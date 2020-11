Ko\u017ee poslu\u017eiti kao ku\u0107na haljina ili ve\u010dernja kreacija, uz malo nakita i ne\u0161to elegantnije cipele. No, i kod ku\u0107e zadovoljava sve kriterije.

POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan \u017eivot Karla Lagerfelda

Tu su i varijante s volanima, kad sjajnom materijalu treba dodatna doza \u017eenstvenosti.

Saten je jedan od simbola ve\u010dernjih kombinacija, a najfiniji je onaj svileni.

Saten dolazi u vi\u0161e varijanti gusto\u0107e, neki su deblji, te\u017ei, a neki lagani, blago sjedaju na tijelo. \u0160to je saten tanji, to vi\u0161e otkriva.

Super izgleda uz velike vunene veste i pleteninu koja je hit ove komotne sezone.

Neke djeluju ba\u0161 poput ku\u0107nog ogrta\u010da, naro\u010dito u pastelnim tonovima. No, uz malo detalja, haljina mo\u017ee i van.

Party haljina sezone: Satenska kreacija inspirirana ogrtačem

Ogrtač haljina, koju je prvu predstavila Diane von Fürstenberg, idealan je kroj za pandemijske dane, ne samo da se omata poput ogrtača, već je u varijanti satena savršeno komotna, ali i elegantna

