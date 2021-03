Stižu mame s mališanima! Smijeh i veselje zbog toga što se ponovo vide, jer se rijetko stignu družiti, pa i čuti telefonom. Puno je obaveza. Brzo razmjenjuju informacije o tome kako mališani napreduju, koliko je koji bebać dobio na kilaži, sve uz malo dječjeg gugutanja i pokušaja da jedno drugome ukradu dudu, počupaju perje s jakne, ili barem uštipnu za nosić.

POGLEDAJTE VIDEO: Palčići Toma i Elena: On je rođen u noći potresa, a ona je bila najmanja beba u inkubatorima u to vrijeme

Jedva smo ih okupili – mame i Palčiće iz potresa koji je Zagreb pogodio u nedjelju, 22. ožujka 2020. godine, u 6 sati i 24 minute - kako bismo snimili zajedničku fotografiju. Na istom mjestu gdje je prije točno godinu dana nastala fotografija užasa koji su mame prolazile tada, koja je obišla svijet: Ispred Klinike za ženske bolesti i porode, popularne Petrove bolnice.

U nedjelju, 22. ožujka 2020. godine, oko 6 sati i 30 minuta mame su izjurile iz bolnice u hladno i snježno jutro, uglavnom u spavaćicama i ogrtačima, bez čarapa i u laganim šlapama na nogama. Bilo je hladno, padao je snijeg. Medicinske sestre donosile su im deke da se ogrnu i navlačile im čarape na noge, pričaju nam.

Mame iz 'običnog' rodilišta istrčale su većinom s mališanima u naručju, pa su znale da su na sigurnom. No, mame Palčića koji su se u to vrijeme nalazili na odjelu intenzivne njege na Zavodu za neonatologiju nisu mogle do njih. Na odjelu je ostalo 26 mališana, njih 19 bilo je u inkubatoru. Posljednji je u inkubator smješten maleni Toma Prga, koji je sad već svojevrsni simbol Palčića koji sve pobjeđuju.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigao je u Hollywoodskom stilu i usrećio svoju obitelj

Rođen je u 22. ožujka, u 2 sata i 26 minuta, u 28. tjednu trudnoće, nakon što je mama Ivana Prga dva mjeseca ležala u Petrovoj, čuvajući trudnoću. To jutro ona je bila jedna od mama u dvorištu, promrzla i uplašena od brige oko toga što će biti s njim.

- Toma je danas jedan dobar, znatiželjan i zaigran dječak. Najviše ga raduje kada se stariji brat Mihael igra i mazi s njim i jedva dočeka popodne kad Mihael dođe iz škole. Stalno guguće u društvu tate i brata, a najviše se smije kad ga ja zabavljam. Obožava igru skrivača i zadnjih dana stalno plješće, tako da na svako naše bravo Toma, dobijemo aplauz od njega – priča uz smijeh Ivana, dok dječak u njenom naručju veselo krade dudu od Elene.

Ona je najmanja beba koja je u to vrijeme bila na odjelu intenzivne, rođena je sa samo 590 grama.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanja Elena dokaz je da su čuda moguća

- Elena danas ima 6,5 kilograma i razvija se posve u skladu s očekivanjima za bebe rođene prerano s tom težinom – kaže mama Mikelec.

Obje mame ističu veliku zahvalnost svima koji su tih dana pomogli da sve prođe kako treba. Posebno liječnicima i sestrama na odjelu.

- Imali smo vrlo naporan dan i noć prije toga potresa. Oko pola četiri smjestili smo Tomu u inkubator i kad smo se uvjerili da je sve u redu, išla sam odmoriti. Prenuo me neugodan osjećaj. Kao da lebdim, dok su stvari padale po sobi. Pored mene je pao 50-litarski bojler, što me prestravilo. Shvatila sam da je riječ o potresu, zgrabila slušalice i istrčala na odjel da vidim što je s djecom – priča prim. dr. sc. Sonja Anić Jurica, pedijatrica koja je to jutro trebala predati smjenu.

Nakon prvog potresa procijenili su da je bolje ostati u zgradi. Teško je iznijeti djecu koja ovise o inkubatorima van jer odvajanjem od kisika i ventilatora mogu se ugroziti njihove vitalne funkcije, kaže. No, nakon drugog potresa, na katu iznad odjela intenzivne izbio je požar, koji su gasili vatrogasci i sa stropa je curila voda. Postojala je i mogućnost novih potresa, pa su liječnici procijenili da djeca više ne mogu ostati na odjelu.

