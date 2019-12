Patak Dave se previše seksao pa su mu morali ukloniti penis

Kad se patak Josha Watsona Dave nije mogao prestati seksati, on nije htio intervenirati - ali Dave si je nakon nekog vremena zbog svojih 'grubljih' pokreta ozlijedio penis, a zaradio je i infekciju - pa je veterinar rekao da se patku treba ukloniti 'alatka'. Prije ozljede, Dave se pario s partnericama Dorom, Fredom i Edith i do deset puta dnevno. Josh je primijetio da mu je kraj penisa 'odumro' zbog čega ga je odveo veterinaru. On mu je najprije propisao antibiotike i lijekove protiv bolova, no to nažalost nije pomoglo.

Dave se usprkos boli i dalje pokušavao seksati pa nije bilo druge nego da mu uklone penis. Sad mu je 'dolje' ostao otprilike jedan centimetar, a njegov vlasnik Josh, iz Devona kaže kako je patak "fizički dobro, ali je izgubio volju za sve".

- Mislim da je patio od nimfomanije jer se pario stalno, pet do deset puta dnevno, možda i više - rekao je Josh za Metro, a dodaje da se većina mužjaka smiri kad završi sezona parenja, ali ne i Dave.

- On ne prestaje tijekom cijele godine. I u sezoni kad patke ni ne mogu polagati jaja, on ne prestaje s parenjem. Mislim da ga njegove partnerice vole ali im očito ponekad dosadi pa odlete - ispričao je Josh koji kaže kako je patak pokušavao 'dobiti' u svakoj prilici, ali ponekad bi i on doživio odbijanje.

Veterinarka Sonya Miles, koja je operirala Davea, kaže da mu se zbog 'prekomjernog uživanja' penis proširio još prije nego što ga je ozlijedio i zarazio se.

- Čini se da je Dave bio preblizak s damama s kojima živi, ​​zbog čega mu se penis proširio. Zato ga je i ozlijedio, a zatim se zarazio. U osnovi je ozlijedio vrh penisa gdje je nastala zaraza koja se inficirala - objasnila je. Kaže i kako patke mogu biti i prilično agresivne pa ako ne žele njegovu pažnju 'kljucnut' će bilo što, pa i njegov penis.

Veterinarka je rekla i kako nije bilo drugog izbora nego da mu uklone organ kako bi mu bilo ugodnije, a kaže i kako to neće imati prevelik utjecaja na njega u budućnosti, osim što će vjerojatno voditi manje zanimljiv život nego prije.

