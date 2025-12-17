Umjetnica iz Dugog Sela, Peggy Malbaša, predstavila je svoje ručno izrađene jaslice na međunarodnoj izložbi ‘100 Prespi in Vaticano’
Peggy Malbaša: U Vatikanu su izložili moje jaslice od komušine
I ovoga je prosinca umjetnica Peggy Malbaša iz Dugog Sela predstavila svoje jaslice u samom srcu Vatikana, u impresivnim kolonadama Trga svetog Petra, na izložbi "100 Prespi in Vaticano". Jaslice nose simboličan naziv "Nebo je dotaklo zemlju", a izrađene su isključivo od prirodnih materijala - komušine, odnosno lišća kukuruza, panjeva, mahovine, gljiva, slame, sijena, drva, lanene tkanine i konopljina prediva.