- Bio je strašan osjećaj to da djecu moramo iznijeti van, na ledinu. Nekoliko djece intubirala sam pomoću prsta i kad sam se uvjerila da je to bilo uspješno, predavala sam ih u ruke specijalizantice i sestara koje su radile to jutro da ih iznose. Zapravo smo imali sreću da se potres dogodio ujutro, kad su se smjene poklopile, pa je na odjelu bilo dosta iskusnih sestara. Srećom, kolega doc. dr. sc. Vito Starčević sjetio se da bismo djecu mogli smjestiti u portirovu kućicu, u kojoj je toplo. U početku je tu bilo svih 26-ero djece s odjela dok nismo iznijeli transportni inkubator. Tad su Toma i mala Elena kojima je inkubator bio najpotrebniji, premješteni u njega – priča dr. Anić Jurić.

Drugoj djeci sestre su upuhavale zrak, da ne prestanu disati.

U to su vrijeme majke nekih mališana već bile vani, dok su mame onih koji su rođeni ranije bile kod kuće i svakodnevno dolazile na odjel. Teško je reći kome je bilo teže. Ni jedni ni drugi nisu znali kako su njihovi Palčići, a kako telefoni nisu radili, mame ispred bolnice nisu se mogle čuti ni s članovima obitelji da potvrde da su dobro.

POGLEDAJTE VIDEO: Tračak tuge zbog svega što je bilo, uz neopisivu sreću

Ni tatama nije bilo lako

- Bilo je grozno jer nismo imali informacija. Tješio sam suprugu i baku, a ni sam nisam znao što reći – priča tata Mario, podsjećajući da su i očevi tih dana pretrpjeli dosta straha. Uz njega su supruga Maja i Palčić Matija, koji je rođen 6. ožujka i u vrijeme potresa bio je u bolnici. Slično priča i tata Dalibor Hudin.

- Ne pitajte kako smo izgurali. Mi smo iz Markuševca, nije se moglo ni doći brzo, a nismo mogli dobiti informacije telefonom - kaže. Uz njega su supruga Jelena i Kristijan. Dodaje kako je najgore bilo dok napokon nisu saznali da Kristijan, zajedno s još 11 beba, seli u KB Dubrava, gdje su djeca ostala tjedan dana.

- Uz potres i koronu bilo je jako teško dočekati da Franjo napokon stigne kući, no sve čovjek preživi kada imate ovakav razlog za to - kaže uz osmijeh Iva Paulik, dok Franjo ozbiljno prati razgovor iz kolica.

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo je super i sve je dobro završilo, sjećanja više nisu važna

Puno je nepoznatih ljudi na koje nije navikao i još dugo neće biti svjestan toga koliko je tih nepoznatih ljudi pomoglo da danas bude tu gdje jest. Među ostalima, roditelji se prisjećaju navijača, Bad Blue Boysa, koji su stigli vrlo brzo nakon potresa i pomagali kad je djecu i opremu trebalo preseliti u KB Dubrava.

- Zahvaljujući njima, u Dubravu smo vrlo brzo preselili sve što nam je bilo potrebno. Moram reći da su nas i tamo predivno dočekali i da se ubrzo rodila sinergija zahvaljujući kojoj smo odlično funkcionirali. I danas osjetim neopisivu ljubav kad se sjetim svih tih ljudi - priča dr. Anić Jurica te dodaje kako je to jedan od razloga što možemo reći da niti jedno dijete nije imalo posljedica zbog te situacije.



- Jako mi je drago što vidim da je to slučaj sa svim mališanima koji su bili kod nas tu noć, pogled na njih je nešto najljepše što možete doživjeti u našoj struci - kaže dr. sc. Mirta Starčević, pročelnica Zavoda za neonatologiju u Petrovoj.

Oduševljeno je prihvatila ideju da pokuša okupiti mame, pa je imala prilike čuti i one koje se nisu mogle odazvati. Dvije mame su se ispričale jer su djeci krenuli zubići, što prati temperatura. Imamo roditelje koji su preselili u Slavoniju, pa bi im bilo previše putovati, imamo zauzetih…

- Važno je da su dobro, da su djeca zdrava i da napreduju, možemo biti sretni – kaže dr. Starčević.

Zato je s nama mala Una, koja gotovo da i ne propušta priliku za snimanja, kaže mama Ivana Klepić u šali. Rođena je 19. veljače, sa 1060 grama, no mama je već imala iskustva s tako malim bebama. Kod kuće ih čeka braco Antonio, koji je rođen sa 700 grama.

- S Unom mi je zato bilo lakše, no u to vrijeme kad nisam mogla do nje, bilo je strašno - kaže. Naime, u prvo vrijeme nakon što je rodila, mogla je dolaziti svaki dan, a onda su posjete zbog korona virusa prorijeđene. Dogodio se potres, a onda su zbog pandemije i posve zabranjene, priča.

