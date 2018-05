Pjevačica: Bila sam trudna, ali izgubila sam bebu na pozornici

Pobacila sam na pozornici, usred svojeg koncerta. Razmišljam o zamrzavanju jajnih stanica kako bih zaštitila svoju plodnost, počela je priču o tužnom periodu svojeg života popularna američka pjevačica Halsey (23), nominirana za nagradu Grammy.

Opisala je svoju borbu s endometriozom.

Ispričala je kako je godinama imala problema s ovom bolešću, trpjela je velike bolove tijekom menstrualnih ciklusa, padala u nesvijest, a liječnicima je, kaže, dugo trebalo da postave pravu dijagnozu. Sada je uz medicinsku pomoć uspjela svesti simptome na minimum.

- Endometriozu karakterizira rast endometrijskog tkiva (sluznice maternice) izvan šupljine maternice, odnosno tamo gdje je ne bi trebalo biti. Javlja se s prevalencijom od 5-10 % žena reprodukcijske dobi, najčešće od 24-45 godine života, kronična je, kompleksna i progresivna bolest. Vrlo često je odgovorna za zdjeličnu bol i smanjenu plodnost - objasnili su u Poliklinici za ginekologiju i opstetriciju Ginecej.

Upravo pobačaj i ta dijagnoza nagnali su Halsey da ozbiljno razmisli o zamrzavanju svojih jajašaca kako bi bila sigurna da će jednog dana uspjeti postati majka, prenio je Daily Mail.

Prisjetila se kako je nitko nije razumio tijekom bolnih perioda, pa čak ni vlastita obitelj.

- Cijeli život mi je majka govorila: "Žene u našoj obitelji jednostavno imaju jako loše menstruacije". Bilo je to nešto s čim se ona nosila i očekivala je od mene isto, da prihvatim kako je to dio mojeg života - rekla je gostujući na televiziji u emisiji The Doctors.

Ipak, PMS i grčevi su jedna stvar, a ono što je ova žena proživljavala bilo je nešto sasvim drugo, nešto puno gore.

- Kada sam krenula na turneje, nastupala na koncertima i putovala, stres je pogoršao moje simptome. Cijelo vrijeme sam padala u nesvijest. Govorili su mi da se to događa jer previše brinem. Dali su mi krivu dijagnozu - kronični umor i tjeskoba. Na jednoj od svojih prvih turneja, probudila sam se s užasnom boli i toliko sam krvarila da sam iz autobusa pojurila u obližnji hotel, mislila sam da ću povraćati. Nekoliko minuta kasnije probudila sam se na podu kupaonice. Otišla sam do autobusa i na ulici ponovno pala u nesvijest. Odvezli su me u bolnicu - prisjetila se.

Konačno je dobila pravu dijagnozu, zahvaljujući liječnici dr. Thais Aliabadi.

- Bilo je to veliko olakšanje, to sve nije bilo samo u mojoj glavi. Bilo mi je lakše jer sam znala što mi je i kako se nositi s time - dodala je.

Nakon toga ponovno je krenula na turneju i saznala da je trudna. Ali, pobacila je, i to tijekom nastupa.

- Prije nego sam mogla shvatiti što to znači za mene, i što to znači za moju budućnost, moju karijeru, moj život, moj odnos... pobacila sam na pozornici, usred mojeg koncerta. Čudan je to osjećaj. Gledati lica nekoliko stotina tinejdžera dok krvarite kroz odjeću, i još morate napraviti show - ispričala je.

Odlučila je kako više ne može tako živjeti i potražila pomoć dr. Aliabadi, željela je tretman koji će joj olakšati život. Prije godinu dana bila je na operaciji.

Sada želi zamrznuti svoja jajašca kako bi bila sigurna da će jednog dana imati priliku postati majka.

- Ljudi me pitaju "Zašto to činiš, pa tek su ti 23 godine?", ali meni je to važno, to mi je neka rezerva. Moram biti agresivna u zaštiti svoje plodnosti i zaštiti sebe. Reproduktivna bolest je tako frustrirajuća jer se uistinu možete osjećati kao da ste manje žena. Ne osjećate se seksi, ne osjećate se ponosno. Ovo što sam odlučila napraviti za mene je jako važno - rekla je pjevačica.