Pandemija korone pogodila je i najstariju svjetsku profesiju

Prostituiranje je uvijek bila dobra opcija u vrijeme krize, sve do ove, kaže 33-godišnji žigolo Bruno koji se boji smrtonosnog korona virusa u vrijeme kad je njegov zanat ranjiviji nego ikada dosad.

Bruno, kojemu to nije pravo ime, jedan je od otprilike milijun seksualnih radnika u Sjedinjenim Državama i u posljednjih mjesec dana poštuje socijalnu izolaciju, što znači i da odbija "poslovne ponude". A njih je malo jer je u njegovoj, kao i u većini drugih uslužnih djelatnosti, promet jako pao. No suprotno većini nezaposlenih, Bruno ne može dobiti vladine olakšice.

Pošto mu je ušteđevina sve manja, razmišlja da se vrati poslu unatoč rizicima.

- Potražnja je pala za oko 80 posto, ali još ima onih koji me kontaktiraju - rekao je.

Njegov posao je ionako riskantan zbog spolno prenosivih bolesti.

- Čudi me što, s obzirom na to da korona virus kruži okolo, ima onih koji su spremni riskirati i to. Kako mogu znati da se osoba čuvala da se ne zarazi - pita se Bruno koji odluku da se vrati poslu neće donijeti olako.

- Nevoljkost naše vlade da seksualni rad prizna kao nekriminalni način zapošljavanja znači da bi mnogi od njih mogli završiti u velikim financijskim problemima - napisala je njujorška prostitutka Molly Simmons u članku u Huffington Postu.

To bi seksualne radnike moglo nagnati da prihvaćaju klijente i koji nisu sigurni, riskirati napad ili silovanje, dodala je.

Desert AIDS Project, nevladina organizacija specijalizirana za zaštitu od HIV-a, objavila je preporuke seksualnim radnicima za vrijeme pandemije.

- Kada pregovarate o uslugama, cijeni i postavljate pravila, uzmite u obzir i koronavirus i adekvatnu zaštitu - napisali su.

Neki seksualni radnici pretvorili su se u svojevrsne pornografske glumce i zarađuju od kuće uz pomoć web kamera.

Bruno to ne želi, premda je zarada dobra. Strahuje da bi tako mogao otkriti identitet.

- Ne kritiziram kolegice i kolege, ali ja se u to ne želim upuštati. Ne želim da me financijske poteškoće koštaju privatnosti - objasnio je. (bs)

