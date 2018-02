Pazite: Otvoreni sirup za kašalj vrijedi još samo mjesec dana

Uz lijekove koje ukućani inače koriste kao dio redovite terapije, svako bi kućanstvo trebalo imati ormarić s lijekovima za samoliječenje manjih zdravstvenih problema i simptoma, kao što su manje porezotine, opekline, povišena temperatura, grlobolja, kašalj, začepljen nos i slično.

- Sadržaj obiteljske ljekarne ovisit će o broju, zdravstvenom stanju i dobi ukućana, a kada ih nabavljamo obavezno se treba posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom, kako bi se izbjegle nuspojave nastale zbog kontraindikacija, klinički značajna interakcija, duplikacija terapije (na primjer ako koristimo nekoliko vrsta ibuprofena), ili nepravilna primjena - upozorava magistra farmacije Sanja Antolović Gavrić, iz sekcije za ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD).

Foto: Dreamstime

Kvaliteta i sigurnost

- Posebno je dobro imati kod kuće proizvode koji se koriste za simptomatsko liječenje prehlade, dakle lijekove protiv bola i za snižavanje temperature - dodaje sugovornica.

Važno je voditi računa o tome da nabavljamo isključivo lijekove koji su odobreni od odgovarajuće institucije (HALMED), koji su kvalitetni, sigurni i učinkoviti, ako ih upotrebljavamo u skladu s uputama, te da ih pravilno čuvamo i redovito provjeravamo rok trajanja, odnosno zamijenimo one čiji je rok trajanja prošao. Osim toga, kod nekih je lijekova jako važno voditi računa i o uvjetima čuvanja te rokovima koji vrijede nakon što smo ih otvorili, što je obično navedeno na ambalaži, ili u uputama o primjeni lijeka, što posebno vrijedi za kapi za oči, neke biljne sirupe, probiotike i slično.

Pravilno skladištenje je jako važno

- Neki lijekovi i nakon što su otvoreni vrijede do roka valjanosti navedenog na ambalaži, no njihova učinkovitost može se jamčiti jedino ako su uistinu skladišteni u skladu s preporukama o čuvanju. Na primjer, glicerolski čepići za djecu kod konstipacije (zatvora), ili čepići za snižavanje tjelesne temperature (paracetamol, ibuprofen), moraju se čuvati na temperaturi do 25 stupnjeva, jer se lako otapaju i deformiraju na temperaturama višima od tjelesne temperature, osobito ako ih nosimo u torbama za plažu i slično - upozorava magistra farmacije Anita Galić iz HFD-a.

Foto: Fotolia

Kako je u tijeku sezona prehlada i gripe, dobro je znati da ni otvorene sirupe za kašalj ne moramo čuvati u hladnjaku nego na sobnoj temperaturi (naravno, ako u uputama ne piše drukčije te ako je temperatura u prostoriji niža od najviše propisane za čuvanje lijeka), i to što dalje od izvora svjetlosti, vlage i topline, te izvan dohvata djece, zbog moguće opasnosti predoziranja, kaže Gavrić.

- Ako je sirup pravilno čuvan, pacijentima savjetujemo da su sigurni za primjenu ako nisu otvoreni dulje od mjesec dana, ali to piše na ambalaži ili uputi o lijeku - zaključuje sugovornica.

Što treba imati u kućnoj ljekarni?

1. Osnovni pribor za prvu pomoć: flasteri u nekoliko veličina, sterilne komprese i gaze u nekoliko veličina, zavoji različitih širina i dužina, škarice, univerzalni antiseptik za dezinfekciju rana, mast za opekline, prašak za rane koji potiče zacjeljivanje.

Foto: Dreamstime

2. Za ublažavanje ili uklanjanje manjih zdravstvenih problema: kvalitetan toplomjer, lijekovi za snižavanje povišene tjelesne temperature, paracetamol (npr. Lupocet, Plicet, Lekadol, Panadol), lijekovi za ublažavanje bolova (analgetici) – primjerice Ibuprofen, Neofen, Nurofen, medicinski ugljen kod trovanja hranom i za ublažavanje proljeva, prašak za nadoknadu tekućine i elektrolita kod povraćanja i proljeva, repelent protiv kukaca, antihistaminski gel, krema ili mast kod alergijskih reakcija na koži, kapi ili sprej protiv rinitisa izazvanog prehladom, peludnom hunjavicom, upalom sinusa i slično.

3. Ovisno o potrebi: Ako ste skloni čestom izbijanju infekcije virusa Herplex simplex, nabavite kremu koja ublažava i zaustavlja izbijanje “groznice”. Ako ste skloni jakim alergijskim reakcijama kod uboda insekata, ili proljetnim alergijama, bilo bi dobro da u kućnoj apoteci imate i neki antihistaminik. Imate li problema s povremenom opstipacijom, nabavite neko sredstvo za ublažavanje zatvora, a ako imate učestale probleme sa žgaravicom ili refluks, nabavite lijekove koji ih ublažavaju.