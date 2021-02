Istraživanje o navikama konzumacije duhanskih proizvoda u Hrvatskoj je provedeno tijekom siječnja ove godine na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 18 godina. Da puši više reklo je 26 posto anketiranih pušača, dakle više od četvrtine njih, dok je onih koji sada puše manje 18,5 posto. Da "korona" nije utjecala na njihove pušačke navike navodi 56 posto pušača.

Kada je riječ o iznosu koji na ove proizvode izdvajaju na mjesečnoj razini, najveći broj korisnika, njih 41,5 posto, troši do 200 kuna, a njih 32,8 posto mjesečno potroši do 500 kuna. Dvostruko veći iznos, do 1000 kuna, na kupnju duhanskih proizvoda izdvoji 22 posto korisnika, a njih 3,7 posto troši više od 1000 kuna mjesečno.

Potrošače se pitalo i koriste li duhanske proizvode (cigarete, električne cigarete, proizvode nove generacije - IQOS, glo i dr., cigare, duhan za motanje i sl.) i potvrdno je odgovorilo njih 33,9 posto. Gotovo dvije trećine njih, odnosno 66,1 posto, kazalo je da ne koristi duhanske proizvode.

Istraživanje je pokazalo da su cigarete najpopularniji duhanski proizvod koji koristi 76 posto konzumenata. Na drugom mjestu s 22,9 posto je duhan za motanje, a sve značajnije udjele ostvaruju i proizvodi nove generacije (IQOS, glo i dr.) s 13,2 posto i električne cigarete s 12,2 posto udjela.

Manji dio konzumenata koristi cigare (1,4 posto) te duhan za žvakanje (0,4 posto), a da koriste nešto drugo istaknulo je 1,4 posto konzumenata duhanskih proizvoda.

Kiosci su najčešća prodajna mjesta na kojima korisnici kupuju duhanske proizvode - njih 70,4 posto kupuju na kioscima. Slijede benzinske stanice s 46,1 posto i lokalni supermarketi ili hipermarketi s 42,5 posto udjela. Tek nešto manjih 36,4 posto korisnika duhanske proizvode kupuje u lokalnoj kvartovskoj trgovini, dok 16 posto njih kupuje u specijaliziranoj trgovini (tobacco shopu). Da duhanske proizvode kupuju na crnom tržištu ističe 9,1 posto korisnika.