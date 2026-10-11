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SVIJET IDOLA

Pet poznatih kuća iz filmova i TV serija koje zapravo možete iznajmiti i biti dio fantazije

Ako ste ikada sanjali o tome da budete dio svoje omiljene serije ili filma, otkrivamo vam svijet poznatih filmskih lokacija za pretvaranje vaših fantazija u stvarnost. Pet nekretnina na ovom popisu obuhvaćaju poznate domove iz filmskih hitova.
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Pet poznatih kuća iz filmova i TV serija koje zapravo možete iznajmiti i biti dio fantazije
1. Dom iz djetinjstva Harryja Pottera: Kuća Vere, predstavljena u filmu Harry Potter i Darovi smrti: Prvi dio, služi kao Harryjev dom iz djetinjstva. Njezina povijest seže u 15. stoljeće, kada ju je obitelj De Vere izgradila kao lovačku kuću. Ulazna vrata, sa srednjovjekovnim drvenim rezbarijama, jedno su od najfotografiranijih mjesta u Lavenhamu, selu u Suffolku. Kuća ima četiri spavaće sobe s kupaonicom, s pristupom zajedničkom dnevnom boravku i dvorištu
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1. Dom iz djetinjstva Harryja Pottera: Kuća Vere, predstavljena u filmu Harry Potter i Darovi smrti: Prvi dio, služi kao Harryjev dom iz djetinjstva. Njezina povijest seže u 15. stoljeće, kada ju je obitelj De Vere izgradila kao lovačku kuću. Ulazna vrata, sa srednjovjekovnim drvenim rezbarijama, jedno su od najfotografiranijih mjesta u Lavenhamu, selu u Suffolku. Kuća ima četiri spavaće sobe s kupaonicom, s pristupom zajedničkom dnevnom boravku i dvorištu | Foto:
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