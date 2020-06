Piling će obrisati mrlje kreme za samotamnjenje na vašoj koži

Kad je svježe obojana, koža pod slojem umjetnog sunca, odnosno kreme za samotamnjenje izgleda prekrasno, no usred prirodnog procesa obnove kože, pojavljuju se neugledne mrlje i vrijeme je za makeover

<p>Iako su kreme za samotamnjenje sve naprednije, činjenica da sami način aplikacije često donosi neravnomjerno prekrivanje, a rezultat toga je mrljava nijansa kože. No, sama boja ujednačena je neko vrijeme, a onda kreće prirodan biološki proces obnove kože, usred čega brončana boja odlazi zajedno s mrtvim stanicama kože.</p><p>Naime, ova formula za samotamnjenje će obojiti samo površinske stanice kože, tako da, kad krene regeneracija kože, sve što trebate učiniti je ukloniti te stanice kože da biste ujednačili ten.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Siguran boravak na suncu</strong></p><p>To možete napraviti pilingom koji može biti kupovni ili kućni, na primjer kombinacija šećera ili kave, plus tekuća komponenta poput baznog ulja.</p><p>Pritom možete koristiti i mješavinu sode bikarbone i vode koja će temeljito skinuti višak boje s kože. Najbolje mjesto za uklanjanje tamnije nijanse i onoga što je ostalo od nje je, naravno, tuš.</p><p>Ne morate pretjerivati i raditi snažan piling, odnosno masažne pokrete pod visokim pritiskom jer boja je na površinskom dijelu kože te ne ulazi u dublje slojeve.</p><p>Ovisno o osvjetljenju vašeg tuš kabine, možda će biti teško reći što je zapravo ostalo od vašeg preplanulog tena, ali provjerite područja poput koljena, gležnjeva i laktova na kojima je vjerojatnije da ostati više boje, savjetuje <a href="https://www.reviewed.com/beauty/features/how-to-remove-self-tanner">Rewieved</a>.</p><p>Na kraju, kad se ispirate, tek kad je voda čista, vjerojatno je da ste skinuli sve tragove kreme.</p><p>Nakon pilinga važno je obnoviti barijeru kože, koja se sastoji od stanica i lipida i koji djeluju kao zaštitni štit protiv štetnih bakterija, gljivica, virusa i drugih mikroorganizama. To se postiže nanošenjem hidratantne kože ili ulja za tijelo, a to je korak koji je obavezan svaki put nakon pilinga.</p>