Pazite gdje je sadite: Ova biljka može pomoći i naškoditi povrću

Glavna prednost uzgoja mente u povrtnjaku jest njezina izvanredna sposobnost da djeluje kao prirodni repelent. Intenzivni aromatični spojevi koje otpušta učinkovito odbijaju ili zbunjuju brojne štetnike koji bi inače oštetili urod. Mnogi insekti, poput mrkvine ili lukove muhe, pronalaze biljke domaćine pomoću mirisa, a snažna aroma mente maskira miris povrća i ometa ih.

Na popisu nepoželjnih gostiju koje menta drži podalje nalaze se lisne uši, kupusni moljci, buhači, pa čak i mravi. Neki vrtlari tvrde da njezin miris može otjerati i glodavce poput miševa. Istovremeno, dok odbija štetnike, menta je iznimno privlačna korisnim kukcima. Njezini sitni cvjetovi u ljetnim mjesecima postaju prava gozba za pčele, leptire i druge važne oprašivače, čija je prisutnost ključna za osiguravanje boljeg prinosa mnogih povrtnih kultura.

Idealni partneri u gredici

Zbog svojih zaštitničkih svojstava, menta je izvrstan susjed za velik broj povrtnih vrsta. Posebnu korist od njezine blizine imaju kupusnjače. Biljke poput kupusa, brokule, cvjetače i kelja česta su meta kupusnog moljca, a sadnjom mente u blizini znatno se smanjuje rizik od napada ovog upornog štetnika. Rajčice i paprike također profitiraju od susjedstva s mentom, koja pomaže u odbijanju lisnih ušiju. Korjenasto povrće poput mrkve i rotkvica sigurnije je uz metvicu. Ona zbunjuje mrkvinu muhu, a vjeruje se da kod rotkvica čak može poboljšati okus. Luk je još jedan dobar primjer, budući da menta pomaže u suzbijanju lukove muhe. Mahunarke, poput graha i graška, kao i razne vrste salata, također se dobro slažu s mentom u zajedničkoj gredici, tvoreći mali, uravnoteženi ekosustav.

Koga izbjegavati u širokom luku

Unatoč svojoj korisnosti, menta nije prijatelj sa svim biljkama. Njezin agresivni rast i snažan, gusto isprepleten korijenski sustav čine je lošim susjedom za osjetljivije vrste. Menta se širi podzemnim vriježama i u borbi za prostor, vodu i hranjive tvari vrlo brzo može "ugušiti" svoje susjede. Zbog toga je treba držati podalje od nježnijeg začinskog bilja poput peršina i kamilice, čiji se osjetljivi korijenski sustavi ne mogu natjecati s njom. Također, nije preporučljivo saditi je uz drugo začinsko bilje poput ružmarina, lavande ili kadulje. Ove mediteranske biljke preferiraju suše tlo, dok menta voli vlagu, a njezina dominacija bi im svakako štetila. Čak se ni različite vrste mente ne bi trebale saditi jedna uz drugu jer će se upustiti u nemilosrdnu borbu za dominaciju u gredici.

Ključ uspjeha je kontrola rasta

S obzirom na sklonost nekontroliranom širenju, ključno je pitanje kako iskoristiti sve prednosti mente bez da ona preuzme vrt. Odgovor je jednostavan: kontrola korijena. Najsigurnija metoda jest sadnja mente u posude. Odaberite dovoljno veliku posudu koja će omogućiti biljci da se razvije, a nju potom možete postaviti bilo gdje u vrtu. Još je bolji pristup ukopavanje posude izravno u gredicu, no važno je ostaviti rub posude da viri nekoliko centimetara iznad površine tla.

To će fizički spriječiti podzemne vriježe da pobjegnu u okolnu zemlju i počnu se širiti. Ako je ipak želite saditi izravno u zemlju, neophodno je postaviti podzemne barijere. Za to mogu poslužiti komadi lima ili čvrste plastike ukopani barem 30 centimetara u dubinu oko biljke. Redovito orezivanje i uklanjanje izdanaka koji se pojave izvan predviđenog prostora također je važna mjera kontrole. Pravilnim upravljanjem, menta prestaje biti prijetnja i postaje vrijedan i produktivan saveznik u vašem povrtnjaku.



*kreirano preko AI-ja