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Drevna metoda liječenja

Jeste li sinoć vidjeli modrice na vratu Ivana Perišića? Riječ je o cuppingu, evo što radi tijelu

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 3 min
Jeste li sinoć vidjeli modrice na vratu Ivana Perišića? Riječ je o cuppingu, evo što radi tijelu
Foto: Jeenah Moon
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Perišić je jedan od mnogih sportaša koji koriste cupping - metodu koja diže energiju i opušta mišiće, a svojedobnom nam je dr. Mehran Shafie objasnio sve o toj metodi

Admiral

Nogometaš Ivan Perišić je tijekom utakmice Portugal - Hrvatska na vratu pokazao masnice koje se na tijelu pojave nakon terapije vakuumskim čašicama. Radi se o cuppingu - metodi koja je itekako popularna među sportašima. 

Iako su te masnice kakve ima Ivan Perišić karakteristične za terapijski cupping koji koriste fizioterapeuti i sportski terapeuti, vakuumske čašice posljednjih su godina postale popularne i u kozmetičkim salonima. Ondje se najčešće primjenjuje nježniji, dinamički cupping u kojem se čašice pomiču po koži, pa uglavnom ne ostavljaju karakteristične tamne tragove. Koristi se u tretmanima lica i tijela s ciljem poticanja cirkulacije i limfne drenaže te privremenog poboljšanja izgleda kože.

Svojedobno nam je dr. Mehran Shafie, osnivač Cupping centra u Zagrebu, koji se u potpunosti posvetio ovoj drevnoj tehnici liječenja, poznatoj i pod nazivom hidžama, ispričao kakva je to metoda i što radi tijelu.

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Dr. Mehran Shafie: Nakon što se Modrić podvrgne cuppingu, Španjolci nemaju nikakve šanse 00:57
Dr. Mehran Shafie: Nakon što se Modrić podvrgne cuppingu, Španjolci nemaju nikakve šanse | Video: 24sata Video

Riječ je o metodi u kojoj terapeut na kožu pacijenta na određena područja postavlja posebne čašice, koje uz pomoć vakuuma usisavaju i podižu kožu i odvajaju ju od potkožja, omogućavajući bolju prokrvljenost kože i potkožnih struktura. Danas se cupping izvodi uz pomoć čašica zvonastog oblika, koje na vrhu imaju ventil, kroz koji se isisava zrak. Metoda se nekad izvodila i s običnim čašama koje su se zagrijavale, kako bi iz njih izašao zrak (što se naziva toplim cuppingom), dok povijesni ostaci govore da se nekada radilo i uz pomoć životinjskih rogova s rupicom na vrhu, koje bi terapeut prislonio uz kožu, isisao zrak, pa zatvorio rupicu, rekao nam je dr. Shafie. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Jeenah Moon

Metoda ima višestruke koristi, zbog čega je posebno popularna među sportašima, posebno u sklopu priprema uoči važnijih natjecanja. Ovisno o metodi koja je primijenjena, na dijelovima tijela gdje su čašice bile postavljene mogu ostati modrice neko vrijeme nakon terapije. Kod nekih ljudi zadržat će se dva, tri dana, dok kod drugih mogu potrajati i dulje. 

CUPPING VOLI I RIBAFISH Dr. Mehran Shafie: Nakon što se Modrić podvrgne cuppingu, Španjolci nemaju nikakve šanse
Dr. Mehran Shafie: Nakon što se Modrić podvrgne cuppingu, Španjolci nemaju nikakve šanse

- Cupping, prije svega, pojačava perifernu prokrvljenost i doprinosi opuštanju mišićnog tkiva i ujedno 'angažira' snage koje prirodno postoje u tijelu. Mogli bismo reći da 'diže' tjelesnu energiju, pa ga skoro možemo usporediti s dopingom. No ovo je dopušteni doping, jer se nikakve tvari ne ubrizgavaju u tijelo, već samo obnavlja, potiče i podiže njegova prirodna energija. Osim toga, cupping ima snažan utjecaj na psihu, jača samopouzdanje, psihičku energiju i moral, što je kod sportaša iznimno važno, pojasnio je dr. Shafie. 

Dodaje kako sportaši i inače prolaze posebne tretmane i na poseban se način odmaraju prije i nakon treninga, kao i važnih susreta, pri čemu cupping doprinosi učinkovitosti odmora i pojačava njegov učinak. Na taj je način sportaš spremniji za napore koji ga očekuju. Upravo je to razlog zbog kojeg je ta metoda sve popularnija kod sportaša, od gimnastičara, plivača, nogometaša, pa do boksača.

Zagreb: Cupping terapija
Zagreb: Cupping terapija | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Naravno, cupping metoda nije korisna i ne preporučuje se samo sportašima. Pozitivan učinak ima i na ljude koji imaju problema s perifernom cirkulacijom, kao što su, na primjer, dijabetičari. Korisna je i za ljude koji zbog sjedilačkog načina života trpe bolove ili ukočenost u leđima, no obično se ne primjenjuje kao jedina terapija, nego potpora terapiji lijekovima ili masažama. Tek kad se postigne poboljšanje stanja, cupping može biti metoda održavanja.  

Kao i kod većine alternativnih terapija, jako je važno da ste u rukama educiranog stručnjaka koji zna odrediti stupanj usisnog tlaka i trajanje aplikacije čašica na tijelu, u skladu s potrebama pacijenta i time kako se pacijent osjeća. Postoje tri tehnike cuppinga koje terapeut može primijeniti: Suhi, vlažni i klizeći cupping. 

Foto: 123RF

- Suhi i vlažni cupping izvode se na sličan način, postavljanjem čašica i tu najčešće nastaju hematomi. U kliznom cuppingu koriste se ulja koje se umasiraju u kožu, na to se postavljaju čašice i nakon tretmana u pravilu ne ostaju hematomi ni masnice kao kod ostalih vrsta cuppinga, pojasnio nam je dr. Shafie. Vlažni cupping nosi i određeni zdravstveni rizik ako ga izvodi netko tko nije stručan, pa treba voditi računa o tome, posebno o slučajevima u kojima se ne primjenjuje. 

BEAUTY TEHNIKA Prirodna tehnika: Cupping lica stimulira proizvodnju kolagena
Prirodna tehnika: Cupping lica stimulira proizvodnju kolagena

- Metoda se nikad ne izvodi na djeci mlađoj od sedam godina. Ne smije se raditi na ženama koje menstruiraju, jer može izazvati poremećaje ciklusa i pojačati krvarenje. Ako cupping ne izvodi stručnjak, moguće je predugo držanje čašica na koži, što će uzrokovati plikove i oštećenja kože koja zahtijevaju kasnije liječenje. Zbog toga, iako je riječ o alternativnoj metodi, u nekim zemljama, poput Turske, vlažni cupping smiju izvoditi isključivo liječnici opće medicine, ili oni s posebnim specijalizacijama, dok je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima riječ o dijelu klasične medicine i stoga se njome mogu baviti isključivo liječnici, istaknuo je sugovornik. 

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