Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.

Duplerica "Večernjeg lista" s kraja srpnja 1980. donosi pravu sliku jednog vremena, onog u kojem je domaća proizvodnja deterdženta bila vijest vrijedna prve stranice, a novi izum na Plitvičkim jezerima izazivao je ogromnu znatiželju posjetitelja. Najveći "znanstveni proboj" tog ljeta bio je zeolit-A, domaća zamjena za skupe uvozne tripolifosfate u proizvodnji deterdženata. Skupina mladih slovenskih inženjera iz Tovarne glinice in aluminija u Kidričevom, predvođena inženjerom Jožom Jerovšekom, nakon šest mjeseci istraživanja uspjela je pronaći supstanciju koja je trebala riješiti kroničnu nestašicu deterdženata na jugoslavenskom tržištu. Zeolit-A je, prema pisanju lista, trebao osigurati čak 25 posto potrebnih količina za proizvodnju - i to iz domaćih sirovina, umjesto skupog uvoza iz Izraela i Maroka.