Dječje igralište čiji pod čisti onečišćeni zrak u gradovima, zvuči pomalo futuristički, ali ne i ako pitate stručnjake s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu koji rade upravo na tome.

Za projekt su dobili golema financijska sredstva EU i u projektu su našli partnera, tvrtku Gumiimpex – GRP d.o.o. iz Varaždina koja godinama reciklira stare gume i od njih radi podloge za dječja igrališta koja ublažava padove i spašava koljena djece. Vjeruju da će već dogodine imati gotov proizvod i gotovu podlogu za ugrađivanje na igralištima. Sama je ideja krenula s fakulteta.

- Cilj nam je zapravo naći način kako da na gumene podloge za dječja igrališta ugradimo titan-dioksid koji je dobro poznati bijeli pigment. To je spoj koji pod utjecajem UV zračenja, odnosno Sunca, i vlage razvija radikale koji "razbijaju" molekule onečišćivala u zraku na manje opasne i jednostavnije spojeve. Doslovno, pomoću fotokatalize zrak se "čisti". To nije ništa novo, poznato je odavno, a mi smo došli na ideju kako da mu damo konkretnu primjenu i to na dječjim igralištima – kaže Ivana Presečki, poslijedoktorandica s Geotehničkog fakulteta na kojem obrazuju prve generacije inženjera inženjerstva okoliša.

Na razvijanju projekta uz nju u istraživačkom timu su i prof.dr.sc. Mladen Božičević kao voditelj projekta, potom doc.dr.sc. Ivana Grčić kao koordinatorica istraživanja, tu si i doktorandi Marija Tomaš, Paula Benjak, Benjamin Radetić.

Stručno rečeno, titan-dioksid pod utjecajem Sunca služi kao fotokatalizator ili kao posrednik u razbijanju molekula onečišćivala tipičnih za grad i kućanstva. To su dušikovi i sumporovi spojevi te hlapljivi organski spojevi koji se pod utjecajem titan dioksida razgrađuju.



- Najljepši dio toga je to što se radi o pasivnom pročišćavanju zraka. Dok ima Sunca i premaza od titan dioksida, dotle će pročišćavanje raditi. Nije potrebna nikakva energija, nikakav uređaj, jednostavno to radi samo od sebe – otkriva nam Presečki.

Zrak bi se pročišćavao u prizemnim slojevima, odnosno odmah iznad površine, ali zahvaljujući strujanju zraka, efekt bi bio veći u visinu.

A na što bi se razgrađivale molekule onečišćivala?



- Krajnje pojednostavljeno na vodu, sveprisutan CO2, mineralne ostatke, potom na elementarni i bezopasni dušik koji ionako čini 72 posto zraka. No, spomenuti CO2, koji bi ipak ostao, ima manji potencijal razaranja ozonskog omotača od početnih molekula koje su se fotokatalizom razgradile - govori Presečki.



Fakultetu možda najdraži dio priče je taj što se na projektu zaposlilo troje doktoranada, odnosno vlastite studenti koji su iz klupa ušli u realni svijet rada te će na kraju raditi i zaraditi doktorsku titulu.



- Svaki od tih troje studenata dobilo je po jedan zadatak. Jedna doktorandica razvijat će nove materijale od reciklirane gume i u Gumiimpex-u će raditi na proizvodnji novih proizvoda te će pokušati naći industrijsko rješenje, odnosno najbolju način „spajanja“ titan-dioksida i gumenog granulata od kojeg se rade podloge za igrališta. Druga doktorandica radit će laboratorijska istraživanja na fakultetu te će u laboratoriju u zračnom tunelu ispitivati koliko se zrak pročišćava. U zračni tunel će se upuhivati amonijak, dušikov oksid, ugljični monoksid, UV lampe će simulirati Sunčevo zračenje te će se pomoću senzora na izlazu iz tunela vidjeti koliko se zrak pročistio – govori Presečki.



