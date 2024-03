Palačinke s makom i vanilijom

Priprema:

Palačinke ispecite na klasičan način. Kada su gotove, pripremite nadjev od maka tako da najprije zagrijete mlijeko do vrenja. Mak natopite sa 150 ml mlijeka, dodajte med i jednu vrećicu vanilin šećera. Dobro pomiješajte i tom smjesom premažite palačinke. Pomiješajte slatko vrhnje, 100 ml mlijeka i ostatak vanilin šećera, prelijte po palačinkama i pecite na 180 stupnjeva dok palačinke ne počnu dobivati boju. I to je to - palačinke su gotove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pavla Filipović o degustaciji palačinki | Video: Igor Šoban/PIXSELL

Sastojci:

10 palačinki, 150 g maka, 250 ml mlijeka, 3 žlice meda, 3 vrećice vanilin šećera, 100 ml slatkog vrhnja

Broj osoba: 4

Priprema: 80 minuta