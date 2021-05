Kad sam 2016. godine vodila razgovor o novcu s 50 ljudi u jednoj sobi koji su trebali izreći nekoliko rečenica o svom odnosu prema novcu, shvatila sam da ga svi na neki način povezuju sa strahom; od 80-godišnjaka za kojeg znam da ima milijune dolara na računu, do dvadesetogodišnjaka koji već ima oko 20.000 dolara duga. To me zaista naljutilo – kaže Vicki Robin, američka spisateljica, govornica i aktivistica te koautorica knjige 'Your Money or Your Life', u video prilogu o financijama pod nazivom 'Kako razmišljati racionalno o novcu'.

Razgovarala je o tome s nekoliko stručnjaka. Izraelski psiholog i ekonomist Daniel Kahneman kaže kako ljudi nisu racionalni, pa često donose odluke koje, kad bi malo razmislili, vjerojatno ne bi donijeli, pogotovo kad je riječ o novcu. Na primjer, često razmišljaju vrlo usko: Ili se bave time da će štedjeti, ili time da se žele zadužiti, umjesto da cijeli svoj portfelj imovine tretiraju kao jedno i gledaju šire.

Četiri koraka financijske neovisnosti

- To bi se moglo nazvati 'uskim kadriranjem' – kaže Kahneman, dok Vicki Robin kaže kako treba razlikovati neovisnost i slobodu. Financijska sloboda je poput oslobađanja uma, to je razumijevanje da postoje financije i ekonomija, ali da su oni izvan nas i ne kontroliraju naš život. Važno je osloboditi misli potrošačke kulture, poruka koje nas tjeraju u ropstvo otpada, u dugove i tjeskobni proces koji nas stalno tjera na to da imamo više, više i više, zbog čega nismo slobodni – kaže.

Dakle, prvi sloj financijske neovisnosti je sloboda uma. Mi smo suverena bića, a financijska neovisnost je prvi sloj vašeg suvereniteta, kaže Robin.

Drugi sloj je izlazak iz dugova, koji se mogu činiti beskrajnima, no prvi korak počinje time da se prestanete zaduživati.

Treća razina je doći do toga da imate rezervu novca za šest mjeseci, tako da do tog novca možete u roku od 24 do 48 sati, da se ne vratite u dugove čim se dogodi nešto nepredviđeno.

U sljedećem, četvrtom sloju financijske neovisnosti počinjete shvaćati da se višak ušteđevine može uložiti na takav način da to donosi prihode.

Novac može kupiti sreću ako ga pravilno potrošite

Mnogo je emocija koje se mogu povezati s novcem, mi sami na mnogo načina projiciramo na novac ulogu da nas čini sretnima, ili boljima od drugih ljudi, kaže Robin, dok Michael Norton, profesor poslovnog upravljanja na Harvard Business School, kaže kako je riječ o začaranom krugu: Želimo više novca i želimo više sreće, pa se nadamo da ćemo možda, ako dobijemo više novca, dobiti i više sreće.

- No, nije veliko iznenađenje ako kažemo da novac ne može kupiti sreću: Imamo određeno vrijeme na planeti, trećinu toga provest ćemo spavajući, još trećinu putujući, tuširajući se, sjedeći za stolom i izvršavajući tuđe naloge. Dakle, recimo da imamo trećinu budnih sati tijekom kojih radimo što želimo. Zapitajte se: Tko sam ja? Kako želim utjecati na svijet svojim postupcima? Što želim naučiti? Što želim razumjeti? Što želim osjetiti, okusiti, dodirnuti? Što želim u onome što Mary Oliver naziva mojim jednim divljim i dragocjenim životom? – savjetuje Norton.

Dodaje kako ćemo, ako pogledamo svoje podatke o potrošnji najčešće vidjeti da najveću kategoriju troškova čine stvari koje ljudi kupuju kad troše na sebe.

