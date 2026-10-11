Pet poznatih kuća iz filmova i TV serija koje zapravo možete iznajmiti i biti dio fantazije

4. East Marion dom iz filmova 'Djevojke' i 'Slom': O North Forku, Marnie iz serije 'Girls' kaže da je za ljude koji misle da su Hamptons kičasti. Nekadašnja spasilačka stanica Obalne straže izgrađena 1893. godine, kuća u East Marionu koja je bila pokretač jedne od najznačajnijih epizoda u povijesti serije dostupna je za najam. Ali to nije jedina slava ove nekretnine; kuća se pojavila i u epizodi 'The Undoing', kada Grace (glumi je Nicole Kidman) bježi na plažu nakon što joj suprug (Hugh Grant) nestane. Točno na Long Island Soundu s vlastitim privatnim komadom pijeska, ova prostrana kuća ima dovoljno mjesta za 13 gostiju. | Foto: Airbnb