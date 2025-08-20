Pečemo čokolinke pa lickamo pekmezinke: Top savjeti chefa Medaka za najfinije palačinke

Ma, morate doći i ove godine, bit će još finijih stvari za probati, uvjerava nas chef Rougemarina Marin Medak, koji po drugi put u Rougemarin Parku organizira Palačinka Fest, festival posvećen najomiljenijoj slastici, koju se najčešće sjetimo praviti kod kuće kad bismo nešto slatko, dok je to ujedno i najprodavaniji desert u restoranu, i često se po njemu prepoznaje kvaliteta i usluga.

Uz dobru dozu zabave, smijeha, koktela i naravno - palačinki, ovaj festival je i prošle godine osvojio srca malih i velikih sladokusaca, a ove godine možete ga posjetiti od sljedećeg utorka, 26. kolovoza pa sve do 11. rujna. Svi ljubitelji ove najomiljenije poslastice imat će priliku uživati u najluđim receptima, najboljim kombinacijama okusa i programu koji će jednako oduševiti djecu, roditelje, bake i djedove. Ove sezone u Rougemarin Parku očekuju vas više palačinka punktova, brojni novi okusi i masterclassovi poznatih chefova.

- Moje omiljene palačinke Crepe Suzette radit će Mate Janković na svojoj radionici. To je francuski desert koji se sastoji od flambiranih palačinki u posebnom umaku. Umak se priprema od karameliziranog šećera i maslaca, soka od naranče, korice naranče i likera, uz dodatak oraha ili marmelade, a Mate će ovoga puta koristiti hrvatski alkohol - maraskino - najavljuje Medak.

Kraj ljeta za ovu manifestaciju Marin je odabrao kako bi puno lakše ušli u dnevni ritam obaveza, nakon godišnjih odmora, uz još malo druženja i opuštanja, te fine slane i slatke zalogaje. Brojna ponuda na osam punktova bit će raznovrsna, od brojnih varijanti palačinkotorte do američkih palačinki s carskim mesom, u pulled pork varijanti ili palačinki s piletinom na meksički način, a tu su i nezaboravna ajvarčinka koju je "uskrsnula" chefica Petra Jelenić. Riječ je o palačinki s krumpirovim tijestom koje je punila ajvarom i orasima, pa ako ste to propustili lani, zašto bi tako bilo i sad. Naravno, tu su i palačinke u obliku životinja te sladoled varijante i proteinske palačinke s bučnicom - dakle pregršt novih recepata koje ćete moći zapisati i isprobati kasnije i kod kuće.

- Bit će tu i velika torta od palačinki, tiramisu palačinke, blinčik, ukupno 35 vrsta palačinki, pa će svatko naći nešto za sebe. Imat ćemo i Palačinkoputovnicu u koju se skupljaju žigovi, a nakon skupljenih osam imate jednu gratis - kaže Medak.

Petra Jelenić držat će masterclass na temu tajna savršene palačinke, recepti za dijabetičare i palačinke za vegane. Mario Mihelj će biti Masterchef za djecu i držat će radionice palačinkoarta za najmlađe, a svi će moći doznati male trikove velikih majstora palačinki.

I Marin Medak otkrio nam je tajnu najfinije palačinke koje obično kod kuće peče supruzi i kćeri.

- Smjesa mora biti malo rjeđa. Prvo se izmiksaju jaja, mlijeko, šećer, sol i korica naranče te se doda žličica ulja. Super meke palačinke rade se s pola mlijeka i pola gazirane vode, ali nije obavezno. Brašno se obavezno prosijava na sito da ne padne teško u smjesu i onda se sve ostavi stajati barem pola sata na sobnoj temperaturi. Peku se na maslacu jer on daje dodatnu karamelizaciju. Šećer izgara ranije, pa daje taj šmek i zlaćanu boju izvana, dok iznutra ostaje mekana. Napredni mogu koristiti i izbistreni maslac - objašnjava Medak.

Na Festivalu palačinki, osim degustacija i gurmanskih iznenađenja, očekuje vas program koji će zagolicati maštu i nasmijati baš sve generacije: bacanje palačinki u vis, žongliranje s palačinkama i kreativne radionice te razne pop-up atrakcije.

- Posebno nas veseli iščekivanje možemo li nadmašiti prošlogodišnji rekord kad se na festivalu ispeklo gotovo 40.000 palačinki - zaključuje Medak.

Festival za djecu i bake

Kako uz palačinke na ovom festivalu ide i pregršt dobre zabave, tako će ove sezone poznati chefovi držati posebne radionice za djecu, ali i za odrasle, a i bake nešto mogu naučiti, kaže nam Marin Medak.

Super savjeti Marina Medaka za najfinije palačinke

Smjesa mora biti malo rjeđa

Marin Medak objašnjava nam da smjesa mora biti malo rjeđa kako bi se ravnomjerno prelila po tavi.

Pola mlijeka, pola gazirane vode

Super meke palačinke rade se s pola mlijeka i pola gazirane vode, ali nije obavezno. Prvo se izmiksaju jaja, mlijeko, šećer, sol i korica naranče. Doda se i žličica ulja.

Brašno se obavezno prosijava

Kod dodavanja brašna, ono se obavezno prosijava na sito da ne ‘padne’ teško u smjesu i onda se sve ostavi stajati barem pola sata na sobnoj temperaturi.

Ne idu na ulje nego maslac

Peku se na maslacu jer on daje karamelizaciju. Šećer izgara ranije, pa daje taj šmek i zlaćanu boju izvana, dok iznutra ostaje mekana. Može se koristiti i izbistreni maslac.