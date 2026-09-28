Voda s limunom mnogima je omiljen jutarnji napitak, a osim osvježavajućeg okusa, limun sadrži i niz korisnih nutrijenata. Dijetetičarka Julia Zumpano odlučila je ovu naviku prakticirati svakodnevno tijekom tjedan dana, a ono što je primijetila moglo bi vas iznenaditi
Pila je vodu s limunom svaki dan tjedan dana: Evo koje je sve promjene uočila
Voda s limunom često se spominje kao jednostavan način za unos više tekućine, a limun pritom sadrži vitamin C, vitamine skupine B, kalij i antioksidanse. Nutricionisti ističu da može pridonijeti hidrataciji i probavi, no ne treba je promatrati kao čudotvoran napitak koji rješava sve zdravstvene probleme.
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Pila sam vodu s limunom svaki dan
- Tijekom tjedan dana svako sam jutro pila vodu s limunom i primijetila da tijekom dana unosim više tekućine. Osim što je utažila žeđ, navika mi je pomogla da više razmišljam o tome koliko vode zapravo pijem. Primijetila sam i poboljšanje probave, dok stručnjaci ističu da vitamin C iz limuna ima važnu ulogu u normalnom funkcioniranju imunosnog sustava - tvrdi dijetetičarka Julia Zumpano.
Za pripremu je dovoljno iscijediti pola svježeg limuna u čašu mlake ili vode sobne temperature. Ako je okus previše kiseo, može se dodati još vode, a po želji i malo đumbira, metvice ili kurkume. Stručnjaci ipak savjetuju da se izbjegava dodavanje šećera.
Voda s limunom može biti korisna i kao zamjena za sokove i druga zaslađena pića. Iako nema čvrstih dokaza da izravno sagorijeva masnoće na trbuhu ili "detoksicira" organizam, smanjenje unosa šećera i bolja hidratacija mogu neizravno pomoći pri kontroli tjelesne težine.
Neki stručnjaci navode i da limunska kiselina može pomoći u prevenciji bubrežnih kamenaca, no voda s limunom ne bi trebala zamijeniti terapiju ili preporuke liječnika. Također, kiseline iz limuna mogu s vremenom oštetiti zubnu caklinu pa je važna dobra oralna higijena, a kao dodatnu zaštitu moguće je koristiti slamku.
Voda s limunom zato može biti jednostavna jutarnja navika za one koji žele piti više vode, ali njezine učinke ne treba prenaglašavati niti je smatrati zamjenom za uravnoteženu prehranu.
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