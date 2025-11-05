Partijski sastanak Tržnice Dolac: Direktor si je uzeo par pilića, ali tvrdio je da to nije bilo mito

Direktora optužuju da je podmićen pilićima, sekretar partijske organizacije špricerima, šefa kontrole optužuju da svakog dana odnosi kući desetak tisuća dinara, a sekretaru poduzeća predbacuju da ne surađuje s direktorom. Tko ih optužuje, sami sebe, i to pred jednim jedinim svjedokom, koji je slučajno novinar, piše Zvonimir Milčec na današnji dan 1965. godine u Večernjem listu, u pričici iz Tržne uprave Dolac. Sama tržnica u to je vrijeme bila zatvorena zbog obnove, no međusobni odnosi uprave, partijskih dužnosnika u poduzeću i radnika izašli su na vidjelo na partijskom sastanku.

