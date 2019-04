Peti spektakularni Tuna, Sushi & Wine festival u Zadru

- Ovogodišnji Tuna, Sushi & Wine Festival koncepcijski će se dosta razlikovati od prethodnih. Imat ćemo značajno veću i bogatiju ponudu ne samo tune i sushija, već svih vrsta ribe i ribljih delicija. Pored toga će se Festival odvijati i na gradskim lokacijama kako bi što više ljudi uživalo u programu - ovim je riječima direktor Turističke zajednice Grada Zadra Mario Paleka najavio najspektakularniji predsezonski gastronomski, kulturni i turistički event u Zadru, koji će osim promjene koncepcije ponuditi još neke novosti. Umjesto dosadašnjeg termina u veljači, zadarski TSWF ove će se godine odvijati tijekom deset dana u travnju (od 5. do 14. travnja), što je kvalitetna promjena zbog očekivano ljepšeg vremena, većeg broja inozemnih i domaćih gostiju te početka sezone letenja mnogih aviokompanija. Najvažnije je ipak kako će sve što je bilo dobro i prihvaćeno na četiri dosadašnja izdanja TSWF-a, biti vidljivo i ovog travnja na jubilarnom petom izdanju. U osnovi je riječ o festivalu posebnog ugođaja koji se odvija kroz kulturnu i razmjenu prirodnih resursa Hrvatske i Japana te ultimativnom fensi gastronomskom spektaklu u kojemu uživaju svi – domaći ljudi, turisti, prolaznici, ugostiteljski profesionalci, kuhari ili sudionici dosadašnjih gala večeri. Tako ćemo na petom TSWF-u ponovno moći uživati u spektaklu završne Gastro večeri u kultnom prostoru Arsenala (13. travnja), ovog puta s Natali Dizdar, Zoricom Kondžom i legendarnim Oliverom Mlakarom; potom u tradicionalnim japanskim borilačkim vještinama koje će predstavit zadarski klubovi, kao i brojnim programima gastro edukacije, origami radionici ili izložbama fotografija.

Prvi put će na zadarskom gastronomskom festivalu najljepši i najintimniji gradski prostor, Trg Petra Zoranića, oživjeti uz konceptualnu Gastro pijacu, odnosno svakodnevni cooking show uz tjedan specijaliteta od tune i jadranske ribe u najuglednijim zadarskim restoranima.

- Naglasak smo stavili na događanjima na otvorenom, jer smo u razgovoru s našim partnerima došli do zaključka kako TSWF u travnju može privući više gostiju i pružiti ljepšu sliku grada svima koji ga tada budu posjetili - objašnjava direktor Paleka odluku o promjeni festivalskog termina i koncepta. Ovogodišnji Tuna, Sushi & Wine Festival organiziraju gradska Turistička zajednica u suradnji s Gradom Zadrom i Veleposlanstvom Japana u Republici Hrvatskoj, Ministarstvom turizma, Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Turističkom zajednicom Zadarske županije, Udrugom Klaster Marikultura – grupacija uzgajivača tune, te ostalim partnerima u projektu. Festival će kao i ranije biti podijeljen na stručni dio i program za javnost. Edukacija i stručna izobrazba chefova organizirat će se u sklopu programa Zadar cooking class (srijeda i četvrtak od 17 do 20 sati u ulici Madijevaca 10), dok će festivalski program od prvog dana (5. travnja) biti otvoren za javnost. Službeno otvorenje Festivala bit će u atriju palače Cedulin od 11 sati uz izložbu Škur fotografa Danijela Kolege (5.-14. travnja), dok će zadarska sopranistica Nela Šarić izvoditi tradicionalne japanske i hrvatske pjesme. Istog dana također od 11 sati na Trgu Petra Zoranića bit će i izložba Podmorje fotografa Ivice Šoše koja će se moći vidjeti do zadnjeg festivalskog dana, a u subotu će i zadarski restorani otvoriti svoja vrata s ponudom ribljih specijaliteta po promotivnim cijenama.

- Rekao bih kako smo se programom najviše približili početnoj ideji otvorenog gastronomskog festivala u kojemu će moći uživati svi posjetitelji. To nam je zapravo bio primarni cilj: približiti ljudima događanja te okuse Japana i Hrvatske - zaključio je direktor Paleka.

