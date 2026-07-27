DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački ‘Monting’ predstavio je za Plitvička jezera čamac na pedale! Prvi vozač bio je veslač Stipe Bujadinović
Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.
Duplerica "Večernjeg lista" s kraja srpnja 1980. donosi pravu sliku jednog vremena, onog u kojem je domaća proizvodnja deterdženta bila vijest vrijedna prve stranice, a novi izum na Plitvičkim jezerima izazivao je ogromnu znatiželju posjetitelja. Najveći "znanstveni proboj" tog ljeta bio je zeolit-A, domaća zamjena za skupe uvozne tripolifosfate u proizvodnji deterdženata. Skupina mladih slovenskih inženjera iz Tovarne glinice in aluminija u Kidričevom, predvođena inženjerom Jožom Jerovšekom, nakon šest mjeseci istraživanja uspjela je pronaći supstanciju koja je trebala riješiti kroničnu nestašicu deterdženata na jugoslavenskom tržištu. Zeolit-A je, prema pisanju lista, trebao osigurati čak 25 posto potrebnih količina za proizvodnju - i to iz domaćih sirovina, umjesto skupog uvoza iz Izraela i Maroka.
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