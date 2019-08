Pet vježbi kojima ćete povećati izdržljivost i biti bolji u krevetu

Seksom se koristi puno mišića koje inače ne koristite tokom dana.

- Posljednja stvar o kojoj biste trebali tijekom seksa je umor ili gubitak snage - kaže dr. Patti Britton, klinička seksologinja i autorica knjige The Art of Sex Coaching: Expanding Your Practice'.

Ako je vaše tijelo pripremljeno za bolji učinak u krevetu, u seksu ćete uživati više. Evo pet vježbi koje biste trebali dodati u svoju rutinu kako bi učinili pet seksualnih poza boljima.

1. Položaj u seksu: misionarski

Vježba: 'klanjajući' sklekovi

Misionarska poza je jedan od prvih izbora mnogih ljudi. Iako nije baš kreativno, ona je intiman položaj koji omogućuje kontakt licem u lice. I dok ona uživa u tome što osjeća težinu vašeg tijela na sebi, ne možete dopustiti da se baš cijelo tijelo 'odmara' na njoj.

Potrebne su vam jake ruke i ramena kako biste cijelo vrijeme bili gore, a umor gornjeg dijela tijela može dovesti do dodatnog naprezanja u donjem dijelu leđa i do neprijatnog iskustva za oboje.

Foto: Fotolia

Prije nego se bacite u krevet, povećajte čvrstoću gornjeg dijela tijela i stabilnost ramena 'klanjajućim' sklekovima.

Izvodite ih na sljedeći način. Stanite u položaj skleka. Držeći laktove blizu rebara, spustite trup kao da izvodite sklek. Trebali biste biti nekoliko centimetara iznad poda. Istodobno stisnite stražnjicu, spustite kukove prema podu, izravnajte ruke, a glavu i prsa podignite prema strepu. Stojite tako nekoliko sekundi pa podignite bokove dok se ponovno ne nađete u položaju skleka. Napravite 10 ponavljanja. Foto: Dreamstime

2. Položaj u seksu: kaubojka

Vježba: šuplji most

Djevojka je ta koja ima kontrolu u ovoj pozi, ali to ne znači da bi ona trebala raditi baš sve. Morate joj osigurati stabilnu bazu koja zahtjeva ozbiljnu snagu jezgre i kuka. Da bi što duže izdržali u toj pozi, u teretani nemojte preskakati šuplji most. Ženi ćete pružiti više potpore i učiniti seks ugodnijim.

Foto: Dreamstime

Evo kako ćete ju izvesti: Lezite licem okrenutim prema gore s nogama i rukama pod kutom od 45 stupnjeva. Podignite kukove od poda pritišćući pete i dlanove o pod i stišćući gluteus. Zadržite taj položaj 30 sekundi. Povećavajte držanje za po 15 sekundi prilikom svakog vježbanja dok ne budete mogli zadržati pozu dvije minute.

Foto: Dreamstime



3. Položaj u seksu: željezni kuhar

Vježba: čučanj s vrećom za pijesak

Željezni kuhar je poza u kojoj muškarac stoji, a žena sjedi na rubu kuhinjskog elementa ili stola te drži noge oko partnera. Ovo je jedna od najizazovnijih poza jer još uvijek morate držati težinu svoje partnerice. Potrebna vam je ekstremna snaga gornjeg i donjeg dijela tijela i stabilnost da biste zadržali pokret dulje od nekoliko sekundi. Kako bi ojačali vježbajte s vrećom za pijesak jer se njezina težina stalno mijenja, prisiljavajući više mišića da rade zajedno kako bi održali ravnotežu.

Foto: Dreamstime

Osim toga, kombinirajte i medvjeđi zagrljaj koji aktivira vaše torakalne mišiće - one koji su odgovorni za povlačenje ramena natrag i podizanje grudi - tako da kralježnica ne preuzima većinu težine.

Nemojte zaboraviti ni na noge. Dodajte čučnjeve kako bi poboljšali pokretnost kuka i snagu nogu kako bi ovladali ovim položajem bez puno muke. Vaša partnerica će vam biti zahvalna na tome.

Evo kako to učiniti: Uzmite tešku vreću s pijeskom i stanite u raskorak tako da su vam noge u širini ramena. Držite vreću okomito ispred prsa i zagrlite ju na prsima. Polako se spustite u čučanj. Pauzirajte na dnu, a zatim se vratite u prvobitni položaj. Izvršite pet do 10 ponavljanja. Zadnje ponavljanje između 10 i 30 sekundi pritišćite vreću na prsima.

4. Položaj u seksu: Sučeljavanje

Vježba: slovo 'V'

Iako u ovoj pozi sjedite okrenuti licem prema partneru koji također sjedi, to ne znači da možete predahnuti. Ova poza vam omogućuje blizak kontakt, ali mnogi muškarci kažu da imaju bolove u leđima od težine svoje partnerice. Naime, za ovu pozu je potrebno nevjerojatno puno naprezanja kuka i čvrstoće jezgre za izvođenje potisnog pokreta dok sjedite.

Foto: Dreamstime

Ako vam fleksori kuka i trbušnjaci nisu dovoljno jaki, vaše će držanje kliziti uzrokujući da vam trbuh strši, a donji dio leđa se zaobli.

Evo kako ih uvježbati: Sjednite na pod. Nagnite leđa i podignite noge od poda tako da su ravne i pod kutom od 45 stupnjeva. Vaše tijelo bi trebalo formirati slovo 'V'. Zadržite ovaj položaj 60 sekundi. Položaj možete olakšati savijanjem koljena.

5. Položaj u seksu: doggy-style

Vježba: potisak s trakom

Učinite da se svaki potisak broji poboljšavajući fleksibilnost svojih bokova i povećavajući snagu gluteusa potiskivanjem kuka trakom. Traka pruža najveći otpor kada su vam kukovi u potpunosti ispruženi, što je najteži dio poteza. To dovodi do maksimalnog razvoja gluteusa i lijepog rastezanja fleksora kukova.

Evo kako ih ojačati: Pričvrstite traku za stup i omotajte drugu stranu trake oko bokova. Okrenite se od točke sidrišta, kleknite i pustite da vam gluteus pšočiva na stražnjoj strani pete. To je početni položaj. Brzo podignite bokove i stisnite gluteus da zauzmete visoki klečeći položaj. Pauzirajte, a zatim se vratite u početni položaj. To je prvo ponavljanje, napravite ih 15 do 20, piše Men's Health.