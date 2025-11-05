Obavijesti

Partijski sastanak Tržnice Dolac: Direktor si je uzeo par pilića, ali tvrdio je da to nije bilo mito

Piše Marijana Matković,
Večernjakov reporter Zvonimir Milčec bio je na raspravi nakon partijskog sastanka u Tržnicama Dolac. Sama tržnica u to je vrijeme bila zatvorena zbog obnove...

Direktora optužuju da je podmićen pilićima, sekretar partijske organizacije špricerima, šefa kontrole optužuju da svakog dana odnosi kući desetak tisuća dinara, a sekretaru poduzeća predbacuju da ne surađuje s direktorom. Tko ih optužuje, sami sebe, i to pred jednim jedinim svjedokom, koji je slučajno novinar, piše Zvonimir Milčec na današnji dan 1965. godine u Večernjem listu, u pričici iz Tržne uprave Dolac. Sama tržnica u to je vrijeme bila zatvorena zbog obnove, no međusobni odnosi uprave, partijskih dužnosnika u poduzeću i radnika izašli su na vidjelo na partijskom sastanku.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

