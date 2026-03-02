Pet namirnica zbog kojih stalno imate osjećaj da ste umorni

Ako se osjećaj prekomjerne pospanosti i umora proteže kroz cijeli dan, čak i nakon naizgled prospavane noći, uzrok bi se mogao kriti u nečemu posve neočekivanom – vašem tanjuru. Najnovije istraživanje upućuje na to da bi određene popularne namirnice mogle biti krivac zašto se osjećate umornije nego inače, a u središtu otkrića nalazi se molekula tiramin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Moćne biljke za bolesti | Video: 24sata/pixsell

Koju hranu izbjegavati?

Studija objavljena u časopisu Lancet eBioMedicine otkrila je da viša razina tiramina, tvari koja nastaje razgradnjom aminokiseline tirozin, može značajno povećati rizik od prekomjerne dnevne pospanosti (EDS).

Od ovog stanja pati otprilike jedna od tri osobe, a povezuje se s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, pretilosti i dijabetesa. Tiramin utječe na neurotransmitere ključne za regulaciju ciklusa spavanja i budnosti, a njegova razina u tijelu značajno raste unosom određenih namirnica, osobito onih koje prolaze kroz proces fermentacije ili starenja.

Foto: Andrey Popov

Istraživači i nutricionisti izdvojili su pet glavnih kategorija omiljenih namirnica koje su bogate tiraminom i mogle bi doprinijeti stalnom osjećaju umora. Evo koje su to namirnice i zašto biste trebali pripaziti na njihov unos:

1. Zreli sirevi

Dugi proces starenja, koji sirevima daje karakterističan i bogat okus, dovodi do razgradnje proteina i posljedičnog nakupljanja tiramina. Što je sir stariji i tvrđi, to je razina ove molekule viša, zbog čega se sirevi poput cheddara, parmezana, švicarskog sira i plavih sireva (Stilton, Gorgonzola) nalaze na vrhu popisa. Ako se borite s neobjašnjivim umorom, pokušajte ograničiti unos ovih vrsta i radije birajte svježe sireve poput ricotte ili mozzarelle.

Foto: diana taliun

2. Suhomesnati i prerađeni mesni proizvodi

Salame, slanina, kobasice i dimljena riba čest su izbor za brze obroke, no procesi sušenja, dimljenja i fermentacije kojima se obrađuju potiču stvaranje tiramina.

Ove metode konzerviranja osiguravaju duži rok trajanja, ali istovremeno povećavaju koncentraciju tvari koja može uzrokovati pospanost. Kao alternativu, razmislite o svježem mesu poput piletine ili puretine koje nije prošlo kroz ove procese obrade.

Foto: Dreamstime

3. Fermentirana hrana

Iako je fermentirana hrana poput kiselog kupusa, kimchija ili soja umaka hvaljena zbog svojih probiotičkih svojstava i pozitivnog utjecaja na crijevnu floru, ona također može biti značajan izvor tiramina. Upravo proces fermentacije, koji stvara korisne bakterije, odgovoran je i za proizvodnju ove molekule. Ako primijetite da se osjećate umorno nakon obroka bogatih fermentiranim namirnicama, razmislite o umjerenijem unosu.

Foto: Kriger Olga

4. Prezrelo voće

Razina tiramina prirodno raste kako voće stari i prezrijeva, jer se njegovi proteini s vremenom počinju razgrađivati. Ovo je posebno izraženo kod banana s puno tamnih mrlja ili vrlo mekanog avokada, namirnica koje mnogi koriste u smoothiejima ili namazima. Kako biste izbjegli povišen unos tiramina, najbolje je konzumirati voće dok je svježe i u optimalnoj fazi zrelosti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

5. Određena alkoholna pića

Čaša vina uz večeru ili pivo nakon posla može zvučati opuštajuće, no neka alkoholna pića mogu pojačati osjećaj umora sljedećeg dana. Fermentacija je ključna u proizvodnji alkohola, zbog čega pića poput crnog vina, vermuta i posebno točenog piva sadrže više razine tiramina.

S druge strane, destilirana pića poput votke ili gina sadrže zanemarive količine, pa bi mogla biti bolji izbor za one koji su osjetljivi na njegove učinke.

Foto: lev dolgachov

Postoji i hrana koja pomaže

S druge strane, studija je donijela i dobre vijesti. Pokazalo se da su omega-3 i omega-6 masne kiseline, koje se obilato nalaze u namirnicama mediteranske prehrane poput lososa, oraha i lanenih sjemenki, povezane sa smanjenim rizikom od dnevne pospanosti. Vjeruje se da ovi nutrijenti podržavaju proizvodnju melatonina i stabiliziraju cirkadijalne ritmove.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Istraživači napominju kako njihovi rezultati sugeriraju potencijalne nove ciljeve za liječenje prekomjerne pospanosti, te da bi promjene u prehrani ili određeni lijekovi mogli dovesti do učinkovitijih terapija. Sljedeći korak mogao bi biti kliničko ispitivanje kako bi se provjerilo mogu li prehrambene promjene ili dodaci prehrani uistinu pomoći u smanjenju dnevne pospanosti.

