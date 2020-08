Pečen krumpir bez greške: Kako izvući maksimum okusa iz njega

Mnogima je pečeni krumpir s hrskavom i slanom kožom najdraži prilog uz mnoga jela, no san o idealnom krumpiru iz pećnice često ostane nedostižan, a krumpir ostane gumen ili pougljen

<p>Evo na što biste trebali pripaziti da krumpir bude savršeno pečen: </p><h2>1. Dobro ga posušite</h2><p>Svakako biste trebali isprati krumpir da uklonite prljavštinu i ostatke, a možete mu pružiti i brzi 'piling' s četkom za povrće. No, višak vlage može prodrijeti u krumpir tijekom pečenja pa neće biti dobre teksture. Pobrinite se zato da na svakom krumpiru napravite nekoliko rupica nožem, pa se voda neće zadržavati.</p><h2>2. Nemojte ga zamotati u foliju</h2><p>Mnogi kuhari vjeruju da je baš u aluminijskoj foliji tajna savršeno pečenog krumpira. Naime, upravo zbog vode (odnosno hidracije ili dehidracije) kora krumpira ispadne idealno ispečena a ako krumpire pečete u foliji sva vlaga iz njih kruži i vraća se pa će krumpir biti 'previše vlažan'.</p><h2>3. Koristite žičani stalak za pečenje</h2><p>Krumpir se mora peći do kraja, a najbolji način za to je da vrući zrak dođe do njega sa svih strana. Ako se peče u pećnici i samo s jednom stranom dodiruje vruću posudu, dio će ostati tvrd.</p><p>Stavite tanki žičani stalak unutar obrubljene posude za pečenje pa posudu stavite u pećnicu. Prije zatvaranja vrata pećnice provjerite ima li barem malo mjesta između svakog krumpira.</p><h2>4. Pazite da pećnica nije prevruća</h2><p>Niska temperatura i sporo pečenje - to je mantra koja je potrebna za savršeno pečeni krumpir. Ako imate dovoljno vremena, pecite ga na 90 stupnjeva nešto više od 45 minuta (vrijeme pečenja varirat će ovisno o veličini krumpira i njegovoj vrućini.) Nemojte pojačavati temperaturu jer ćete dobiti smećkastu koricu koja bi mogla mjestimično i izgorjeti.</p>