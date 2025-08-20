Obavijesti

Parodontologija uz vrhunsku njegu u Poliklinici Minerva

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROMO

Poliklinika Minerva u Zagrebu pruža vrhunsku parodontološku skrb! Održavanje zdravlja zuba nikad nije bilo lakše uz naš tim stručnjaka i modernu tehnologiju

Poliklinika Minerva u centru Zagreba pruža specijalističku parodontološku skrb na jednoj adresi, uz podršku našeg tima za dentalnu protetiku, oralnu kirurgiju, implantologiju, endodonciju, restaurativnu stomatologiju i preciznu RTG dijagnostiku. Predvođeni dr. sc. Marijanom Bićanić, specijalisticom dentalne protetike, u fokus stavljamo sveobuhvatno planiranje terapije, visokokvalitetne materijale i modernu tehnologiju kako bismo očuvali potporna tkiva zuba i dugoročno dentalno zdravlje. 

Zašto je parodontologija ključna za zdravlje zuba 

Parodontne bolesti obuhvaćaju upale potpornih tkiva zuba – zubnog mesa, parodonta, kosti i korijena. Neliječeni gingivitis može napredovati u parodontitis, pri čemu bakterije i upala razaraju kost i parodontna tkiva, stvarajući parodontne džepove i dovodeći do klimavosti i gubitka zuba. Rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje čuvaju zub i stabilnost osmijeha. 

Kada je potreban parodontološki pregled 

Parodontološki pregled preporučujemo svima koji primijete: 

  • krvarenje pri četkanju ili čišćenju zubnog međuprostora 

  • crvenilo, otok ili povlačenje zubnog mesa 

  • osjetljivost korijena na hladno i slatko 

  • neugodan zadah ili neugodan okus 

  • klimavost zuba ili razmake koji se iznenada pojavljuju 

  • ponavljajuće upale oko zuba ili implantata 

Rizični čimbenici uključuju lošu ili nepravilnu oralnu higijenu, pušenje, nasljednu sklonost, dijabetes i dugotrajni stres. 

Kako izgleda parodontološki pregled u Poliklinici Minerva 

Naš pristup je strukturiran i precizan: 

  1. Detaljna anamneza i procjena navika oralne higijene. 

  1. Klinički pregled zubnog mesa i mjerenje dubine parodontnih džepova

  1. Digitalna RTG dijagnostika za procjenu kosti i eventualnih promjena na korijenu. 

  1. Fotodokumentacija radi praćenja terapijskog napretka. 

  1. Individualni plan liječenja s jasnim koracima, rokovima i prioritetima. 

Liječenje parodontitisa: korak po korak 

1) Inicijalna terapija i edukacija 

  • profesionalno čišćenje mekih i tvrdih naslaga 

  • instrukcije za pravilnu oralnu higijenu: tehnika četkanja, interdentalne četkice, zubni konac ili tuš za zube 

  • odabir odgovarajućih pasta i pomoćnih sredstava prema osjetljivosti tkiva 

2) Nefkiruški parodontološki tretmani 

  • subgingivalno čišćenje i oblikovanje korijena za uklanjanje upalnih naslaga iz džepova 

  • lokalna primjena antiseptika i, prema indikaciji, adjuvantna terapija 

  • kontrola upale i smanjenje dubine džepova uz očuvanje tkiva 

3) Kirurški zahvati kada su potrebni 

  • pristupne operacije za temeljito čišćenje dubokih džepova 

  • regeneracijski postupci za poticanje obnove kosti i mekih tkiva 

  • pokrivanje recesija i presađivanje mekih tkiva kod estetski osjetljivih zona 

  • oblikovanje gingive radi lakšeg održavanja i stabilnosti protetskih radova 

4) Održavanje i kontrola 

  • strukturirani program parodontološkog održavanja s kontrolama u individualno dogovorenim intervalima 

  • profesionalna higijena i motivacija kako bi rezultati liječenja bili trajni 

  • rani zahvat pri svakom znaku povratka upale 

Integrirana skrb: parodontologija, protetika i implantologija 

Zdrav parodont je preduvjet za stabilne krunice, mostove i implantate. U Poliklinici Minerva parodontolog, protetičar i oralni kirurg zajednički planiraju terapiju: 

  • stabilizacija parodontne bolesti prije protetske rekonstrukcije 

  • procjena volumena kosti i mogućnosti implantološkog zahvata 

  • prilagodba rubova protetskih radova radi lakšeg održavanja 

  • koordinacija termina kako bi se skratilo trajanje ukupnog tretmana 

Materijali i tehnologija koji čine razliku 

Koristimo biokompatibilne materijale provjerene kvalitete, povećanje prikaza i digitalnu RTG analitiku za precizne odluke tijekom svakog zahvata. Pažljivo biramo instrumente i protokole kako bismo maksimalno sačuvali tkiva i skratili vrijeme oporavka. 

Uloga pravilne oralne higijene u dugotrajnom uspjehu 

Dosljedna kućna rutina čuva rezultate terapije: 

  • četkanje dvaput dnevno, pravilnom tehnikom i prikladnom četkicom 

  • svakodnevno čišćenje međuzubnih prostora 

  • ispiranje preporučenim sredstvima u fazama povećanog rizika 

  • uravnotežena prehrana i smanjenje pušenja kao potpora zdravlju zubnog mesa 

Najčešća pitanja 

  • Je li parodontitis izlječiv? Parodontitis je kronična upalna bolest koja se može uspješno staviti pod kontrolu uz pravilno liječenje i redovito održavanje. 

  • Boli li parodontološki tretman? Postupci se provode u lokalnoj anesteziji i individualno prilagođenim protokolima kako bi nelagoda bila minimalna. 

  • Hoću li izgubiti zub? Uz rano prepoznavanje i pravovremene zahvate, mnogi zubi se stabiliziraju i dugoročno čuvaju. 

  • Koliko često trebam na kontrolu? Intervali kontrola ovise o riziku i odgovoru na terapiju; najčešće svaka 3 do 6 mjeseci. 

  • Mogu li se provoditi protetski radovi ili implantati nakon parodontološkog liječenja? Da, nakon stabilizacije stanja i pažljivog planiranja u suradnji s našim protetičarem i oralnim kirurgom, uz procjenu kosti i zdravlja tkiva

