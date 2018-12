'Pitaju me kako s tim noktima brišem stražnjicu nakon nužde'

Kod ljudi najprije uočim nokte. Ne znam zašto, ali još od malena bilo mi je važno da su lijepi i njegovani. Nosim ih kao ukras, a još kad mi pravi majstori naprave nail art, onda ih nosim kao prava mala umjetnička djela, objašnjava nam Katarina Bilić (25) iz Zagreba.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nail art je posebna tehnika oslikavanja noktiju koja podrazumijeva veliku preciznost i realističan prikaz, a uključuje crtanje uzoraka, životinja, ljudi i raznih likova. Još od puberteta Katarina je godinama posjećivala salone kako bi stavila gel ili naručila jednostavnu manikuru, no već tada počele su je privlačiti ekstremne duljine noktiju.

U Hrvatskoj je pronašla samo jednu majstoricu nail arta koja je izrađivala nokte kakvi su joj se sviđali pa joj se javila. To je bilo prije četiri godine i od tada nije posustala.

- Njezini radovi su me iznenadili. Ona je također i proizvođačica kozmetike za nokte. Rekla mi je da joj se sviđaju moje ruke jer imam usku i dugoljastu ploču prirodnog nokta, tanke i dugačke prste, te da bih mogla biti model, odnosno da bi ona voljela na mojim noktima predstavljati svoje umijeće i proizvode. Zatim bi taj rad fotografirala i koristila za plakate, reklame i druge promotivne materijale. Dodatno, njezin rad bih prezentirala na sajmovima. Oduševljeno sam pristala - objašnjava Katarina koja završava fakultet i uskoro bi trebala diplomirati matematiku na PMF-u.

Svidjela joj se ideja da besplatno dobije nokte čija izrada inače stoji i do nekoliko tisuća kuna za obje ruke pa je tako pristala na suradnju koja traje do danas.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Da živim negdje vani, naravno da bi to bio dobro plaćen honorarni posao, no u Hrvatskoj za to nema mogućnosti. Stoga me veseli činjenica da mogu biti drugačija i posebna, a pritom ponosno na rukama nositi umjetnost - kaže Katarina koja ponekad za potrebe snimanja mirno sjedi i više od 12 sati kako bi majstorica nail arta dovršila crteže na noktima.

Inače, nail art se ne može raditi na prirodnim noktima nego se oni geliraju ili produljuju raznim materijalima te nakon oslikavanja premazuju posebnim zaštitnim gelovima kako bi mogli trajati.

- Reakcije ljudi su različite i češće negativne nego pozitivne. Znaju me zaustavljati nepoznati ljudi u tramvaju s vrlo intimnim pitanjima poput onoga kako brišem stražnjicu nakon nužde ili kako stavljam tampon. Zateknu me, ali sad im već znam i odbrusiti. Kako brišem? Papirom! Ne znam tko to radi noktima. Češće su negativne žene koje čak dobacuju da radim u Gajevoj, kolutaju očima ili glasno komentiraju kako ja sigurno nikad ništa ne radim jer s takvim noktima kao da si invalid i ništa ne možeš. I to nije točno, riječ je o predrasudi, jer normalno kuham, čistim, perem i ribam pločice. Kad kuham stavim rukavice, ali samo zato da mi ostaci hrane ne uđu pod nokte jer mi se ne da čistiti - odlučna je Katarina koja je doživjela i pozitivnih reakcija.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Priča kako ju je jednom u tramvaju zaustavio stariji gospodin, izvadio naočale i zamolio da pobliže pogleda njezine nokte, a zatim oduševljeno zaključio da na rukama nosi umjetnost minijature. No reakcije je ne pogađaju previše jer u svemu ima podršku obitelji i prijatelja, te supruga. Udala se u prosincu.

- Moj muž obožava moje nokte. Nosit ću ih dokle god budem mogla, a privremeno na šest mjeseci ću ih skratiti jednog dana kad rodim. Nakon tog perioda vratit ću se opet na ove dugačke nokte jer bez njih jednostavno ne mogu. Navikla sam uzimati stvari jagodicama prstiju i zapravo više ne bih ni znala funkcionirati s kratkim noktima - objasnila je ona zorno pokazujući kako sa stola uzima kovanice ili kako tipka poruke na mobitelu. Ispod svih naslaga različitih materijala i lakova su njezini kratki prirodni nokti za koje tvrdi da nemaju nikakvih oštećenja.

- Čula sam za cure kojima su prirodni nokti bili u lošem stanju nakon geliranja ili sličnih zahvata, ali treba imati na umu da je jako važna kvaliteta materijala i profesionalna tehnika nail tehničara koji će vam gelirati nokte. Ja nisam prirodne nokte nosila već 10 godina i ispod svega ovoga su potpuno normalni i zdravi - uvjerava nas ona.

Većinom nosi oko sedam centimetara, a najduži su bili 10 centimetara. Nosi ih po mjesec i pol jer joj je, kaže, žao odmah skinuti nešto oko čega se nail artist prilično potrudio i što je, u konačnici, za nju vrlo lijepo.