Treći doktorand je zadužen za terenska mjerenja na izabranim pilot lokacijama za dječja igrališta s ovakvom pročišćujućom podlogom. Njegov posao bit će izraditi kartu onečišćenja, mjerit će kvalitetu zraka prije i nakon postavljanja pametne podne obloge te će dobiti konkretne podatke koliko se zraka pročistilo.

A onda im je samo nebo granica, jer dobiti komercijalan proizvod, odnosno gumenu podlogu za dječja igrališta koja čisti onečišćeni gradski zrak – e, to zvuči kao revolucionarni pomak prema zelenom i čistom. Svoj će proizvod na kraju i patentirati.



Da nije ovo samo teorijska bajka, Presečki kaže da već postoje projekti s premazom titan-dioksida i vrlo konkretni rezultati.



- Taj su spoj prepoznali u europskim direktivama te postoje projekti u kojima se taj spoj umješavao u beton ili se njime premazivao te su njime gradili fotokatalitičke ceste i pločnici, koje imaju ulogu pročišćavanja zraka. Mi ćemo to raditi na gumenim podlogama – kaže naša sugovornica.

Projekt će trajati tri godine, ali već nagodinu očekuju da će dobiti podlogu koju će staviti na igralište.

Inače, osim spomenute ceste, Ikea već u svojoj prodaji ima zavjese koje pročišćavaju zrak, u građevinarstvu se koriste i pločice s titan-dioksidom, a Varšava je dobila i mural koji funkcionira baš na isti način.

Sam predsjednik uprave tvrtke Gumiimpex Damir Kirić, koja je partner u projektu, ne skriva oduševljenjem zajedničkim pothvatom. Kaže, Gumiimpex se već 50 godina bavi gumarstvom te su razvili ekološku reciklažu svih vrsta otpadnih guma, od automobila do autobusa.

- Od otpadne gume razdvajamo tri komponente i to čelik koji kasnije ide na lijevanje i dobivanje novih proizvoda, potom otpadni tekstil koji ide u cementare i koristi se kao izvrsno gorivo te na kraju gumeni granulat od kojeg kasnije izrađujemo 100 različitih proizvoda, ali najvećim dijelom to su gumene ploče za dječja igrališta. S fakultetom surađujemo godinama te nas oni prate u našim nastojanjima da gumeni granulat iskoristimo za proizvodnju što više proizvoda. Više puta bili su u našoj tvornici, sam fakultet ima izuzetno dobar laboratorij, te su vrlo proaktivno iznijeli ideju da s našim inženjerima naprave ploče za dječja igrališta koja pročišćavaju zrak - govori Kirić.

Nastavlja da je projekt u fazi istraživanja, a s obzirom da je to potpuno inovativni proizvod za koji nisu čuli da je netko nešto slično napravio u svijetu, ne želi kalkulirati o tome kad će imati proizvod koji će se moći plasirati na tržište. Ali, nimalo ne sumnja u uspjeh.

- Radimo na tome da doslovno ploče za dječja igrališta pročišćavaju zrak. Ideja se rađala godinu dana, a onda smo se prijavili na EU fondove i očito da je EU prepoznala da je to dobar projekt te su dozvolili sufinanciranje. Nadamo se dobroj stvari, a ako uspijemo, bit će to revolucija - govori naš sugovornik.

Gumiimpex za sada ima kapacitet proizvodnje gumenih ploča ili podloga od 100 tisuća kvadrata na godinu, a koriste oko 60 posto kapaciteta. Ako uspiju proizvesti podlogu koja čisti zrak, kaže da preko noći mogu upogoniti sve svoje kapacitete.

- A onda vjerujem da više nećemo raditi stare gumene podloge, nego samo ove nove. Vjerujem da će to tržište prepoznati. Najviše me veseli što razvijamo vrlo izraženu ekološku komponentu - kaže Kirić.