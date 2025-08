Peta avenija dobila ime tri mjeseca prije početka gradnje

Na današnji dan 1824. godine Peta avenija u New Yorku dobila je svoje ime. Gradnja ulice započela je tri mjeseca poslije, 16. studenoga. Danas se ona proteže sjeverno od parka Washington Square u Greenwich Villageu do Harlema. U početku su zemljišta ondje kupovali bogati građani i institucije te je do 20. stoljeća uglavnom bila riječ o rezidencijalnoj četvrti.

