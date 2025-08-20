Parodontologija uz vrhunsku njegu u Poliklinici Minerva

Poliklinika Minerva u centru Zagreba pruža specijalističku parodontološku skrb na jednoj adresi, uz podršku našeg tima za dentalnu protetiku, oralnu kirurgiju, implantologiju, endodonciju, restaurativnu stomatologiju i preciznu RTG dijagnostiku. Predvođeni dr. sc. Marijanom Bićanić, specijalisticom dentalne protetike, u fokus stavljamo sveobuhvatno planiranje terapije, visokokvalitetne materijale i modernu tehnologiju kako bismo očuvali potporna tkiva zuba i dugoročno dentalno zdravlje.

Zašto je parodontologija ključna za zdravlje zuba

Parodontne bolesti obuhvaćaju upale potpornih tkiva zuba – zubnog mesa, parodonta, kosti i korijena. Neliječeni gingivitis može napredovati u parodontitis, pri čemu bakterije i upala razaraju kost i parodontna tkiva, stvarajući parodontne džepove i dovodeći do klimavosti i gubitka zuba. Rano prepoznavanje i pravovremeno liječenje čuvaju zub i stabilnost osmijeha.

Kada je potreban parodontološki pregled

Parodontološki pregled preporučujemo svima koji primijete:

krvarenje pri četkanju ili čišćenju zubnog međuprostora

crvenilo, otok ili povlačenje zubnog mesa

osjetljivost korijena na hladno i slatko

neugodan zadah ili neugodan okus

klimavost zuba ili razmake koji se iznenada pojavljuju

ponavljajuće upale oko zuba ili implantata

Rizični čimbenici uključuju lošu ili nepravilnu oralnu higijenu, pušenje, nasljednu sklonost, dijabetes i dugotrajni stres.

Kako izgleda parodontološki pregled u Poliklinici Minerva

Naš pristup je strukturiran i precizan:

Detaljna anamneza i procjena navika oralne higijene.

Klinički pregled zubnog mesa i mjerenje dubine parodontnih džepova.

Digitalna RTG dijagnostika za procjenu kosti i eventualnih promjena na korijenu.

Fotodokumentacija radi praćenja terapijskog napretka.

Individualni plan liječenja s jasnim koracima, rokovima i prioritetima.

Liječenje parodontitisa: korak po korak

1) Inicijalna terapija i edukacija

profesionalno čišćenje mekih i tvrdih naslaga

instrukcije za pravilnu oralnu higijenu: tehnika četkanja, interdentalne četkice, zubni konac ili tuš za zube

odabir odgovarajućih pasta i pomoćnih sredstava prema osjetljivosti tkiva

2) Nefkiruški parodontološki tretmani

subgingivalno čišćenje i oblikovanje korijena za uklanjanje upalnih naslaga iz džepova

lokalna primjena antiseptika i, prema indikaciji, adjuvantna terapija

kontrola upale i smanjenje dubine džepova uz očuvanje tkiva

3) Kirurški zahvati kada su potrebni

pristupne operacije za temeljito čišćenje dubokih džepova

regeneracijski postupci za poticanje obnove kosti i mekih tkiva

pokrivanje recesija i presađivanje mekih tkiva kod estetski osjetljivih zona

oblikovanje gingive radi lakšeg održavanja i stabilnosti protetskih radova

4) Održavanje i kontrola

strukturirani program parodontološkog održavanja s kontrolama u individualno dogovorenim intervalima

profesionalna higijena i motivacija kako bi rezultati liječenja bili trajni

rani zahvat pri svakom znaku povratka upale

Integrirana skrb: parodontologija, protetika i implantologija

Zdrav parodont je preduvjet za stabilne krunice, mostove i implantate. U Poliklinici Minerva parodontolog, protetičar i oralni kirurg zajednički planiraju terapiju:

stabilizacija parodontne bolesti prije protetske rekonstrukcije

procjena volumena kosti i mogućnosti implantološkog zahvata

prilagodba rubova protetskih radova radi lakšeg održavanja

koordinacija termina kako bi se skratilo trajanje ukupnog tretmana

Materijali i tehnologija koji čine razliku

Koristimo biokompatibilne materijale provjerene kvalitete, povećanje prikaza i digitalnu RTG analitiku za precizne odluke tijekom svakog zahvata. Pažljivo biramo instrumente i protokole kako bismo maksimalno sačuvali tkiva i skratili vrijeme oporavka.

Uloga pravilne oralne higijene u dugotrajnom uspjehu

Dosljedna kućna rutina čuva rezultate terapije:

četkanje dvaput dnevno, pravilnom tehnikom i prikladnom četkicom

svakodnevno čišćenje međuzubnih prostora

ispiranje preporučenim sredstvima u fazama povećanog rizika

uravnotežena prehrana i smanjenje pušenja kao potpora zdravlju zubnog mesa

Najčešća pitanja

Je li parodontitis izlječiv? Parodontitis je kronična upalna bolest koja se može uspješno staviti pod kontrolu uz pravilno liječenje i redovito održavanje.

Boli li parodontološki tretman? Postupci se provode u lokalnoj anesteziji i individualno prilagođenim protokolima kako bi nelagoda bila minimalna.

Hoću li izgubiti zub? Uz rano prepoznavanje i pravovremene zahvate, mnogi zubi se stabiliziraju i dugoročno čuvaju.

Koliko često trebam na kontrolu? Intervali kontrola ovise o riziku i odgovoru na terapiju; najčešće svaka 3 do 6 mjeseci.