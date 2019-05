Pametna zabava: Na maturalnu večeru s taksijem i flasterima

Izgladnjivanje instant dijetama da bi se “stalo u haljinu” ne samo da vam neće pomoći skinuti kilograme nego vam može pokvariti maturalnu zabavu.

- Opasno je jer možete upasti u hipoglikemiju. Simptomi hipoglikemije su vrlo neugodni - visoka anksioznost i strah, lupanje srca, tresete se... A ako pijete diuretike, koji potiču gubitak tekućine, može doći do dehidracije, koja može izazvati pad tlaka, a s time i glavobolje, vrtoglavice i umor - upozorava dr. med. Ana Puljak, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Naglašava da na dan zabave treba jesti normalno i piti puno tekućine, te smanjiti silna perfekcionistička očekivanja i uživati, ali pametno.

- Alkohol se mladim ljudima nikako ne preporučuje, no ako baš piju, bilo bi dobro da se barem drže nekih smjernica kojima će ublažiti učinak. Važno je piti sporo, između dva alkoholna pića popiti bezalkoholno, izbjegavati žestice i miješanje alkoholnih pića, ne piti na prazan želudac - ističe dr. Puljak.

Naročito je opasno kada se izgladnite, dehidrirate i onda popijete na prazan želudac.

- Osim što si možete pokvariti cijelu maturalnu, kod težeg pijanstva može doći i do nesvjestice i alkoholne kome, čiji krajnji rezultat mogu biti srčani i moždani udar te teška oštećenja - upozorava liječnica.

Objašnjava da alkoholna koma može izgledati kao da čovjek spava. Javljaju se grčevi u želucu, plitko disanje, slabiji puls, nekontrolirano slinjenje, ruke i noge poplave. Ako se to dogodi, važno je odmah pozvati hitnu pomoć, polegnuti čovjeka na bok jer često dolazi do povraćanja pa se može ugušiti jezikom ili tim sadržajem. Uz to, u tom stanju jako se lako pothladiti, pogotovo ako je vani hladnije pa ga treba pokriti, ističe dr. Puljak.

