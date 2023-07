Ozloglašenog Billy the Kida ustrijelio šerif Pat Garrett

Billy the Kid bio je američki odmetnik i jedan od najozloglašenijih revolveraša američkog Zapada. Ubijen je 14. srpnja 1881. godine u dobi od oko 21 godine kada ga je ustrijelio šerif Pat Garrett. Billy the Kid trebao je brinuti sam za sebe od svojih tinejdžerskih godina, izgubivši oba roditelja. Prvi je put uhapšen nakon što je ukrao košaru za rublje. Kako bi izazvao strah u očima drugih, tvrdio je da je ubio 21 osobu, no stvaran broj nije mogao biti više od 10. Billy je kao dijete emigrirao s roditeljima iz New Yorka u Kansas i ondje izgubio oca pa se s majkom preselio u Colorado. Preselivši se u Novi Meksiko, počinje njegov život kriminala. U prosincu 1880. šerif Garrett ga je uhvatio i sudio mu za ubojstvo u Mesilli. Proglašen je krivim i osuđen na kaznu vješanjem. Međutim, pobjegao je iz zatvora 28. travnja i ostao slobodan dok ga Garrett nije pronašao, dočekao u zasjedi i upucao.