Pet poznatih kuća iz filmova i TV serija koje zapravo možete iznajmiti i biti dio fantazije

Ako ste ikada sanjali o tome da budete dio svoje omiljene serije ili filma, otkrivamo vam svijet poznatih filmskih lokacija za pretvaranje vaših fantazija u stvarnost. Pet nekretnina na ovom popisu obuhvaćaju poznate domove iz filmskih hitova.
1. Dom iz djetinjstva Harryja Pottera: Kuća Vere, predstavljena u filmu Harry Potter i Darovi smrti: Prvi dio, služi kao Harryjev dom iz djetinjstva. Njezina povijest seže u 15. stoljeće, kada ju je obitelj De Vere izgradila kao lovačku kuću. Ulazna vrata, sa srednjovjekovnim drvenim rezbarijama, jedno su od najfotografiranijih mjesta u Lavenhamu, selu u Suffolku. Kuća ima četiri spavaće sobe s kupaonicom, s pristupom zajedničkom dnevnom boravku i dvorištu
1. Dom iz djetinjstva Harryja Pottera: Kuća Vere, predstavljena u filmu Harry Potter i Darovi smrti: Prvi dio, služi kao Harryjev dom iz djetinjstva. Njezina povijest seže u 15. stoljeće, kada ju je obitelj De Vere izgradila kao lovačku kuću. Ulazna vrata, sa srednjovjekovnim drvenim rezbarijama, jedno su od najfotografiranijih mjesta u Lavenhamu, selu u Suffolku. Kuća ima četiri spavaće sobe s kupaonicom, s pristupom zajedničkom dnevnom boravku i dvorištu
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1. Dom iz djetinjstva Harryja Pottera: Kuća Vere, predstavljena u filmu Harry Potter i Darovi smrti: Prvi dio, služi kao Harryjev dom iz djetinjstva. Njezina povijest seže u 15. stoljeće, kada ju je obitelj De Vere izgradila kao lovačku kuću. Ulazna vrata, sa srednjovjekovnim drvenim rezbarijama, jedno su od najfotografiranijih mjesta u Lavenhamu, selu u Suffolku. Kuća ima četiri spavaće sobe s kupaonicom, s pristupom zajedničkom dnevnom boravku i dvorištu
2. Kuća Belle Swan iz 'Sumrak Sage': Iako je mjesecima rezerviran, dom Belle Swan je tamo - ne u Forksu, već u St. Helensu u Oregonu. I nikada nije napustio 2008. Kuća je nevjerojatno slična kako izgleda u filmu, sve do Bellinog ljubičastog cvjetnog prekrivača (iako nije dostupan za korištenje, izložen je). Iako film prikazuje smještaj Belle i Charlieja, kuća zapravo ima pet spavaćih soba za vas i vaših sedam najbližih.
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3. Potkrovlje u boji iz tokijske epizode serije 'Djevojke: Peta sezona, treća epizoda serije Djevojke, jednostavnog naslova " Japan ", svijet je za sebe, a Shoshannin dom daleko od doma, nalik crtanom filmu, nije iznimka. Potkrovlje, poput dječje igraonice, uređeno je u bojama, s lukovičastim armaturama i kružnim rasporedom. Kupaonica se nalazi u vlastitom kružnom podrumu, dok se kuhinja nalazi u središnjoj niši. Ovo je osobna jedinica unutar zajedničke stambene zgrade, pa se gosti mogu susresti duž zajedničkih staza i stubišta. Ljubitelji neobičnog dizajna, ovo je za vas.
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4. East Marion dom iz filmova 'Djevojke' i 'Slom': O North Forku, Marnie iz serije 'Girls' kaže da je za ljude koji misle da su Hamptons kičasti. Nekadašnja spasilačka stanica Obalne straže izgrađena 1893. godine, kuća u East Marionu koja je bila pokretač jedne od najznačajnijih epizoda u povijesti serije dostupna je za najam. Ali to nije jedina slava ove nekretnine; kuća se pojavila i u epizodi 'The Undoing', kada Grace (glumi je Nicole Kidman) bježi na plažu nakon što joj suprug (Hugh Grant) nestane. Točno na Long Island Soundu s vlastitim privatnim komadom pijeska, ova prostrana kuća ima dovoljno mjesta za 13 gostiju.
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5. Dvorac 'Bachelor': Obožavatelji samaca uživat će u boravku u Villi de la Vina, vili u mediteranskom stilu od 930 četvornih metara smještenoj u planinama Santa Monica u Malibuu. Vi i 12 drugih gostiju možete se rasporediti u sedam spavaćih soba i doživjeti svoje omiljene trenutke iz emisije. Natječete li se za ljubav, ovisi o vama, ali romantični lukovi, infinity bazen i pogledi na Agoura Hills zasigurno će vam dati osjećaj kao da ste u reality TV emisiji. Bonus: Obroci koje pripremaju kuhari, prijevoz od/do zračne luke i usluga vozača dostupni su na zahtjev.
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