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Piljarica je varala kupce na srdelama: Dobila je globu, a čak i uvjetnu kaznu na godinu dana

Piše Ana Vukašinović,
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Piljarica je varala kupce na srdelama: Dobila je globu, a čak i uvjetnu kaznu na godinu dana
Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prodavačica ribe Mara Zanze na šibenskoj je tržnici kažnjena jer je kupcima prodavala 800 grama srdela po cijeni propisanoj za jedan kilogram

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Da su ograničene cijene i borba protiv skupoće tema koja se ponavlja kroz desetljeća, pokazuje i priča iz Šibenika iz listopada 1933. godine. Kako piše Šibenik News u rubrici Spomenar, prodavačica ribe Mara Zanze kažnjena je jer je kupcima prodavala 800 grama srdela po cijeni propisanoj za jedan kilogram.

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