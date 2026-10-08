Piljarica je varala kupce na srdelama: Dobila je globu, a čak i uvjetnu kaznu na godinu dana

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prodavačica ribe Mara Zanze na šibenskoj je tržnici kažnjena jer je kupcima prodavala 800 grama srdela po cijeni propisanoj za jedan kilogram
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Da su ograničene cijene i borba protiv skupoće tema koja se ponavlja kroz desetljeća, pokazuje i priča iz Šibenika iz listopada 1933. godine. Kako piše Šibenik News u rubrici Spomenar, prodavačica ribe Mara Zanze kažnjena je jer je kupcima prodavala 800 grama srdela po cijeni propisanoj za jedan kilogram.
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