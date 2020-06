Tržište dijamanata u velikoj krizi

Veliki rudnici dijamanata koji dosad nisu htjeli prodavati robu po sniženim cijenama sad se bore s ogromnim viškom robe, a kriza se prelila i na rezače te male trgovine koje su bile zatvorene

<p>U jednom od najvećih svjetskih dijamantnih rudnika na prašnjavoj periferiji glavnog grada Bocvane, dragocjeno kamenje se i dalje vadi, a uslijed korona krize posao je doslovno propao. Vlasnik rudnika, korporacija De Beers, koja većinu dragulja prodaje na aukciji u toj južnoafričkoj državi, jedva da je prodao ijedan neobrađeni dijamant od veljače. Slično je i s njihovom konkurencijom, ruskom tvrtkom Alrosa PJSC.</p><p>I nakon mjeseci zamrzavanja aktivnosti u globalnoj industriji, s 'otključavanjem' mjera ove su se kompanije našle pred dilemom: Kako smanjiti zalihe dijamanata u vrijednosti nekoliko milijardi dolara, a da ne naruše svoj ponovni oporavak.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda nebrušeni dijamant</p><p>Pandemija je opustošila svijet dijamanata. Prodavaonice nakita zatvorile su svoja vrata, indijski obrtnici koji se bave rezanjem i poliranjem bili su prisiljeni ostati kod kuće, a De Beers je morao otkazati aukciju dijamanata u ožujku jer kupci nisu mogli putovati kako bi pogledali robu. Kupci otkazuju preuzimanje ugovorene robe.</p><p>De Beers i Alrosa krenuli su braniti svoje tržište, no rudari su odbili smanjiti cijene. Doduše, smanjili su proizvodnju u pokušaju kontrole razine zaliha, no dijamanti se i dalje gomilaju.</p><p>Pet najvećih proizvođača vjerojatno sjede na velikom višku zaliha, čija je vrijednosti oko 3,5 milijarde dolara, procjenjuje Gemdax, savjetodavna tvrtka koja se bavi i analizom tog tržišta. Ta bi brojka mogla dostići 4,5 milijardi dolara do kraja godine, odnosno otprilike jednu trećinu godišnje proizvodnje neobrađenih dijamanata.</p><p>- Pokušali su ograničiti opskrbu dijamantima kako bi zaštitili tržište i vrijednost robe, rekao je partner Gemdaxa <strong>Anish Aggarwal</strong>, no dodaje kako je upitno kako će se stvari razvijati te mogu li rudari koji nastavljaju s vađenjem uništiti tržište.</p><p>Nakon što su morali otkazati aukciju u ožujku, De Beers je ipak održao prodaju u svibnju, ali nije objavio rezultate kao i obično. Ljudi koji su upućeni u tu prodaju tvrde da im je ona donijela oko 35 milijuna dolara. Prošle godine ta je prodaja donijela 416 milijuna dolara, što pokazuje koliko je situacija teška. </p><p>Sljedeći veliki test za industriju dogodit će se krajem svibnja, s novom najavljenom prodajom u organizaciji De Beersa. Tvrtka ide na put kako bi privukla kupce, tako da će se dijamanti moći pogledati i izvan Bocvane. Kupcima će i dalje biti dopušteno odbiti robu koju su ugovorili. Kupci tvrtke De Beers, među kojima su i neki koji su posljednjih godina bili frustrirani metodama prodaje, pozdravljaju ove nove aktivnosti.</p><p>Ipak, dok su De Beers i Alrosa čvrsto držali cijene, odbijajući čak i kupce koji su htjeli kupiti robu po povoljnijim cijenama, manji proizvođači dijamanata snizili su cijene, tvrde stručnjaci upoznati sa situacijom. </p><p>Rudari dijamanata suočavaju se s 'dvostrukom hirom: padom cijena i naglim padom količine prodaje, što podsjeća na krizu iz 2008. na 2009 godinu, izjavio je analitičar Societe Generale <strong>Sergej Donskoy</strong>.</p><p>Upravljanje opskrbom je stalna boljka industrije dijamanata, još otkad je De Beers uspostavio monopol. Tvrtka je početkom 2000-ih imala zalihe dijamanata od oko 5 milijardi dolara. Svaka prodaja zaliha uzrokovala je stvaranje zaliha poliranih dijamanata, što je predstavljalo veliki pritisak na rezače, trgovce i proizvođače koji kupuju od njih. </p><p>Ovaj put je možda još teže. Posrednici u industriji već su se borili s problemima i prije pandemije, dok je maloprodaja jedan od sektora koji su najteže pogođeni mjerama za suzbijanje pandemije. </p><p>Iz Alrose su ovih dana poručili da bi se njihove zalihe dijamanata do kraja godine mogle povećati na 30 milijuna karata, otprilike jednako koliko iznosi godišnja proizvodnja, ali nisu dali procjenu financijske vrijednosti. Tvrtka je navela da želi smanjiti te zalihe na 15 milijuna karata u iduće tri godine. </p><p>Srećom, postoje znakovi oporavka. Kineski trgovci na malo ponovno su otvoreni, a Indija je dopustila da se proizvodnja ponovo pokrene u ključnom hubu za poliranje Surat, iako na samo 50 posto kapaciteta.</p><p>Glavni indijski trgovinski uredi dopuštaju da 10 posto zaposlenih bude u trgovinama. Ipak, proizvođači su kupili velike količine dijamanata u zadnja dva mjeseca, očekujući oporavak tržišta. Budući da su centri za rezanje bili zatvoreni, očekuje se da će njihova obrada potrajati do srpnja ili kolovoza. Sad je ionako mala potražnja za dijamantima, prenosi <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-07/the-great-diamond-glut-miners-stuck-with-gems-worth-billions?utm_source=google&utm_medium=bd&utm_campaign=Pursuits&cmpId=GP.Pursuits">Bloomberg.</a> </p><p>- U ovoj je fazi teško nagađati kako će izgledati krivulja oporavka. No, ne očekujemo neposredan skok u potražnji od strane potrošača, kaže Aggarwal. </p>