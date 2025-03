Pitate se seksate li se dovoljno? Evo koliko to rade vaši vršnjaci

Prema istraživanju koje su proveli Feeld i dr. Justin Lehmiller s Kinsey Instituta, generacija Z oblikuje novu seksualnu budućnost, ne samo za sebe već i za društvo u cjelini.

Granica između „Nikada to ne bih učinio“ i „Upravo sam to učinio“, barem kada je riječ o seksu, možda je tanja nego što mislimo. U novom istraživanju State of Dating Report, koje su zajednički proveli aplikacija Feeld i dr. Lehmiller, pokazuje se kako seksualni interesi nisu fiksni, već podložni promjenama. Uobičajene generacijske podjele kada je riječ o seksu, rodnim identitetima i odnosima često su pojednostavljene i ne odražavaju stvarnu složenost ljudskih želja.

Primjerice, generacija Z, koja se često percipira kao sklonija eksperimentiranju i alternativnim oblicima odnosa, iznenađujuće često fantazira o monogamiji. S druge strane, Baby Boomeri, koje se obično ne povezuje s rodnom i seksualnom fluidnošću, pokazuju zanimanje za poliamorne zajednice. Još je zanimljivije to što su upravo ove dvije generacije među onima koje najrjeđe imaju seksualne odnose. Drugim riječima, čini se da se želje stalno mijenjaju – možda čak i brže nego što ih sami uspijevamo prepoznati.

O istraživanju

U istraživanju je sudjelovalo 3.310 članova Feeld aplikacije iz 71 zemlje, pri čemu su najzastupljeniji ispitanici bili iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Nizozemske.

Prema rodnom identitetu, ispitanici su se identificirali kao:

muškarci (65,3 posto),

žene (25,7 posto)

ne-binarne, trans osobe i ostali rodni identiteti (9 posto).

Što se tiče seksualne orijentacije:

heteroseksualni (42 posto),

heterofleksibilni (15 posto),

biseksualni (15 posto),

panseksualni (8 posto),

queer (7 posto),

ostale orijentacije (13 posto).

Dob ispitanika kretala se od 18 do 75 godina.

Odnosi i seksualne preferencije

Istraživanje je pokazalo da različite generacije imaju različite prioritete u odnosima.

Među pripadnicima generacije Z najpoželjniji oblik veze je monogamija (23 posto).

Milenijalci i generacija X više su skloni etičkoj nemonogamiji (24 posto i 27 posto).

Baby Boomeri najčešće biraju prijateljstvo s povlasticama (27 posto).

Iako mlađe generacije općenito pokazuju veću otvorenost prema nekonvencionalnim odnosima, monogamija i dalje ima snažan utjecaj, osobito među generacijom Z.

Slični su rezultati potvrđeni i istraživanjem Kinsey Instituta na 4.175 odraslih Amerikanaca:

81 posto pripadnika generacije Z nekad je fantaziralo o monogamiji, dok je njih 44 posto to činilo često.

Među starijim generacijama, 71 posto je izjavilo da je nekad razmišljalo o monogamiji, ali samo 23-27 posto redovito mašta o tome.

Generacija Z najmanje fantazira o otvorenim vezama – tek 62 posto ih je izjavilo da su ikada razmišljali o takvom tipu odnosa, dok je samo 18 posto često maštalo o tome.

S druge strane, milenijalci, generacija X i Boomeri pokazali su znatno veći interes za otvorene veze, pri čemu ih je 75-80 posto nekad o tome fantaziralo, a 31-32 posto redovito.

Drugim riječima, generacija Z gotovo dvostruko češće mašta o monogamiji u usporedbi sa starijim generacijama.

Zašto generacija Z naginje monogamiji?

Moguće je nekoliko objašnjenja.

Prvo, generacija Z pokazuje veću sklonost monogamiji djelomično zato što velik broj njezinih pripadnika još nije imao priliku iskusiti dugoročnu vezu. Gotovo polovica pripadnika generacije Z izjavila je da su trenutačno slobodni, dok su milenijalci, generacija X i Boomeri u većini već u stabilnim vezama. Oni koji su dulje u monogamnim odnosima možda više maštaju o alternativnim modelima, dok je onima koji još nisu iskusili monogamnu vezu ona privlačnija.

Foto: 123RF

Drugo, moguće je da generacija Z romantizira tradicionalne ljubavne odnose. U svijetu digitalnog upoznavanja, u kojem se lako gubi osjećaj povezanosti, stabilni i jasno definirani odnosi mogu se činiti sigurnijom i poželjnijom opcijom.

No, to ne znači da je generacija Z konzervativnija u svim aspektima intime. Dok s jedne strane iskazuju sklonost monogamiji, istovremeno su najslobodnija generacija kada je riječ o rodnoj i seksualnoj fluidnosti.

Rodna i seksualna fluidnost

Podaci pokazuju da je generacija Z u mnogočemu najotvorenija generacija kada je riječ o identitetu i seksualnim preferencijama.

18 posto pripadnika generacije Z identificira se kao rodno različiti.

71 posto ne smatra svoju seksualnu orijentaciju isključivo heteroseksualnom.

Najčešće promjene u rodnom identitetu odnose se na prepoznavanje ne-binarnih identiteta.

Najčešće promjene u seksualnoj orijentaciji odnose se na heterofleksibilnost, odnosno otvorenost prema istospolnim iskustvima.

Za razliku od prethodnih generacija, koje su odrastale u društvima s manje razumijevanja i prostora za izražavanje rodne i seksualne raznolikosti, generacija Z usvaja i stvara nove pojmove koji preciznije opisuju njezina iskustva i identitete.

Kink kultura i istraživanje seksualnosti

Generacija Z također pokazuje veću spremnost na istraživanje različitih seksualnih praksi.

55 posto pripadnika generacije Z otkrilo je novi kink putem Feeld aplikacije.

Usporedbe radi, kod milenijalaca taj je postotak 49 posto, kod generacije X 39 posto, a kod Boomera 33 posto.

Stariji ispitanici vjerojatno su već definirali vlastite seksualne sklonosti, dok mlađe generacije još uvijek istražuju i eksperimentiraju. Također, društveni stavovi prema kink kulturi danas su znatno otvoreniji nego u prošlosti, što doprinosi smanjenju srama i većoj spremnosti na istraživanje.

Generacija Z istovremeno je najotvorenija kada je riječ o rodnoj i seksualnoj fluidnosti, ali i generacija koja najčešće fantazira o monogamiji.

Svaka nova generacija redefinira pravila i očekivanja – a generacija Z to čini na način koji istovremeno prkosi stereotipima i otvara vrata raznolikijim, složenijim modelima odnosa i identiteta, objavio je Feeld.