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Partija šaha nasred Rive: Ovako je izgledao Split prije 46 godina

Piše Ana Vukašinović,
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Partija šaha nasred Rive: Ovako je izgledao Split prije 46 godina
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šah je tad bio iznimno popularan način provođenja slobodnog vremena, a ovakvi prizori nisu bili neobični. Igrali su ga u parkovima, na trgovima, ulicama, terasama i drugim javnim mjestima

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Fotografija objavljena 19. rujna 1980. u Večernjem listu dočarava splitsku Rivu i vraća nas u vrijeme u kojem je za dobru partiju šaha bilo dovoljno pronaći slobodno mjesto na kamenim stubama. Dvojica bi zaigrala, a oko njih bi se brzo okupili promatrači, prijatelji i slučajni prolaznici spremni komentirati svaki potez.

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