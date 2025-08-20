Poliklinika Minerva u Zagrebu pruža vrhunsku parodontološku skrb! Održavanje zdravlja zuba nikad nije bilo lakše uz naš tim stručnjaka i modernu tehnologiju
Parodontologija uz vrhunsku njegu u Poliklinici Minerva
Poliklinika Minerva u centru Zagreba pruža specijalističku parodontološku skrb na jednoj adresi, uz podršku našeg tima za dentalnu protetiku, oralnu kirurgiju, implantologiju, endodonciju, restaurativnu stomatologiju i preciznu RTG dijagnostiku. Predvođeni dr. sc. Marijanom Bićanić, specijalisticom dentalne protetike, u fokus stavljamo sveobuhvatno planiranje terapije, visokokvalitetne materijale i modernu tehnologiju kako bismo očuvali potporna tkiva zuba i dugoročno dentalno zdravlje.
Zašto je parodontologija ključna za zdravlje zuba
Parodontne bolesti obuhvaćaju upale potpornih tkiva zuba – zubnog mesa, parodonta, kosti i korijena. Neliječeni gingivitis može napredovati u parodontitis, pri čemu bakterije i upala razaraju kost i parodontna tkiva, stvarajući parodontne džepove i dovodeći do klimavosti i gubitka zuba. Rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje čuvaju zub i stabilnost osmijeha.
Kada je potreban parodontološki pregled
Parodontološki pregled preporučujemo svima koji primijete:
-
krvarenje pri četkanju ili čišćenju zubnog međuprostora
-
crvenilo, otok ili povlačenje zubnog mesa
-
osjetljivost korijena na hladno i slatko
-
neugodan zadah ili neugodan okus
-
klimavost zuba ili razmake koji se iznenada pojavljuju
-
ponavljajuće upale oko zuba ili implantata
Rizični čimbenici uključuju lošu ili nepravilnu oralnu higijenu, pušenje, nasljednu sklonost, dijabetes i dugotrajni stres.
Kako izgleda parodontološki pregled u Poliklinici Minerva
Naš pristup je strukturiran i precizan:
-
Detaljna anamneza i procjena navika oralne higijene.
-
Klinički pregled zubnog mesa i mjerenje dubine parodontnih džepova.
-
Digitalna RTG dijagnostika za procjenu kosti i eventualnih promjena na korijenu.
-
Fotodokumentacija radi praćenja terapijskog napretka.
-
Individualni plan liječenja s jasnim koracima, rokovima i prioritetima.
Liječenje parodontitisa: korak po korak
1) Inicijalna terapija i edukacija
-
profesionalno čišćenje mekih i tvrdih naslaga
-
instrukcije za pravilnu oralnu higijenu: tehnika četkanja, interdentalne četkice, zubni konac ili tuš za zube
-
odabir odgovarajućih pasta i pomoćnih sredstava prema osjetljivosti tkiva
2) Nefkiruški parodontološki tretmani
-
subgingivalno čišćenje i oblikovanje korijena za uklanjanje upalnih naslaga iz džepova
-
lokalna primjena antiseptika i, prema indikaciji, adjuvantna terapija
-
kontrola upale i smanjenje dubine džepova uz očuvanje tkiva
3) Kirurški zahvati kada su potrebni
-
pristupne operacije za temeljito čišćenje dubokih džepova
-
regeneracijski postupci za poticanje obnove kosti i mekih tkiva
-
pokrivanje recesija i presađivanje mekih tkiva kod estetski osjetljivih zona
-
oblikovanje gingive radi lakšeg održavanja i stabilnosti protetskih radova
4) Održavanje i kontrola
-
strukturirani program parodontološkog održavanja s kontrolama u individualno dogovorenim intervalima
-
profesionalna higijena i motivacija kako bi rezultati liječenja bili trajni
-
rani zahvat pri svakom znaku povratka upale
Integrirana skrb: parodontologija, protetika i implantologija
Zdrav parodont je preduvjet za stabilne krunice, mostove i implantate. U Poliklinici Minerva parodontolog, protetičar i oralni kirurg zajednički planiraju terapiju:
-
stabilizacija parodontne bolesti prije protetske rekonstrukcije
-
procjena volumena kosti i mogućnosti implantološkog zahvata
-
prilagodba rubova protetskih radova radi lakšeg održavanja
-
koordinacija termina kako bi se skratilo trajanje ukupnog tretmana
Materijali i tehnologija koji čine razliku
Koristimo biokompatibilne materijale provjerene kvalitete, povećanje prikaza i digitalnu RTG analitiku za precizne odluke tijekom svakog zahvata. Pažljivo biramo instrumente i protokole kako bismo maksimalno sačuvali tkiva i skratili vrijeme oporavka.
Uloga pravilne oralne higijene u dugotrajnom uspjehu
Dosljedna kućna rutina čuva rezultate terapije:
-
četkanje dvaput dnevno, pravilnom tehnikom i prikladnom četkicom
-
svakodnevno čišćenje međuzubnih prostora
-
ispiranje preporučenim sredstvima u fazama povećanog rizika
-
uravnotežena prehrana i smanjenje pušenja kao potpora zdravlju zubnog mesa
Najčešća pitanja
-
Je li parodontitis izlječiv? Parodontitis je kronična upalna bolest koja se može uspješno staviti pod kontrolu uz pravilno liječenje i redovito održavanje.
-
Boli li parodontološki tretman? Postupci se provode u lokalnoj anesteziji i individualno prilagođenim protokolima kako bi nelagoda bila minimalna.
-
Hoću li izgubiti zub? Uz rano prepoznavanje i pravovremene zahvate, mnogi zubi se stabiliziraju i dugoročno čuvaju.
-
Koliko često trebam na kontrolu? Intervali kontrola ovise o riziku i odgovoru na terapiju; najčešće svaka 3 do 6 mjeseci.
-
Mogu li se provoditi protetski radovi ili implantati nakon parodontološkog liječenja? Da, nakon stabilizacije stanja i pažljivog planiranja u suradnji s našim protetičarem i oralnim kirurgom, uz procjenu kosti i zdravlja tkiva.
