom za 'Drakulu' Brama Stokera, a poznato je da mnogi članovi kraljevske obitelji u Charlesovoj krvnoj lozi imaju bolest porfiriju, što je nedostatak željeza zbog kojeg su ljudi osjetljivi na sunčevu svjetlost.

Bigfoot je stvaran

Bigfoot, Sasquatch, zovite ga kako hoćete; ali mnogi su ljudi uvjereni da to neuhvatljivo stvorenje postoji. Godinama su mu ljudi pokušavali ući u trag, što je rezultiralo čestim pojavljivanjem videa i slika visoke, dlakave životinje koja hoda uspravno.

Nacisti su imali tajnu bazu na Antarktiku

Glasine su počele kružiti 1950-ih, o tome da su nacisti imali tajnu bazu na Antarktiku u kojoj se nalazila napredna tehnologija, poput NLO-a. Međutim, od tada nisu otkriveni nikakvi dokazi koji sugeriraju da je to istina, a istraživač s Cambridgea Colin Summerhayes napisao je rad na 21 stranici u kojem osporava tu teoriju.

Svi živimo u Matrixu

Da, stvarno. Ljudi misle da živimo u simulaciji stvarnog života. Teoriju podupiru lude slučajnosti i događaji koji se događaju tijekom 'kvara u matrici' - to može biti bilo što.

Mjesec nije stvaran

Tako je, neki ljudi misle da Mjesec ne postoji. Ova teorija zavjere stekla je posebnu pažnju kod 'ravnozemljaša' i oni misle da je mjesec samo projekcija.

Titanic zapravo nije potonuo

Ova tragična nesreća bila je tema mnogih teorija zavjere tijekom godina, uključujući i to da je to još jedan od prekooceanskih brodova tvrtke - Olympic, koji se zabio u santu leda, a ne Titanic. Ali ostaje jedna tužna činjenica - brod je potonuo i oko 1500 putnika je izgubilo život.

Apollo 17 nije bila posljednja misija na Mjesec

Nakon uspjeha Apolla 17, 1972., Amerika je prestala slati astronaute na Mjesec. NASA je tvrdila da su zabilježili sva istraživanja koja su im bila potrebna i da je vladino financiranje smanjeno. No, izašao je film o izmišljenom Apollu 18, a sada neki vjeruju da je misija bila stvarna i završila je tragično kada su astronauti imali susret s izvanzemaljcima.

Zombiji mogu ustati iz mrtvih

Vjerovanje u zombije može se pratiti još od antičke Grčke, kada su svoje mrtve pokapali kamenjem na njima kako se ne bi mogli vratiti iz groba. Čak se i danas neki ljudi pripremaju za zombi apokalipsu – za svaki slučaj.

Bill Gates pravi lažni snijeg

S ekstremnim vremenskim uvjetima koji su se dogodili diljem Sjedinjenih Država 2021. godine, TikTokeri su potaknuli teoriju zavjere da je Bill Gates stvarao lažni snijeg koji gori umjesto da se topi. Upozorenje: Nije.

Betzova misterijska sfera je izvanzemaljski materijal

Sfera misterije Betz zbunila je javnost otkako ju je 1974. pronašao par na Floridi. Teoretičari zavjere uvjereni su da je riječ o izvanzemaljskom materijalu, dok drugi, poput vojske, kažu da je riječ o objektu koji je napravio čovjek.

Ameliju Earhart pojeli su rakovi

Amelia Earhart obavijena je velom misterije otkako je njezin zrakoplov nestao 1937. Iako se uvriježeno vjeruje da je ostala bez goriva i pala u ocean, neki misle da je greškom sletjela na napušteni otok i da su je na kraju pojeli metar dugi kokosovi rakovi koji su naseljavali obalu.

Čudovište iz Loch Nessa živi u Škotskoj

Neuhvatljivo po svojoj prirodi, čudovište iz Loch Nessa navodno nastavlja živjeti u škotskom jezeru Loch Ness i plijeni javnost tisućama godina.

5G uzrokuje rak i COVID-19

Jeste li spremni za još jedan nusproizvod 2020. i globalnu pandemiju? Internet je prepun dezinformacija da je bežična usluga odgovorna za bolesti poput raka, pa čak i COVID-19. Širenje ove teorije čak je dovelo do uništenja nekih 5G tornjeva, jer su ljudi vjerovali da će ih to ubiti.

Sunčeva baklja prouzročila je potonuće Titanica

Studija je nedavno otkrila da je sjeverna polutka doživljavala umjerenu do jaku magnetsku oluju u noći sudara broda. Poznato je da slične solarne baklje uzrokuju nestanke struje na Zemlji i mogle su utjecati na brodske radarske i radijske signale spašavanja.

Satelit 'Crni vitez' je svemirska letjelica izvanzemaljaca

Mnogi teoretičari zavjere su 'oprezni' prema svemirskom objektu koji je postao poznat kao satelit Crni vitez. Dok stručnjaci iz NASA-e inzistiraju da je to samo svemirsko 'smeće', neki vjeruju da je riječ o drevnom svemirskom brodu izvanzemaljaca.

Sirene su bile odgovorne za brodolome

Nazovite ih izvornim teoretičarima zavjere, ali mornari su tvrdili da bi ih mistične žene, nazvane - sirene, namamile na stijene i uzrokovale brodolome u ono vrijeme.

Planet X je dom svijeta koji se zove 'Nibiru'

Kada je otkrivena vijest o neotkrivenom planetu u Sunčevom sustavu, mnogi su bili fascinirani i uzbuđeni. Međutim, neki su mislili da se na Planetu X nalazi teoretski svijet zvan Nibiru koji će dovesti do apokalipse 23. travnja 2018. Čini se da smo uspjeli preživjeti.

Kraljica Elizabeta I. bila je muškarac

Neki vjeruju da je kraljica Elizabeta I. umrla kao dijete i, kako bi spriječili kraj kraljevske loze, zamijenjena je mladim dječakom. Kaže se da ova teorija objašnjava zašto je vladarica ostala čedna tijekom cijele svoje vladavine.

Cjepivo protiv COVID-19 ima 5G čip unutar sebe

Kada se pojavilo cjepivo protiv COVID-19, bilo je mnoštvo teorija zavjere u vezi s lijekom. Najekstremnije je da je cjepivo sadržavalo mikroskopski 5G čip. Teoretičari su čak počeli kružiti s navodnim dijagramom čipa, koji je na kraju bio električni krug pedale gitare.

Ispušni tragovi aviona ispunjeni su kemikalijama

Nema ništa slično vladinoj zavjeri s otrovima. Mnogi ljudi su se pridružili teoretičarima koji tvrde da su ispušni tragovi zrakoplova, uzrokovani niskim temperaturama na velikim visinama, zapravo 'chemtrails' ili kemikalije kojima nas vlada pokušava potajno poprskati.

'Abominable Snowman' živi u Aziji

Slično kao i Bigfoot, ovaj Snjegović je dugo bio mitološko stvorenje koje je javnost pokušavala pronaći tisućama godina. Mamac zavjere? Veliki tragovi stopala pronađeni u snijegu dvonožne životinje nalik čovjeku.

Internetski ruteri mogu dovesti do štetnog 5G zračenja

5G 'vjernici' kružili su s viješću da Faradayevi kavezi oko internetskih usmjerivača pomažu u sprječavanju radijacije 5G-a, a online prodaja je porasla. Međutim, ovi kavezi blokiraju bilo koje elektromagnetsko zračenje, uključujući WiFi signale, prenosi MSN.