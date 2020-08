Aussie frizer Jaiden Ogden (iz salona Edwards and Co.) naziva ovu frizuru 'preoblikovanim kovr\u010dama' - a u osnovi se kovr\u010de re\u017eu\u00a0 u duge,\u00a0postupne slojeve koji uokviruju lice. Ve\u0107ina stilista sla\u017ee se da ako je va\u0161a kosa kovr\u010dava, najbolje ju je \u0161i\u0161ati\u00a0kada je suha. Na taj na\u010din \u0107ete dobiti savr\u0161en oblik i potpuno lepr\u0161ave kovr\u010de.

Pet trendi jesenskih frizura: Isprobajte zaobljeni bob, šiške

Polako se bliži kraj ljeta, godišnji odmori završavaju i svima nam treba neka promjena za nov i svjež početak. Za to je idealna upravo promjena frizure, pogledajte koje su in ove jeseni

<h2>1. Lob do ključne kosti</h2><p><strong>Chrissy Teigen</strong> nedavno se ošišala na lob (long bob) do ključne kosti, a ovakva vrsta frizure sada je glavni zahtjev u salonima širom svijeta. Profesionalac i frizer, <strong>Julien Meca</strong> iz IGKhair salona, na fotografiji ispod je pokazao savršeni primjer loba koji lagano ide prema obliku slova A i naginje prema ključnoj kosti.</p><h2>2. Dugi slojevi</h2><p>Aussie frizer <strong>Jaiden Ogden</strong> (iz salona Edwards and Co.) naziva ovu frizuru 'preoblikovanim kovrčama' - a u osnovi se kovrče režu u duge, postupne slojeve koji uokviruju lice. Većina stilista slaže se da ako je vaša kosa kovrčava, najbolje ju je šišati kada je suha. Na taj način ćete dobiti savršen oblik i potpuno lepršave kovrče.</p><h2>3. Rezanje vrhova mašinicom</h2><p>Ako ste se zadnji put šišali prije karantene, ovakva metoda šišanja će vam odlično odgovarati jer je brza i učinkovita i ne krati previše duljinu kose. Frizer iz NYC-a, <strong>Erickson Arrunategui</strong> kaže da njegove klijentice srednje duge i duge kose traže šišanje kose pomoću mašinice kako bi održavale svoju frizuru, ali je ujedno i osvježile za jesen.</p><h2>4. Pernate šiške</h2><p>Ako već neko vrijeme razmišljate o šiškama, jesen je savršeno vrijeme da ih napravite. Kao prvo, indeks vlažnosti opada, što znači manje kovrčanja, a i savršeno će se uklopiti s vašim Levisicama iz 70-ih u vašem ormaru. Ovakve 'pernate' šiške frizera iz Los Angelesa, <strong>Christophera Hilla</strong>, daju dojam volumena i osvježavaju inače 'dosadnu' frizuru srednje dužine.</p><h2>5. Zaobljeni bob</h2><p>Ako ste u dvojbi koju frizuru odabrati, isprobajte zaobljeni bob koji je uvijek in. Dapače, dobro oblikovani bob sa zaobljenim šiškama najbolje će pristajati ženama s kovrčavom kosom, piše <a href="https://www.refinery29.com/en-us/2020/08/9987841/fall-haircut-trends-2020#slide-5" target="_blank">Refinery29</a>.</p>