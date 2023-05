Pet vrsta dosadnih ljudi: 'Borio sam se s nagonom da počnem zijevati tijekom intervjua'

Razgovarao sam s mnoštvom ljudi koji su se javili za razna radna mjesta. I moram priznati, ponekad sam se borio s nagonom da počnem zijevati za vrijeme intervjua, objasnio je autor Brian Lee s portala lifehack.org koji nerijetko odlučuje koga će tamo zaposliti,a koga ne.

Dodao je kako je upoznat s kvalifikacijama kandidata i njihovim radnim iskustvom i prije nego dođu kod njega na razgovor. Ono što njega tijekom intervjua zanima je to kakav je netko čovjek, način na koji razmišlja, kakvom energijom isijava, i na kraju krajeva, je li zanimljiv ili dosadan.

Izdvojio je pet vrsti ljudi koji mogu biti dosadni tijekom razgovora za posao:

1. Netko tko ne razumije neverbalne signale

- Ljudi koji ne mogu čitati druge ljude su dosadni, a da toga nisu ni svjesni. Oni vide da netko kraj njih zijeva, pogledava na sat ili se vrpolji, ali ne shvaćaju to kao signal da taj čovjek zapravo želi otići, a ne njih slušati - kaže Brian Lee.

- Čak i jako zanimljivi ljudi ponekad mogu biti dosadni, ali ako obraćaju pažnju na signale drugih, promijenit će priču, skratiti je ili nekako drugačije ponovno pobuditi interes drugih za ono što govore - dodaje.

2. Netko tko previše brine o tuđem mišljenju

Normalno je da svatko želi ostaviti dobru sliku o sebi, no ljudi koji se previše zamaraju time što drugi misle o njima, zapravo vole udovoljavati drugima - strahuju da ne bi nekoga povrijedili i to ih sputava da se normalno izražavaju. No ta osobina je nešto što je drugima jako dosadno.

- Dosadno je kada netko nema konkretno mišljenje o nečemu, a u poslovnim krugovima to može voditi u katastrofalne situacije. Kada tražite nečije mišljenje, i uvijek dobivate odgovore tipa:"Mislim da je to super", onda ne možete razviti svoju ideju. Mišljenje ljudi koji vole drugima udovoljavati je beskorisno - kaže Brian Lee.

Dodaje kako su najzanimljiviji oni ljudi koji su spremni reći iskreno što misle, pa čak i kada se to skroz razlikuje od mišljenja svih drugih.

3. Netko tko je stalno negativan

Zbilja je zamorno kada netko stalno prigovara i jadikuje, a u isto vrijeme ne pokušava riješiti problem. Takvi ljudi troše više energije na ispoljavanje negativnih emocija nego na pokušavanje pronalaženja rješenja.

- Ljudi koji nisu spremni poraditi na tome da poboljšaju situaciju u kojoj se nalaze, zapravo se boje krenuti naprijed. Stalno kukanje im omogućava da se osjećaju malo bolje, ali da ne izlaze iz svoje zone udobnosti. Ne postoji ništa dosadnije od promatranja nekoga tko je zaglavio u svojoj negativnosti - objašnjava ovaj stručnjak.

Takvi ljudi na dobronamjerne savjete drugih znaju odgovarati tipa: "To neće nikada uspjeti" ili "Ne mogu to napraviti". Uglavnom, uvijek će pronalaziti razloge zašto oni nešto ne mogu napraviti da bi poboljšali situaciju u kojoj se nalaze i prestali jadikovati - a nitko to ne želi stalno slušati jer je zamorno, lakše se od takvog čovjeka maknuti.

4. Onima koji smatraju sve druge dosadnima

- Ovo je jedan fini oblik narcizma koji sam imao prilike vidjeti nekoliko puta tijekom intervjua. Čak 55 posto menadžera za zapošljavanje se slaže da je dobar razlog za odbijanje kandidata za posao njihova nezainteresiranost koju pokazuju tijekom razgovora. Ljudi koji ne pokazuju interes za druge često ne vole nova iskustva i nisu skloni povezanosti - napominje Brian Lee.

Takvi ljudi rado pričaju svoje priče i očekuju da ih svi pažljivo slušaju, ali čim netko drugi krene nešto govoriti, sjaj u njihovim očima nestaje i brzo počinju pokazivati znakove dosađivanja. Naravno, sugovornika će slušati pažljivo jedino ako su tema oni sami, i to nešto pozitivno čime mogu nahraniti svoj ego.

5. Ljudi kojima je stabilnost na prvom mjestu

Neki ljudi sputavaju sami sebe strahovima od promjena i novih stvari. Skloni su izbjegavati upoznavati nove ljude i nikako ne žele promijeniti svoju rutinu.

- Oni se znaju ispričavati na način da govore: "To je previše za mene.", Čini mi se da mi se to neće sviđati.", "Ne, dobar sam u ovome što radim". Ljudi koji su skloni odbijati svaku priliku u životu, više su skloni izbjegavanju straha nego pokušajima uzbudljivijeg života. Oni su stvorili svojevrstan zatvor oko sebe u kojem se osjećaju sigurno i ugodno. Skloni su razgovarati o istim temama i ponavljati ono što su već ispričali, jer im se ništa novo ne događa u životu, a to je dosadno - kaže ovaj menadžer.

Važno je biti otvoren prema onome što svijet oko nas ima za ponuditi, napisao je na portalu lifehack.org.

