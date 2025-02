'Partner mi spava s drugim ženama, a ja sam monogamna'

Dezy je otvorila srce i ispričala svoju priču o neobičnom odnosu s partnerom Chxpoom, koji spava s drugim ženama, dok je ona sama monogamna. Iako je riječ o poliamornoj vezi, Dezy se bori s izazovima i emocijama jer teško podnosi činjenicu da njen partner održava kontakte s drugim ženama, unatoč tome što su zajedno i imaju obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dezy i Chxpo imaju dvoje djece, a njihov odnos je i počeo u poliamornoj vezi. Chxpo je u početku imao ženu i dvije djevojke, od kojih je jedna bila Dezy. No kad su sve ostale partnerice prekinule s njim, Dezy i Chxpo su ostali zajedno. Ubrzo je Dezy zatrudnjela, a on je prestao tražiti druge žene, no još uvijek održava kontakte sa svojim bivšima preko društvenih mreža.

Poliamorija ili prevara?

- Da, ljudi misle da je čudno što on izlazi s drugim ženama, a ja ne izlazim s drugim dečkima - priznaje Dezy, koja tvrdi da je monogamna. Iako su Chxpoove izvanbračne veze pale u drugi plan otkako su dobili djecu, Dezy ne može ignorirati činjenicu da on i dalje komunicira s bivšim partnericama i drugim ženama na društvenim mrežama.

- Jako je teško. Kažem da je u redu jer je on moj broj jedan, on je otac moje djece, ali u isto vrijeme to mi smeta - priznaje Dezy. Iako se trudi nositi s tim, priznaje da je teško ne osjećati se povrijeđeno.

Dezy također priznaje da ju ljuti njegova poliamorična strana jer se zna često dogoditi da ne bude obaviještena kada se on ide naći s drugima.

- Osjećam da me omalovažava. Mislim da bi u poliamornim vezama partneri trebali sve reći jedno drugome - kaže Dezy.

Zbog djece ostaje u vezi

Unatoč svemu, Dezy ne odustaje od veze i ne namjerava prekinuti s Chxpoom.

- Volim ga i ne želim uništiti našu obitelj zbog tih problema. I dalje vjerujem u njega - izjavila je.

Nakon što su podijelili svoju priču, video je postao viralan, a ljudi su imali mnogo komentara. Mnogi smatraju da Dezy samo dopušta Chxpou da vara i da je ova situacija daleko od poliamorije.

- Ovo nije poliamorija, ona mu samo dopušta da vara - jedan je od komentara, dok drugi sugerira: 'Bolje je biti sam nego gubiti vrijeme s partnerom kojemu ne možeš vjerovati.'

Unatoč kritikama i upozorenjima, Dezy ostaje uz Chxpoa, vjerujući da će on promijeniti svoje ponašanje i da će njihova obitelj opstati. No mnogi smatraju da je ovo daleko od zdrave veze, nazvavši je toksičnom.

- Prestani biti broj jedan nekome tko te vidi samo kao još jedan broj - jedan je od komentara.

I dok se Dezy bori sa svojim emocijama, mnogi se pitaju hoće li ova veza opstati, ili će na kraju doći do kraja zbog nesuglasica oko poliamorije i monogamije.