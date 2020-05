Pet savjeta kako se nositi s teškim osobinama bliskih ljudi

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Dio zaposlenika Twittera trajno će raditi od kuće imaju li uvjete

Kolega koji uvijek mora nadzirati sve ostale. Onaj prijatelj koji neprestano kasni. Oni rođaci koji nikad nemaju ništa pozitivno za reći o drugima. Svi se ponekad nosimo s 'teškim' osobinama drugih ljudi, ali način na koji se nosimo s njima može imamo poteškoće s kojima se možemo suočiti, ali način na koji se borite s njima može popraviti ili prekinuti odnose.

- Možete pokazati suosjećanje prema takvoj osobi kao i očekivati da će se promijeniti. Te dvije stvari se međusobno ne isključuju - rekla je Julie Fogh, suosnivačica tvrtke za govor i komunikacije 'Vital Voice Training'.

Stručnjaci su podijelili neke svoje savjete

1. Smislite plan

Prije nego što odlučite pričati s nekim tko vas nervira, razmotrite svoje razloge za razgovor. Želite li se samo riješiti svoje frustracije ili se nadate da će druga osoba promijenite nešto u svom ponašanju.

- Određivanje namjera može stvarno pomoći hoće li vaša komunikacija uspješno završiti - kaže Fogh.

Način na koji sudjelujete u razgovoru može bitno promijeniti njegov tijek.

Foto: Dreamstime

- Morate promijeniti način na koji reagirate na ljude prije nego što možete promijeniti način na koji komunicirate s njima. To zahtijeva malo samoispitivanja. - kaže dr. Rick Kirschner, koji između ostalog održava motivacijske govore.

Također, ljudi koji nas iritiraju često nam mogu otkriti nešto i o nama samima, smatra Sandra Crowe, autorica knjige ' Since Strangling Isn't an Option'. Možda vaš prijatelj koji uvijek kasni učini da shvatite koliko puta ste vi zakasnili

2. Sagledajte cjelokupnu sliku

- Većinu vremena teže osobe žele samo nešto drugačije nego mi. Ili, shvaćaju stvari drugačije i drugačije se nose s njima. Sjetite se da postoji mogućnost da ste i vi nekome teška osoba - kaže Ronna Lichtenberg, autorica knjige 'Work Would Be Great If It Weren't for the People'.

Ako se 'borite' s teškim ljudima, pokušajte se stvarno usredotočiti na njih, dajte im do znanja da ih vidite i da ih slušate.

- To može biti rješenje, pogotovo ako se osjećate uznemireno. Ne trebate se nositi s njihovim emocijama, samo im dajte do znanja da ih doživljavate - rekla je Casey Erin Clark, suosnivačica tvrtke 'Vital Voice Training'.

3. Odaberite svoj pristup

Morate znati kako se 'suprotstaviti' takvoj osobi. Chuck Rockey, savjetnik za odnose, naglašava da joj pristupite s poštovanjem i da ne dopustite sebi da upadnete u rasprave. To će samo eskalirati razgovor, a vikanje nikada ništa ne rješava. Iako često ne postoji dobro vrijeme za ovakve razgovore pokušajte odabrati vrijeme kada se nitko od vas ne bavi stresnim projektom. I nikada se nemojte sukobljavati s kolegom pred drugima, osim ako vam nije potreban posrednik za vlastitu sigurnost.

Foto: Dreamstime

4. Prepoznajte kada trebate stati

Trebate znati prepoznati kada rasprava prijeđe iz produktivne u toksičnu.

- Unaprijed pokušajte shvatite kako ćete reagirati. Hoćete li otići? Disati duboko dok se druga osoba ne smiri? - kaže Fee.

Fogh i Clark također preporučuju da prepoznate upozoravajuće znakove vlastitog tijela. Neki ljudi se ukipe kada počnu gubiti kontrolu nad razgovorom. Neki se počnu znojiti i tako dalje. Kada se to dogodi, vrijeme je da se povučete iz rasprave i pokušate drugi put razgovarati.

5. Odlučite trebate li nešto poduzeti ili jednostavno odustati

Postoji razlika između ponašanja koje značajno utječe na vašu sposobnost življenja ili rada s nekim i osobine koja vas izluđuje, ali vam neće uništiti život.

- Ako vaši teški suradnici prijeđu granicu odnosno ako dođe do nasilja vrijeme je da se obratite svojim šefovima ili čak ljudskim resursima - napomenuo je prof. Melody J. Wilding.

Ako problem utječe na vašu reputaciju ili sposobnost da radite svoj posao, došlo je vrijeme da nešto poduzmete. Ali, ponekad morate nešto zanemariti i nastaviti živjeti, prenosi Good House Keeping.

