Ovo su najsramežljiviji znakovi Zodijaka - Tko je društven, a kome je često neugodno u masi

DJEVICA Djevica je također često u svojim mislima, ali iz drugog razloga nego Jarac. Iako može biti kritična prema sebi, njena društvena nespretnost dolazi iz brige da ljudi već imaju predrasude o njoj. Brine se da prijatelji možda govore drugima da je pomalo čudna ili povučena, čak i ako to nije istina. Djevica ulaže mnogo truda da uključi prijatelje i pokaže im koliko su joj važni, ali ponekad ne osjeća da je to uzvraćeno. Kada se uvjeri da nije dobrodošla, može početi kriviti samu sebe, iako je to često neopravdano. | Foto: Fotolia