Gastro pijaca od 6. do 12. travnja

Subotnje jutro 6. travnja (10:30) rezervirano je za otvaranje Gastro pijace na Trgu Petra Zoranića, a riječ je novom festivalskom sadržaju koji će trajati do 12. travnja. Prezentirat će se domaći uljari, Solana Pag, Paška sirana, OPG Matulić, OPG Šinjorina smokva, OPG Matak – zadarski tartuf te Maraska, uz svakodnevni live cooking show i glazbeni program. Svi posjetitelji Gastro pijace mogu kupiti bonove u vrijednosti od 15 kuna za specijalitete od tune i jadranske ribe te bonove od 10 kuna za vino ili sok, a sav prihod od prodaje bonova namijenjen je Odjelu pedijatrije Opće bolnice u Zadru. Radno vrijeme eno-gastro kutka je od 10:30 do 13:30 sati, dok će se u periodu održavanja Gastro pijace u cooking showu predstaviti restoran Groppo i Turisthotel (subota), restoran Kornat i Kraljevski vinogradi (nedjelja), restorani Foša i 2 Ribara (ponedjeljak), restoran 4 kantuna i Ilirija (utorak), Turisthotel i Ilirija (srijeda), restorani Bruschetta i Stipe na Poluotoku (četvrtak) te Konoba Skoblar i Harbour Cookhouse & Club (petak).

Origami radionice i nastupi zadarskih borilačkih klubova

utorka (9. travnja) predstavljat će se zadarski borilački klubovi koji njeguju japanske vještine, pa će Karate klub Zvonimir imati prvi nastup na Trgu Petra Zoranića. Istog dana počet će radionice origamija u Arheološkom muzeju Zadar koje već petu godinu uzastopno vodi Sanja Srbljinović Čuček, a trajat će do četvrtka (11. travnja). Radionice se održavaju u tri termina, od 10, 11 i 12 sati. U srijedu japanski način borbe s korištenjem luka i strijele demonstrira Kyudo klub Yumi, u četvrtak nastupaju borci iz Kendo kluba Ouka te u petak Aikido klub Zadar. Sve prezentacije japanskih borilačkih tehnika počinju od 11:30 sati.

Gastro večer u Arsenalu

Natali Dizdar, Zorica Kondža i voditelj Oliver Mlakar bit će glazbeni i voditeljski trio najspektakularnijeg dijela Tuna, Sushi & Wine Festivala, a kao i uvijek rezerviran je za tradicionalnu Gastro večer u zadarskom Arsenalu (subota 13. travnja od 20 sati). Za ovaj event ulaznice će se prodavati u visini od 100 kuna za stajaća mjesta u prizemlju (buffet sa specijalitetima od tune i ostale kvalitetne jadranske ribe) te 200 kuna za gornju etažu sa sjedećim mjestima (večera u slijedovima i čaša vina), a ulaznice se mogu kupiti u online sustavu Eventim, na svim prodajnim mjestima Eventima (mjenjačnice Exclusive Change i kiosci Tiska) te na dan održavanja događanja u Arsenalu.

Piće dobrodošlice ponudit će sa svojim pićima tvrtka Maraska, a također i zadarski vinari s promotivnim cijenama izabranih vina: MasVin: Poljoprivredna zadruga Maslina i vino Polača – Shiraz, Cuvée, Vinarija Biograd – Pošip, Kraljevski Vinogradi – Rose scuro, Vina Vrsaljko – Nadinska rana, Vinarija Poljak – Sirah, Maraština, Badel 1862 – Cuvée, Vinarija Škaulj – Cuvée, Vinarija Karaba – Templar, Vinarija Figurica – Maraština, Vinarija Degarra – Maraština, Vina Fiolić – Maraština.

Restorani koji će sudjelovati na gastro večeri u Arsenalu su Pet bunara, Bruschetta, Kornat, Kaštel, Niko, Konoba Skoblar, Foša, Sabunjar, Malo misto, Pašta & svašta, Zračna luka Zadar, Hotel Mediteran, Harbour Cookhouse & Club, Falkensteiner Club Funimation Borik, Ilirija Biograd, 2 Ribara, Hotel Pinija, Groppo, Nostalgie, Maškovića han, Gladne oči, 4 kantuna, Stipe (Poluotok), Kraljevski vinogradi, Fešta s otoka Žuta, Turisthotel, Catering Angelus, Konoba Opat s Kornata, Hotel Kolovare, Bota Šare, Sushi by A's Fresh Daily, Bon Appetit i Proto. Također sudjeluju Solana Pag, Paška sirana, Maraska te uljari i mali proizvođači: Šinjorina Smokva, Matak Tartufi i OPG Matulić.