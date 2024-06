Pionir hrvatskog zrakoplovstva Dragutin Novak prvi put poletio

Kad je Dragutin Novak 23. lipnja 1910. godine poletio s vojnog vježbališta Črnomerec, u Zagrebu sigurno nije bilo sretnijeg mladića od njega! Mladi automehaničar od dječačkih je dana sanjao da će postati pilot i tog je dana ostvario svoj san: Poletio je u zrakoplovu konstruktora Slavoljuba Penkale, vinuo se do visine od 10 metara i zaokrenuo avion u zraku za 180 stupnjeva.

Zanimljivo je da je u jednome od kasnijih letova taj zrakoplov oštećen, nakon čega je Penkala odustao od daljnjih istraživanja i gradnje novih aviona.

Prvi hrvatski pilot Dragutin Novak | Foto: Hrvatski Ikar

No, Novak se pridružio drugim graditeljima i nastavio s letenjem, sudjelujući, među ostalim i u nekim avijatičarskim natjecanjima, a krajem 1914. odlazi u vojsku i uskoro ga prebacuju u avijaciju Austro-Ugarske Monarhije.

Za pilotske zasluge dobio je Zlatnu medalju za hrabrost, Srebrnu medalju prve klase, titulu Feldpilota i Križ s vijencem i zauvijek je, zajedno s Penkalom, ostao zapisan kao pionir hrvatskog zrakoplovstva. Možemo ih smatrati hrvatskom braćom Wright.

Prva kontracepcijska pilula

Contraceptive pills | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Na današnji dan 1960. godine Američka agencija za hranu i lijekove proglasila je Enovid prvom službeno odobrenom kombiniranom oralnom kontracepcijskom pilulom na svijetu. Riječ je o prvoj hormonskoj kontracepcijskoj piluli koja je stvorena zahvaljujući značajnom napretku endokrinologije do tog doba. Proizvodila ju je farmaceutska tvrtka Searle (danas dio Pfizera), a nakon SAD-a, 1961. je odobrena u Australiji i Zapadnoj Njemačkoj, a uskoro i u drugim zemljama svijeta.

Rasprave o razvoju takve pilule pokrenula je velika depresija, nakon koje je siromaštvo postalo veliki problem i mnoge su obitelji htjele imati manje djece kako bi im osigurale kvalitetnije odrastanje. No, bilo je to i vrijeme eugeničkog pokreta, koji je poticao reprodukciju određenih pojedinaca i obeshrabrivao reprodukciju drugih, što je također imalo utjecaja na stvaranje atmosfere pogodne za kontrolu začeća. Iako je u razvoju pilule sudjelovalo više stručnjaka, smatra se da su za stvaranje Enovida ponajviše zaslužni Gregory Pincus i Margaret Sanger.

Sanger je bila bivša medicinska sestra i u na porodničarskom odjelu često se susretala sa siromašnim ženama koje su prošle kroz opasne i štetne pobačaje, pa je zastupala važnost stvaranja pilule koja će omogućiti kontrolu rađanja. Naravno, odobrenje te pilule izazvalo je niz rasprava i socijalnih pitanja koja nisu do kraja raščišćena ni danas, kad imamo cijelu paletu hormonskih pilula za kontrolu rađanja.

Duran Duran prvi na 'Billboard Hot 100'

Foto: Nefer Suvio

Godine 1984. popularni britanski sastav Duran Duran prvi je put 'zasjeo' na prvo mjesto 'Billboard Hot 100', s pjesmom "The Reflex", koja je zauzela prvo mjesto i u Velikoj Britaniji. Riječ je o pjesmu s trećeg albuma britanske grupe "Seven and the Ragged Tiger".

Više remeplova potražite OVDJE.