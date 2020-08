Ovo su razlozi zbog kojih će se svaki astro znak zaljubiti u vas

Početne simpatije ne moraju se, ali i mogu pretvoriti u ludu zaljubljenost, a horoskopski analitičari otkrili su koji je to trenutak u kojem svaki znak shvati da je zaljubljen, kao i koja je sitnica koja im je to potvrdila

<h2>Ovan - kad otkažete sve planove da bi bili s njim</h2><p>Pripadnici ovog znaka više od svega žude za strašću te uvijek žele biti prioritet svoje simpatije. Shvatit će da su zaljubljeni kad vide da partner koji im se sviđa može sve drugo staviti na čekanje samo kako bi proveo vrijeme s njima. Bonus je svakako spremnost da zajedno gledaju Netflix, a zatim se ljube nakon borbi s jastucima.</p><h2>Bik - zajedničko buđenje</h2><p>Ovaj znak polazi od svojih osjetila u svemu - bilo da je riječ o mirisu, okusu ili dodiru. Iako oprezno postupaju sa svojim srcem, barem u početku, nakon što se njihova osjetila stimuliraju više si ne mogu pomoći. Kad shvate da prepoznaju partnerov miris i čeznu za njim nakon što ode - samo će željeti biti ponovno zajedno.</p><h2>Blizanci - kad mislite jednako</h2><p>Pripadnici ovog znaka obožavaju razgovarati, a razgovori sa simpatijom mogu trajati satima. Međutim, u trenutku kad shvate da mogu komunicirati pogledom i znati da ih druga osoba shvaća, kao i oni njih, to im je znak istinske zaljubljenosti.</p><h2>Rak - zaplesat će s vama u kuhinji</h2><p>Pripadnici ovog znaka vrlo su romantični, a ta iskustva obožavaju imati u svom domu. Iako vole lijepe izlaske, da su zaljubljeni shvatit će kad im pripremite ukusan obrok, pustite laganu glazbu i poljubite ih u vašoj kuhinji - time ćete ih 'pogoditi' u žicu. Od radosti će im zasjati oči, a mogli bi vas zgrabiti i u ples, jer oni svoje osjećaje ne mogu skrivati.</p><h2>Lav - kad vas doživi zajedno</h2><p>Romantika s Lavom mora izgledati dobro, njima je fizička privlačnost vrlo važna, a trenutak kad shvate da si doista dobro odgovarate je nakon što analiziraju vaše osobine - a potom pogledaju zajedničku fotografiju. Ono što izgleda dobro i osjeća se dobro, mora biti ljubav, zaključit će.</p><h2>Djevica - kad obratite pažnju na detalje</h2><p>Pripadnici ovog znaka su vrlo praktični i često obraćaju iznimnu pažnju na detalje, osobito kako bi udovoljili svojim voljenima. No, ono što će ih potpuno oduševiti je kad netko to isto učini za njih - donese im omiljenu kavu u krevet, napravi krevet jer znaju da tako Djevice počinju dan ili naruče njihove omiljene grickalice.</p><h2>Vaga - kažu mi umjesto ja</h2><p>Pripadnici ovog znaka ispod površine su također nevjerojatno romantični i ljubav im je prioritet. Partnerstvo je za njih prirodna stvar, a zaljubljeni se osjećaju najprirodnije. Oni nemaju kalkulacije, jedino što im je važno je da se partner osjeća kao i oni te ih uključi u svoje buduće planove. Tada će intuitivno početi govoriti 'mi' umjesto 'ja'.</p><h2>Škorpion - kad padnu maske</h2><p>Pripadnici ovog znaka znaju da svi imaju mane i skrivene strane, no ponekad će ih baš u ljubavi ono što je najslabija točka nekog još više privući. Dakle, u trenutku kad je partner spreman 'ogoliti' se pred njima, tada će biti osvojeni - jer znaju da i oni sa sigurnošću mogu biti tko jesu.</p><h2>Strijelac - kad dijelite zajedničku strast</h2><p>Pripadnici ovog znaka brzo se zaljubljuju, a kao vatrenom znaku potrebno im je puno uzbuđenja. Partner koji ih je spreman dijeliti s njima - bilo da zajedno planiraju adrenalinski hobi, izlet u prirodu ili romantično turističko putovanje, taj partner postaje netko u koga se trenutno zaljubljuju.</p><h2>Jarac - sa zajedničkom budućnosti</h2><p>Pripadnici ovog znaka teško se prepuštaju ljubavi, a ono što je najvažnije je da im treba velik osjećaj sigurnosti u partnera. Zbog toga druga strana često mora preuzimati inicijativu - prijedlogom da se uselite zajedno, zaručite i slično. Tek tada sami će sebi priznati da mogu spustiti oklop i uživati u osjećaju zaljubljenosti s nekim koga vide dovoljno komplementarnim da bi zajedno uživali u životu.</p><h2>Vodenjak - kad ga prihvatite</h2><p>Pripadnicima ovog znaka mozak uvijek radi i imaju mišljenje o svemu. Poznati su i po svojim jedinstvenim interesima, ali i potrebu za uživanjem u samoći te slobodnom vremenu. Kad shvate da partner s kojim jesu to podržava jer ih želi vidjeti sretne, tada otkrivaju da su zaljubljeni do neba.</p><h2>Ribe - s ostvarenjem snova</h2><p>Pripadnici ovog znaka istinski su sanjari koji sve romantične scenarije imaju u svojoj glavi. Kad se nešto tako savršeno dogodi u stvarnom životu i osjećaju da uz sebe imaju partnera koji im izaziva leptiriće u trbuhu, s kojim je ugodno šutjeti ali i na čijem se ramenu nalazi utjeha, tada će priznati da su zaljubljeni i potpuno im dati svoje srce.</p>