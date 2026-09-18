Ovo su uređaji koje ne biste smjeli uštekati u produžni kabel

Većina kućnih zidnih utičnica može podnijeti do dva električna uređaja. Iako to ograničenje pomaže u sprječavanju preopterećenja strujnog kruga, elektroniku je moguće dodatno zaštititi od naglih skokova napona korištenjem kvalitetnog produžnog kabela s prenaponskom zaštitom.

Takav uređaj također omogućuje jednostavno isključivanje više uređaja odjednom i smanjenje potrošnje energije.

Glavna svrha produžnih kabela s više utičnica je omogućiti priključivanje većeg broja uređaja na jednom mjestu i pritom smanjiti nered od kabela.

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No, oni imaju svoja ograničenja, a nepravilno korištenje može biti opasno. Električar Ryan Gregor, osnivač i glavni električar tvrtke RCG Electrical, s više od 10 godina iskustva u kućnim električnim sustavima i zaštiti od prenapona, objašnjava kako ih sigurno koristiti.

Kako sigurno koristiti produžni kabel

- Kupujte kvalitetne proizvode. Jeftini produžni kabeli mogu biti opasni. Birajte one s UL certifikatom i prenaponskom zaštitom te ih isključite kada ih ne koristite. Ako vam nije potreban, isključite napajanje. Utičnice na zidu koristite za uređaje velike snage. Produžni kabeli nisu namijenjeni uređajima koji troše puno energije, kaže Gregor.

Zašto mogu biti opasni?

Najveći problem je preopterećenje. Produžni kabel ne stvara dodatnu električnu energiju, već samo raspoređuje napajanje iz jednog izvora na više uređaja. Ako se na njega priključi previše uređaja velike snage, može doći do pregrijavanja, topljenja kabela, pa čak i požara.

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Rizik je još veći ako su kabel ili neki od priključenih uređaja oštećeni. Tada može doći do iskrenja i strujnog udara. Problem može nastati i kada je produžni kabel zatrpan stvarima, skriven iza namještaja ili smješten u zatvorenom prostoru jer se tada može pregrijati.

Što je sigurno priključiti?

Prema Gregoru, u produžni kabel mogu se uključiti uređaji koji troše relativno malo energije, poput:

punjača za mobitele

lampi

televizora

Foto: 123RF

računala

igraćih konzola

Ipak, čak i takvi uređaji mogu nastaviti trošiti električnu energiju dok su uključeni u produžni kabel. Zato je preporučljivo isključiti kabel iz napajanja kada se uređaji ne koriste.

Što nikako ne smijete priključivati?

Posebno treba paziti na uređaje velike snage. Gregor upozorava da se u produžni kabel nikada ne bi trebali uključivati grijalice, klima-uređaji, mikrovalne pećnice, tosteri, hladnjaci, zamrzivači i električni alati.

Ako uređaj troši veliku količinu energije, najbolje ga je priključiti izravno u zidnu utičnicu. Tako se smanjuje opasnost od preopterećenja, pregrijavanja i požara.

Također, u utičnicu produžnog kabela nikada ne treba gurati predmete koji nisu električni utikači jer mogu izazvati iskrenje, pregrijavanje ili topljenje materijala.

Još nekoliko važnih savjeta:

Provjerite snagu uređaja – ako troši puno energije, nemojte ga priključivati na produžni kabel.

Koristite prenaponsku zaštitu – ona štiti uređaje od naglih skokova napona.

Držite kabel na otvorenom – nemojte ga skrivati iza namještaja ili zatrpavati stvarima.

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