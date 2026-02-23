Pjevačica Duška bila na planini u epicentru potresa: 'Prijatelj je bacio bocu i izjurio van'

U vrijeme potresa koji je u utorak zatresao Livno, bila sam s prijateljima na Kamešnici. To je planina ispod granice sa Bosnom, ispod Magnja. Bile smo nas tri prijateljice i jedan prijatelj, došli smo malo odmoriti u prirodi. Odsjeli smo u velikoj kamenoj kući, koja se baš jako zatresla u vrijeme potresa. Bilo je jako neugodno u tim trenucima, no kako je sve prošlo dobro, u dobrom društvu i to se brzo zaboravi, kaže mlada pjevačica s diplomom Veterinarskog fakulteta iz Sinja, Duška Brčić Šušak, koja se predstavila publici u četvrtoj sezoni showa The Voice 2024. godine i otad osvaja iznimnom energijom na sceni i specifičnom bojom glasa koji zvuči baš moćno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Tomislav iz Majskih Poljana: 'Nakon potresa sam bosonog trčao spašavati svog Zekana’ | Video: 24sata/pixsell

Druženje je trebalo biti ugodan odmak od gužve i obaveza i sve je išlo u tom smjeru, priča. Uživali su u šetnji šumom u okolici kuće u kojoj su odsjeli, a onda se povukli na druženje u kuću.

- Nije bilo nikakvih naznaka da bi se nešto takvo moglo dogoditi, no prijatelj je na druženje došao sa psima, koji su ostali ispred kuće, i neposredno prije potresa oni su počeli zavijati. Tek nakon svega smo shvatili da su oni očito predosjetili potres, no nitko od nas nije išao za tim – priča Duška o trenucima prije nego se zemlja zatresla. Epicentar potresa zabilježen je u Livnu, snage 4,6 prema Richteru.

- Baš se čulo, jako je zatresno. Istog časa je taj naš prijatelj preskočio preko nas i počeo trčati iz kuće, vičući da je potres i da izađemo. Ostavio je bocu iz koje nam je prije toga točio piće i samo izjurio. Mi smo stajale sa čašama u rukama, a prijateljica koja se najgore prepala ostala je sjediti nepomična, u šoku. No, brzo smo i same izašle, bez jakni i bez ičega – priča sugovornica.

Kaže kako je sve skupa baš dugo trajalo – mjerni instrumenti pokazali su oko 10 sekundi. Dok im je kroz glavu prolazila misao da su u planinama, gdje će pomoć teško doći ako se nešto loše dogodi, kad se zemlja smirila i sami su se ipak smirili i vratili u kuću, ne razmišljajući o pravilu po kojem se nakon prvog potresa ne smijemo vraćati u građevine, jer se mogu ponoviti slabiji, ali i jači potresi.

- Tako je i bilo, ponovio se potres, ovaj put malo lakši, ali opet neugodan, jer smo bili svjesni toga da je blizu – kaže Duška. Prema izvještajima od toga dana, ovaj je ptores imao snagu između 2,8 do 2,9 stupnjeva, što je dalo naslutiti da se zemlja ipak smiruje. Duška kaže kako su nakon drugog osjetili još jedno podrhtavanje tla, puno slabije, koje je trajalo oko sekundu, no kasnije ga više nisu osjećali.

- I drugi puta smo izašli van i ostali neko vrijeme vani. Najgore nam je bilo to što gore nije baš dobar signal na mobitelu, pa smo tek kasnije vidjeli da su nas zvali zabrinuti članovi obitelji. Mene su zvale i baka i teta, prijatelji, no nismo mogli odgovoriti odmah – priča Duška. Dodaje da je sreća da je sve dobro prošlo i da se kuća ipak pokazala čvrstom gradnjom.

- Ne znam što bi bilo da nije bilo tako. Naš prijatelj bi se spasio, ali mi cure... Tko zna kako bismo prošle – kaže uz smijeh. Iako je u prvim trenucima bilo neugodno, kaže kako su u dobrom društvu sve brzo zaboravili i na kraju se šalili oko toga kako je jedini muškarac u društvu pobjegao – prvi.

- Ne mogu reći da se inače bojim potresa, nisam plašljiva. No, kako smo ovog puta ipak bili jako blizu epicentra i baš se jako osjetilo, nije mi bilo svejedno. No, kad sve dobro završi, čovjek brzo zaboravi i takve stvari, tako da su sjećanja na druženje na Kamešnici ipak lijepa. Jedino smo naknadno shvatili da smo se u cijeloj toj gužvi od uzbuđenja zaboravili fotografirati za uspomenu, tako da imamo tek jednu zajedničku fotografiju – kaže sugovornica.