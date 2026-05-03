Pet mitova o kremama za sunčanje - nemojte i vi napraviti ove uobičajene pogreške

Ljeto se možda čini dalekim, ali dani postaju topliji i lako je upasti u zamku proljetnog sunce kada je u pitanju zaštita kože. Odabir prave kreme za sunčanje trebao bi biti jednostavan, ali mnogi se i dalje zavaravaju vjerujući u raširene i uporne mitove o tome što je, a što nije sigurno kada je u pitanju zaštita od sunca. Ovo su neki od mitova koji bi mogli ugroziti vašu zaštitu.

1. Korištenje visokog SPF-a znači rjeđe nanošenje

Krema za sunčanje s visokim SPF-om ne znači da je potrebno rjeđe nanošenje. Dok krema za sunčanje s SPF30 filtrira 97% UVB zraka, SPF50 filtrira 98%. I dalje biste je trebali ponovno nanositi svaka dva sata kako biste održali zaštitu i češće je nadopunjavati ako ste bili u vodi ili se jako znojili.

2. Kreme za sunčanje koje se nanose jednom dnevno traju cijeli dan

Iako danas na tržištu nema mnoštvo krema za sunčanje koje se nanose jednom dnevno (izraz je izgubio na popularnosti u kozmetičkoj industriji, a preferira se izraz "trajna"), ipak vrijedi obratiti pozornost na tvrdnje koje bi mogle iznositi. Na testovima su te kreme pokazale prosječno smanjenje SPF zaštite od 74% nakon šest do osam sati tipičnih dnevnih aktivnosti poput plivanja, znojenja i nošenja odjeće.

Tvrdnje da ove kreme pružaju dosljednu SPF zaštitu tijekom dana mogle bi ljudima dati lažni osjećaj sigurnosti. Bolja je opcija odabrati običnu kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili 50 i redovito je ponovno nanositi.

3. SPF u šminki će zaštititi vašu kožu

Šminka s dodanim SPF-om ne bi trebala zamijeniti kremu za sunčanje. Morali biste nanijeti zaista veliku količinu da biste dobili potrebnu razinu navedenog SPF-a, a mogli biste izgledati vrlo čudno ako je u pitanju puder. Bolja opcija je krema za sunčanje za lice sa SPF-om 50 nanesena ispod šminke.

4. Ne trebate kremu za sunčanje po oblačnom danu

Nemojte pretpostavljati da ste sigurni od sunčevih zraka iza oblaka ili prozora. I dalje možete izgorjeti po oblačnim danima, a UVA zrake - koje dopiru do najdubljeg sloja vaše kože i uzrokuju prerano starenje - mogu prodrijeti kroz staklo prozora automobila.

5. Osnovna preplanulost spriječit će vaše izgaranje

Preplanulost je signal za nevolju vaše kože i znak da je već oštećena. Kada UV zrake udare u vašu kožu, tijelo proizvodi melanin kako bi je pokušalo zaštititi, što uzrokuje da postane smeđa. Stvaranje 'osnovnog tena' kako biste mogli zaobići kremu za sunčanje do kraja ljeta nije dobra ideja, a svaki ten može biti oštećen sunčevim UV zrakama, stoga nosite kremu za sunčanje s barem SPF30.