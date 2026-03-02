Studija u The Lancet eBioMedicine pokazuje da tiramin u hrani može povećati dnevnu pospanost i osjećaj stalnog umora. S druge strane, omega-3 i omega-6 masne kiseline pomažu smanjiti umor i povećavaju kvalitetu sna
Pet namirnica zbog kojih stalno imate osjećaj da ste umorni
Ako se osjećaj prekomjerne pospanosti i umora proteže kroz cijeli dan, čak i nakon naizgled prospavane noći, uzrok bi se mogao kriti u nečemu posve neočekivanom – vašem tanjuru. Najnovije istraživanje upućuje na to da bi određene popularne namirnice mogle biti krivac zašto se osjećate umornije nego inače, a u središtu otkrića nalazi se molekula tiramin.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Koju hranu izbjegavati?
Studija objavljena u časopisu Lancet eBioMedicine otkrila je da viša razina tiramina, tvari koja nastaje razgradnjom aminokiseline tirozin, može značajno povećati rizik od prekomjerne dnevne pospanosti (EDS).
Od ovog stanja pati otprilike jedna od tri osobe, a povezuje se s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, pretilosti i dijabetesa. Tiramin utječe na neurotransmitere ključne za regulaciju ciklusa spavanja i budnosti, a njegova razina u tijelu značajno raste unosom određenih namirnica, osobito onih koje prolaze kroz proces fermentacije ili starenja.
Istraživači i nutricionisti izdvojili su pet glavnih kategorija omiljenih namirnica koje su bogate tiraminom i mogle bi doprinijeti stalnom osjećaju umora. Evo koje su to namirnice i zašto biste trebali pripaziti na njihov unos:
1. Zreli sirevi
Dugi proces starenja, koji sirevima daje karakterističan i bogat okus, dovodi do razgradnje proteina i posljedičnog nakupljanja tiramina. Što je sir stariji i tvrđi, to je razina ove molekule viša, zbog čega se sirevi poput cheddara, parmezana, švicarskog sira i plavih sireva (Stilton, Gorgonzola) nalaze na vrhu popisa. Ako se borite s neobjašnjivim umorom, pokušajte ograničiti unos ovih vrsta i radije birajte svježe sireve poput ricotte ili mozzarelle.
2. Suhomesnati i prerađeni mesni proizvodi
Salame, slanina, kobasice i dimljena riba čest su izbor za brze obroke, no procesi sušenja, dimljenja i fermentacije kojima se obrađuju potiču stvaranje tiramina.
Ove metode konzerviranja osiguravaju duži rok trajanja, ali istovremeno povećavaju koncentraciju tvari koja može uzrokovati pospanost. Kao alternativu, razmislite o svježem mesu poput piletine ili puretine koje nije prošlo kroz ove procese obrade.
3. Fermentirana hrana
Iako je fermentirana hrana poput kiselog kupusa, kimchija ili soja umaka hvaljena zbog svojih probiotičkih svojstava i pozitivnog utjecaja na crijevnu floru, ona također može biti značajan izvor tiramina. Upravo proces fermentacije, koji stvara korisne bakterije, odgovoran je i za proizvodnju ove molekule. Ako primijetite da se osjećate umorno nakon obroka bogatih fermentiranim namirnicama, razmislite o umjerenijem unosu.
4. Prezrelo voće
Razina tiramina prirodno raste kako voće stari i prezrijeva, jer se njegovi proteini s vremenom počinju razgrađivati. Ovo je posebno izraženo kod banana s puno tamnih mrlja ili vrlo mekanog avokada, namirnica koje mnogi koriste u smoothiejima ili namazima. Kako biste izbjegli povišen unos tiramina, najbolje je konzumirati voće dok je svježe i u optimalnoj fazi zrelosti.
5. Određena alkoholna pića
Čaša vina uz večeru ili pivo nakon posla može zvučati opuštajuće, no neka alkoholna pića mogu pojačati osjećaj umora sljedećeg dana. Fermentacija je ključna u proizvodnji alkohola, zbog čega pića poput crnog vina, vermuta i posebno točenog piva sadrže više razine tiramina.
S druge strane, destilirana pića poput votke ili gina sadrže zanemarive količine, pa bi mogla biti bolji izbor za one koji su osjetljivi na njegove učinke.
Postoji i hrana koja pomaže
S druge strane, studija je donijela i dobre vijesti. Pokazalo se da su omega-3 i omega-6 masne kiseline, koje se obilato nalaze u namirnicama mediteranske prehrane poput lososa, oraha i lanenih sjemenki, povezane sa smanjenim rizikom od dnevne pospanosti. Vjeruje se da ovi nutrijenti podržavaju proizvodnju melatonina i stabiliziraju cirkadijalne ritmove.
Istraživači napominju kako njihovi rezultati sugeriraju potencijalne nove ciljeve za liječenje prekomjerne pospanosti, te da bi promjene u prehrani ili određeni lijekovi mogli dovesti do učinkovitijih terapija. Sljedeći korak mogao bi biti kliničko ispitivanje kako bi se provjerilo mogu li prehrambene promjene ili dodaci prehrani uistinu pomoći u smanjenju dnevne pospanosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+