Zato sada prihvaćaju svaki poziv da pričaju o iskustvima iz tog vremena, kako bi olakšali snalaženje drugim roditeljima i pokazali im da i teške situacije mogu završiti dobro. Zato su sudjelovale i u promociji akcije 'Vratimo Palčiće u Petrovu'.

POGLEDAJTE VIDEO: Mala Una iz potresa izašla kao - glumica

Akcija koja je ujedinila Hrvatsku

Svi roditelji odreda ističu da je Klub roditelja nedonoščadi Palčići, na čelu s Predsjednicom Željkom Vučko, s tom akcijom postigao ogromno čudo i svi su pomalo ponosni na to što su baš njihovi mališani bili poticaj za to da se Hrvatska pokrene.

- Emocije su ovih dana podijeljene. Sretna sam, no već sam i plakala gledajući neke priloge posvećene tim danima i u razgovoru s nekim mamama u kojima smo se prisjetile svega što se događalo - kaže Vučko dok se prisjeća kako je krenulo prikupljanje donacija za neonatologiju u Petrovoj, a onda i za druge bolnice u Hrvatskoj: Na dan potresa na večer razgovarala je s predsjednicom podružnice Palčića u Splitu o ideji da se nekako pomogne Petrovoj, kojoj su otprije nedostajali neki uređaji važni za skrb o Palčićima, a u potresu su neki i stradali.

Već idući dan k njoj su u Klub Palčići samoinicijativno došli i predstavnici Udruge 'Dinamo to smo mi' i ponudili pomoć, pa su zajedno pokrenuli stranicu na Facebooku, s ciljem da sve bude transparentno.

- I prije nego što smo uopće krenuli, jedan je gospodin objavio da daje svoj dres na aukciju i tako pokrenuo ogromnu lavinu aukcija. Samo iz tih aukcija prikupili smo oko 3 milijuna kuna. Uz druge donacije, ubrzo je skupljeno oko 5,5 milijuna kuna, zapravo i više nego je bilo potrebno za Petrovu. Tako je oko 4,870 milijuna izdvojeno za uređaje koji su bili potrebni za Petrovu, dok je višak iz te prve akcije, od oko 880.000 kuna, usmjeren za to da se nabave uređaji potrebni KBC Merkur – kaže.

Iako je 21. svibnja akcija 'Vratimo Palčiće u Petrovu' zaključena, val dobrote nije bilo moguće zaustaviti, donacije su stizale i dalje. Tako je već 25. svibnja pokrenuta akcija 'Palčići za Hrvatsku', u okviru koje se nastavilo skupljati sredstva prema popisu potrebnih uređaja koje su iskazali KBC u Rijeci, Osijeku, i Splitu, kao i neka manja rodilišta u Hrvatskoj.

Prvi uređaji u Petrovu su stigli su još na početku ljeta, potom su predane donacije Merkuru i neonatologiji u KBC Split, a ovih dana očekuje se da stignu i uređaji za KBC Rijeka. Slijedi KBC Osijek, a onda i dio uređaja potrebnih za manja rodilišta.

- Pritom su prioritetne bile nabave za velike KBC-ove, jer se većina Palčića rađa i liječi u velikim bolnicama. Zato smo najviše snage usmjerili u to. Kad riješimo te potrebe, na red će doći i nabava dijela uređaja za manje bolnice, no neće svi dobiti sve što im je potrebno – kaže Željka Vučko. Dodaje kako to ionako nije prva akcija u kojoj je Klub Palčići pomagao u nabavi uređaja, niti će biti posljednja.

- Evo nas opet, čim malo predahnemo i čim se slegnu emocije – kaže. Dodaje kako je neizmjerno ponosna na svoje Palčiće i sve ljude koji su sudjelovali u akcijama.

- Kad pomislim na to što smo sve ostvarili, grlo se stisne i ostanem bez riječi – dodaje.

Kako se često kaže da fotografija može zamijeniti i tisuću riječi, zamislite vedar i sunčan dan te nekoliko mama i malih Palčića koje trebate namjestiti za fotografiranje na mjestu gdje su mame slikane prije točno godinu dana. Tek trenutak prije nego što su svi stali u kadar i prije nego što ćemo započeti s fotografiranjem, nad dvorištem je zalepršalo nekoliko pahulja snijega. Trajalo je minutu, dvije, koliko treba da srce dotaknu sjećanja na to kako je hladno i neugodno bilo na sam dan potresa. Onda je dvorište Petrove opet okupalo sunce i izmamilo osmijehe.

Netko bi rekao: Promjenjivo proljeće. No, možda nas i priroda tako želi podsjetiti da se u svakoj maloj pahuljici – kao i svakom tom malom Palčiću – krije neobjašnjivo čudo koje nas sve može ujediniti i učiniti boljima.