Pandemija je korone: Vrijeme je za izradu vremenske kapsule!

Vremenska kapsula u doba korona virusa osobito je popularna ideja među mlađima, a stručnjaci vjeruju kako je njena izrada pozitivna jer pomaže izraziti se i otpustiti stres, ali što je najvažnije i zabaviti se kod izrade

<p>Iako bi mnogi od nas radije zaboravili 2020. godinu, proživljavamo povijesni trenutak kojeg ćemo se na kraju možda željeti sjećati. Za sve one koji žele originalan podsjetnik, odlična ideja je izrada vlastite vremenske kapsule, koja zahtijeva samo malo volje, truda i kreativnosti, piše <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/30/smarter-living/pandemic-time-capsule.html?searchResultPosition=4">NY Times.</a><br/> <br/> Trebat će vam: bilo koji čvrst spremnik koji se s vremenom neće pokvariti poput arhivske kutije, plastične posude ili čak velike staklene posude.</p><p><br/> <br/> Ali razmislite i o uključivanju nekih jedinstvenih, osobnih predmeta, poput svoje prve maske, pramen kose od kućne frizure, znak ili letak s demonstracije kojoj ste prisustvovali, popis namirnica iz karantene, fotografije praznih ulica ili izlazaka u maskama, predavanja iz učenja na daljinu.</p><p>Naposljetku sve ukrasite.</p><p>Pravila nema - možete sve napraviti jednostavno i sažeto ili posipati sa šljokicama, kako god vam je draže. Ono što bi trebali izbjeći su stvari koje se s vremenom mogu pokvariti - poput digitalnih zapisa i USB-a, jer se tehnologija brzo mijenja i možda nećete moći dohvatiti ove stavke.</p><p>Zabilježite datum kada ste zapečatili kutiju i datum koji planirate ponovno otvoriti. Naposljetku, iako je vremenske kapsule popularno zakopati, možda bi bilo bolje da to ne učinite. Umjesto toga, vremensku kapsulu spremite u stražnji dio ormara gdje će biti zaštićena od oštećenja vodom ili drastičnih promjena temperatura.</p><p>Nemojte držati u garaži ili podrumu ako tamo postoji rizik probijanja vode, a postavite si digitalni podsjetnik na to kad bi kapsulu trebalo otvoriti ili recite nekome da vas na to podsjeti na njima ili vama važan datum.</p>