Ovo su najveće noćne more u krevetu prema Zodijaku - Čega se vaš znak boji u intimnom odnosu

Svaki znak ima svoje jedinstvene sklonosti i odbijanja koja mogu partnera ili privući ili odmah otjerati. Iako zajednički humor i interesi mogu privući, prava provjera dolazi kad su sami i sve ovisi o tome slažu li se njihovi “zvjezdani” i tjelesni signali
U nastavku otkrijte čega se vaš znak najviše boji u intimnom odnosu.
OVAN – STRASTVENI ZALJUBLJENIK Ovnovi vole brzo i vatreno, i u vezi i u krevetu. Više od svega cijene trenutnu strast i žele partnera koji je spreman pratiti njihov ritam u svakom trenutku. Idealni susret za Ovna uključuje trenutni očni kontakt i toliku privlačnost da oboje jednostavno nestanu negdje sami, bez riječi. Povremeno mogu uživati i u dužim predigračkim igrama, ali prava čar je u iznenadnom trenutku strasti koji ih preplavi. Nije ni čudo što ih zovemo ovnovima – uvijek napreduju bez zadržavanja.
BIK – MAJSTOR ZAGRLJAJA Bikovi su među najosjetljivijim i najtjelesnije usmjerenim znakovima. Oni obožavaju fizički kontakt i žele da on ne prestane nakon što završi intimni čin. Za njih je pola zadovoljstva u tome da se nakon toga zajedno odmarate u krevetu, u dugom, nježnom zagrljaju. Ne očekujte da će Bik odustati samo zato što je rano ujutro – njihova ideja završetka uključuje i doručak u krevetu. Njihova posvećenost i strpljenje u ljubavnom životu često ostavlja partnera bez daha.
BLIZANCI – PRAVI MONOGAMIST Blizanci su znakovi koji vole zabavu i lako se dosađuju, a njihova radoznalost čini ih prirodnim flertovima. Oni vole istraživati, ali to ne znači da ne mogu biti odani – jednostavno vole imati otvoren pristup i uživati u različitim iskustvima. Idealan partner za Blizanca je netko tko razumije njihovu potrebu za društvom i tko se neće osjećati ugroženo kada vide Blizanca u interakciji s drugima. Komunikacija i humor ključni su da veza s Blizancima ostane uzbudljiva i puna dinamike.
RAK – TIHA SNAGA Rakovi su emocionalno izraziti i očekuju da se ta iskrenost prenese i u spavaću sobu. Za njih je važno kontinuirano davanje i primanje potvrda, čak i jednostavnih riječi poput „sviđa mi se“ ili „da“. Šutnja partnera ih može frustrirati i ostaviti u nedoumici je li partner uživao ili ne. Rakovi cijene iskrenost i prisnost, a partner koji ne pokazuje emocije ili ostaje ravnodušan može ih obeshrabriti. Oni traže duboku povezanost i sigurnost u intimnosti.
LAV – LJUBAVNIK KOJI VOLI BITI U CENTRU PAŽNJE Lavovi obožavaju biti primijećeni i osjećaju se najbolje kada ih partner promatra. U spavaćoj sobi žele da njihova energija i performans budu uočeni, a ogledala i reflektirajuće površine su im idealni saveznici. Za Lava, seks je gotovo poput predstave – želi da partner uživa u svakom pokretu. Anonimnost ili mrak koji skrivaju njegovu prisutnost može umanjiti njihovu samopouzdanu energiju. Lavovi uživaju u pažnji i potvrdi partnera, što čini svaki susret intenzivnim.
DJEVICA – PERFEKCIONIST U INTIMNOSTI Djevice su poznate po svojoj pedantnosti i čistoći, pa će im biti važno da sve bude uredno prije nego što se prepuste užicima. Oni visoko cijene higijenu i jasno postavljaju standarde partneru. Ako osjećaju da nešto nije čisto ili organizirano, mogu izgubiti interes. Za Djevicu je važna pažnja prema detaljima, jer vjeruju da odnos, pa tako i intimnost, zahtijeva kvalitetu i predanost. Oni traže partnera koji dijeli iste vrijednosti i brine o detaljima jednako kao i oni sami.
VAGA – RAVNOTEŽA U SVEMU Vage cijene poštenje i ravnotežu, pa očekuju da partner uzvrati isto što i oni daju. U intimnosti to znači da žele uzajamno zadovoljstvo i obostranu predanost. Ako osjete sebičnost ili neravnotežu, mogu se povući i izgubiti interes. Vage traže partnera koji je spreman sudjelovati jednako, bez rezervi. Ove zračne osobe vjeruju da je prava intima sinergija, a ne jednostrana akcija.
ŠKORPION – STRASTVENI ISTRAŽIVAČ Škorpioni su strastveni i vole eksperimentirati u spavaćoj sobi. Njihova prirodna sklonost je istraživanje novih pozicija i tehnika, a traže partnera koji je otvoren za avanturu. Oni više vole intenzivne i izazovne susrete nego uobičajene rutine. Škorpioni cijene partnera koji je spreman isprobati nove stvari i dijeliti svoje fantazije. Za njih je seks način izražavanja strasti i povjerenja.
STRIJELAC – AVANTURIST LJUBAVI Strijelci su istraživači i vole sporo i temeljito upoznavati svog partnera. Oni ne žure i uživaju u svakom trenutku intimnosti, istražujući sve detalje i aspekte veze. Humor i razgovor važni su im čak i tijekom strasti, jer žele da iskustvo bude i duhovito i povezano. Strijelci ne stvaraju pritisak da se stvari završe brzo, nego cijene slobodu i prirodan ritam. S njima intimnost postaje igra i zajednička avantura.
JARAC – KONTROLIRANI LIDER Jarci žele preuzeti kontrolu i u spavaćoj sobi, ali i dalje traže partnera koji će razumjeti njihove potrebe. Oni znaju što žele i otvoreno to traže, te ne toleriraju nepažnju ili nepoštivanje. Jasna komunikacija i poštivanje granica ključno je za njihovu zadovoljštinu. Jarac cijeni partnera koji je sposoban pratiti njegov tempo i razumjeti njegovu odlučnost. Njihova strast je vođena strukturiranošću i jasno definiranom dinamikom.
VODENJAK – EKSPERIMENTATOR Vodenjaci su inovativni i vole neobične stvari, a njihova intimnost često uključuje eksperimentiranje s igračkama ili kostimima. Oni traže partnera koji neće biti zatečen njihovom neobičnom prirodom i spreman je prihvatiti avanturu. Vodenjaci vole slobodu i kreativnost u intimnosti te traže partnera koji je jednako otvoren. Njihova povezanost s partnerom temelji se na razumijevanju i prihvaćanju neobičnog.
RIBE – KREATIVNI LJUBAVNIK Ribe uživaju u maštovitim i senzualnim iskustvima te nemaju problema s „prljavim“ igrama. Oni unose kreativnost u svaki susret, koristeći dodatke poput šlaga, čokolade ili lubrikanata kako bi povećali užitak. Za Ribe je seks igra i način izražavanja slobode, a partneri koji previše ograničavaju ili kritiziraju iskustvo ih odbijaju. Ribe cijene spontanost, maštovitost i predanost u intimnom odnosu.
