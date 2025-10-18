Ovo su najveće noćne more u krevetu prema Zodijaku - Čega se vaš znak boji u intimnom odnosu

DJEVICA – PERFEKCIONIST U INTIMNOSTI Djevice su poznate po svojoj pedantnosti i čistoći, pa će im biti važno da sve bude uredno prije nego što se prepuste užicima. Oni visoko cijene higijenu i jasno postavljaju standarde partneru. Ako osjećaju da nešto nije čisto ili organizirano, mogu izgubiti interes. Za Djevicu je važna pažnja prema detaljima, jer vjeruju da odnos, pa tako i intimnost, zahtijeva kvalitetu i predanost. Oni traže partnera koji dijeli iste vrijednosti i brine o detaljima jednako kao i oni sami. | Foto: Fotolia