- Naravno da moramo platiti stanarinu ili hipoteku. Moramo imati auto. Moramo imati hranu i odjeću, ali čini se da ljudi troše neumjeren novac na stvari za sebe, pri čemu je udio novca koji trošite na stvari za sebe zapravo potpuno neusklađen s tim koliko ste sretni svojim životom. Te vas stvari ne čine nesretnima, samo je crta ravna. Bez obzira koliko se čini da kupujete za sebe, čini se da se po pitanju vaše sreće zapravo ništa ne događa – pojašnjava Norton.

Jednom kad ljudi počnu obraćati pažnju na protok novca i stvari u svom životu, njihova potrošnja prirodno pada za oko 20 do 25 posto, jer to je količina troškova koje napravite nesvjesno, kaže Robin.

- Mnogi ljudi kažu da uopće ne znaju na što su trošili novac – dodaje.

- Kad se usredotočite na druge ljude, kad okrenete pogled sa sebe na druge, radnje davanja – to što ćete nekome kupiti dar, platiti prijatelju ručak, ili donirati novac, zapravo donosi više sreće. I još uvijek možete darivati i sebe, samo prelazite sa stvari na nešto drugo. Mnoga istraživanja tijekom posljednjeg desetljeća pokazala su da se ljudi, kad kupuju iskustva, dulje osjećaju sretnijima nego kad kupuju stvari. Na primjer: Zamislite igricu koju ste si kupili i koju možete igrati sami za računalom iz večeri u večer, ili to da izađete na večeru, odete pogledati film ili na planinarenje, što god to moglo biti, i družimo se s drugim ljudima. Ispada da nas razgovor s drugim ljudima čini sretnima. Čak nas i slučajne interakcije s drugim ljudima čine sretnijima od samog sjedenja u sobi – kaže Norton.

Učenje djece o novcu je važno

Američki pisac i aktivist, autor brojnih knjiga, Bruce Feiler, kaže da 80 posto djece koja upišu fakultet, dakle njih 8 od 10, nikada nije razgovaralo s roditeljima o novcu. Odakle dolazi, kako se zarađuje, kako se troši, što je dug.

- Ne možete samo pustiti djecu u život bez da im date alate – kaže te dodaje kako je izuzetno važno razgovarati s djecom o novcu na razini koja odgovara njihovoj dobi.

Kad sam razgovarao s bankarom i rekao mu da učimo djecu da čuvaju novac u staklenkama, rekao je da ih ne prisiljavamo, jer sami moraju odlučiti o tome. No, što ako pogriješe? Ako žele potrošiti sav novac na slatkiše? Odgovorio mi je: Puno je bolje pogriješiti s džeparcem od šest dolara, nego sa 60.000 dolara zarade godišnje, ili s nasljedstvom od 6 milijuna dolara. Poanta je u tome da, kad su djeca mala, kad je ulog niži, neka rade vlastite pogreške. Tad ih pomalo usmjeravajte i bit ćete sigurniji da vas u tridesetima neće nazvati i reći da trebaju pomoć jer su prezaduženi – kaže Feiler.

Novi pravac koji slijedimo: Imam dovoljno

Postoji nekoliko načina za širenje tržišta kojima pribjegavaju države. Jedno je da izvozite, a drugo je da educirate svoje građane da žele više nego što im treba, što je beskonačan put i podrazumijeva spremnost ljudi da stalno kupuju neku novu 'priču' koja nema nužno i novu vrijednost, kaže Robin.

- To je stari put, novi pravac kaže da postoji nešto što se naziva 'dovoljno'. To je novo zamišljeno živopisno mjesto, ono što učimo o protoku novca i stvari u vašem životu, u svjetlu vaše istinske sreće i vašeg osjećaja svrhe i vrijednosti. Dakle, imati dovoljno znači da si možete priuštiti sve što želite i što trebate da biste imali život koji volite, bez ikakvog viška. To nije minimalizam, već spoznaja da je ponekad i manje-više – kaže Robin, prenosi portal Big Think.