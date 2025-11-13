Ovo su najmlađi samostvoreni milijarderi na svijetu! Uče UI kako da bude više 'ljudskija'

Dok su njihovi vršnjaci usred sezone ispita strepili nad zadaćama i završnim testovima, trojica prijatelja iz Sjeverne Amerike već su ozbiljno radila na tome da potpuno promijene način na koji se razvija umjetna inteligencija (UI). Mercor, kompanija koju su 2023. osnovali Brendan Foody, Adarsh Hiremath i Surya Midha, u vrlo kratkom roku postala je globalni igrač - i omogućila je ovom trojcu da postanu najmlađi samostvoreni milijarderi na svijetu.

Foody, Hiremath i Midha upoznali su se još u srednjoj školi, na natjecanjima u debatama. Upravo iskustvo preciznog razmišljanja, argumentiranja i konstruiranja logičkih okvira kasnije im je postalo neočekivani adut. Foody se prisjeća kako je u proljeće 2023., dok su kolege na fakultetu spremali ispite, on već bio usred pravog eksperimenta za poduzeće. Već je tada osjećao da ono što će učiniti ne može naučiti na predavanjima.

Tvrtka je počela tako da su spajali tvrtke sa stručnjacima koji su im bili potrebni u tom trenutku. Ta „match‑making“ zgodna sekvenca ubrzo se razvila u nešto mnogo ambicioznije - platformu koja omogućuje da ljudi, često visokoobrazovani stručnjaci, pomažu trenirati UI modele, ne za ono što mogu učiti sami po sebi, već za ono što „samo ljudi znaju“ - procjenu, nijansu, sud. U Foodyjevim riječima: "Svi se bave time što modeli mogu učiniti - ali prava prilika je učiti ih ono što samo ljudi znaju: presuda, nijansa, ukus.“

Ekspanzija i uzlet vrijednosti

U samo devet mjeseci nakon tog početka, ekipa je imala prihode od milijun dolara po godišnjem planu. Potom je stvar eksplodirala. Kompanija Mercor dosegla je vrijednost od desetak milijardi dolara u relativno kratkom roku, čime su sva trojica mladića postali samostvoreni milijarderi, najmlađi u svijetu.

Kako su objasnili, njihova misija nije samo automatizacija i zamjena rada ljudi, nego nadogradnja: kada UI preuzme repetitivne zadatke, ljudi mogu „zalijepiti“ na onu složeniju razinu – učenje, vjerodostojnost, kontekst, donošenje odluka. Platforma Mercor omogućuje tvrtkama da angažiraju tisuće stručnjaka koji provjeravaju kako UI obavlja zadatke iz stvarnog profesionalnog okruženja: pisanje financijskog izvještaja, izradu pravnog memoranduma, analiza medicinske kartice — sve ocijenjeno po detaljnim rubrikama, a rezultati se vraćaju u model kao podloga za učenje.

Uz to, kompanija je razvila vlastiti indeks‑benchmark „APEX” (AI Productivity Index), koji mjeri koliko dobro modeli obavljaju ekonomski vrijedne zadatke u stvarnim radnim procesima. Za razvoj tih rubrika angažirali su i stručnjake s visokih razina - bivšeg ministra financija Larry Summers, bivšeg partnera konzultantske kuće Dominic Barton, pravnog teoretičara Cass Sunstein, kardiologa Eric Topol. Time su pokazali da ne žele stajati na razini „koji kod trebam pisati”, već „što AI mora znati da bi postao stvarni suradnik”.

Što ovo znači za tržište rada i društvo

Foody tvrdi da je ovo novi oblik industrijske revolucije. „Možda ćemo automatizirati dvije trećine znanstvenog rada,” kaže. „I bit će to nevjerojatno, jer nam omogućuje stvari poput izlječenja raka ili leta na Mars.” U praksi to znači da tvrtke koje žele ostati konkurentne trebaju ne samo tehničke kapacitete, nego sposobnost treniranja modela koji razumiju stvarni kontekst i profesionalni standard.

S jedne strane, za investitore je priča nevjerojatna - startup koji raste brže od većine, utemeljen na spoju dvaju velikih trendova: umjetna inteligencija i fleksibilno, projektno orijentirano tržište rada. Svaki klijent donosi nove stručnjake („evaluatore”), a svaki evaluator pomaže treniranju većeg broja modela - stvara se pravi „vrtlog” potražnje i opskrbe.

S druge strane, pitanje je što to znači za obične radnike. Ako su određeni zadaci automatizirani, ljudi moraju unaprijediti svoje vještine - ne biti samo izvršitelji, nego kreatori, evaluatori, interpretatori.